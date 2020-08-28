Лукашенко пугает Европу войной и прессует оппозицию

Александр Лукашенко отождествляет себя с государством и пытается представить свой конфликт с гражданами борьбой за существование Белоруссии.

Организованные властями митинги в поддержку объявленного ЦИК страны победителя президентских выборов уже стали популярными интернет-мемами. Власти жестко прессуют несогласных и не собираются снижать градус противостояния с протестующими гражданами.

Присяга под "фашистским" флагом

Действующий президент Белоруссии не раз сравнивал протестующих соотечественников с фашистами, хотя скорее действия силовиков в первые дни после объявления итогов выборов более походят на методы Гестапо или НКВД СССР. Такой охоты на граждан, избиений в автозаках и в изоляторах временного содержания, возможно, еще и не было в постсоветской истории.

Вспоминая свою первую президентскую присягу под бело-красно-белым государственным флагом, Александр Лукашенко заметил:

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: Президент законопослушный… Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов".

Говоря о смене государственных символов Белоруссии на текущие, Александр Григорьевич подчеркнул:

"Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги".

Да, верно, во время Второй мировой войны коллаборационисты использовали флаг Белорусской народной республики, провозглашенной в 1918 году, как свой символ. Правда, стоит заметить, что и российский триколор был на шевронах армии Андрея Власова, но этот факт не смущает ни российские власти, ни Александра Лукашенко.

Отмечая юбилей "кузькиной матери"

На фоне белорусских протестов действующий президент страны, который представил возмущенных граждан "марионетками западных кукловодов", посоветовал соседям Белоруссии успокоиться и не обращать внимание на его стремление любой ценой, в том числе и, возможно, при помощи русских штыков, сохранить свою власть в стране:

"Надо утихомириться, и им тоже за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет".

Тут Александр Григорьевич прав. Полыхнуть и вправду может, если угроза применения оружия, которую озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, не окажется пустой бравадой. Судя по тому, что белорусы во время протестных акций не только не крушат витрины магазинов и не поджигают авто, но и снимают обувь, вставая на лавочки, это сильно огорчает силовиков.

Польше и Литве, где находится кандидат в президенты Белоруссии в изгнании Светлана Тихановская, уже предсказано незавидное будущее, если власти этих государств не воздержатся от поддержки протестующих белорусов:

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции!"

По ходу Александр Григорьевич признался, что бортанул своего российского коллегу Владимира Путина, наладив реэкспорт санкционной продукции в Россию под белорусскими брендами:

"А по санкционной продукции пусть даже не мечтают!

Возмущенный непризнанием европейскими странами итогов президентских выборов Александр Лукашенко пригрозил закрыть транзит польских и литовских товаров через Белоруссию в Россию и Китай, предложив соседям пользоваться балтийским и черноморским маршрутами:

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место!"

Образ взятого за живое президента, который уверенно побил рекорд пребывания у власти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, напомнил задор первого секретаря ЦК партии Никиты Хрущева на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 12 октября 1960 года. Осталось, разве что, постучать по трибуне ботинком и напомнить о кузькиной матери.

У понятия "Кузька" есть множество значений. "Кузь" на коми-пермяцком — "черт". Кузькой называли и жука-вредителя, который пожирал хлебные злаки. Подпустить кому-то Кузьку означает доставить крепкую неприятность, ну а "кузькина мать" выглядит еще более суровым испытанием для оппонента.

"Кузькой" называли еще и плетку. Это значение выглядит более актуальным. Оно аккуратно ложится на события последних недель, отмеченных избиениями белорусов силовиками, действия которых положительно оценил не только Александр Лукашенко, но и его коллега Владимир Путин в своем недавнем интервью:

"Если быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что".

Глядя на избиения граждан, кадры которых продемонстрировал даже российский "Первый канал", страшно себе представить, как белорусские силовики себя поведут, когда перестанут сдерживаться.

Митинги по разнарядке

Пока международная общественность сочувствует протестующей Белоруссии действующий президент проводит митинги в свою поддержку, прейскурант на участие в которых и разнарядки для предприятий публикуют пользователи социальных сетей. Такие публикации мгновенно становятся интернет-мемами и напоминают россиянам, насколько близки наши страны, входящие в Союзное государство.

Блокировка интернета и сайтов оппозиционных изданий пока не привела к положительным результатам для действующей белорусской власти, но этот путь, по мнению почившего Муаммара Каддафи, не самый продуктивный и демократический:

"Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт".

Подобное видение демократии разделяют и граждане, ангажированные властями на митинги в поддержку Александра Григорьевича. На мероприятия организованно подвозится реквизит:

транспаранты;

красно-зеленые флаги;

флагштоки;

звуковая аппаратура.

Милиция каким-то чудесным образом не замечает политической активности граждан и не пакует их в автозаки с последующей силовой консумацией, в отличие от тех белорусов, кто критикует действующие власти. Весьма впечатлил лозунг, который держала в руках женщина, пришедшая вольно или невольно на такой митинг:

"Чистки! Чистки! Чистки! Требуем провести чистки пятой колонны в госорганах и СМИ!"

Зачистка несогласных

Требование своей сторонницы услышал и действующий президент Белоруссии. Теперь силовики не только винтят граждан в спальных районах Минска и других городах страны, но и применяют другие формы, призванные погрузить белорусов в счастье не расставаться с Александром Григорьевичем:

протестующих студентов лишат отсрочки от армии;

журналистов, поддержавших протесты, заменяют российскими штрейкбрехерами;

бастующих рабочих предложено увольнять;

носящих одежду бело-красно-белых цветов препровождать в СИЗО.

Так жительницу Бреста Наталью Климович приняли правоохранители за бело-красно-белое платье, которое было на ней. Задержали и ее мужа, который решил оспорить действия милиции. Обоих граждан взяли прямо в их частной ювелирной мастерской и доставили аккурат в СИЗО. Два дня до суда по административному делу женщина провела в изоляторе. Ей вменяют "Надругательство над государственными символами".

Пролетая над гнездом стабильности

Немудрено, что исторический момент, который переживает Белоруссия, оценивается по-разному в странах, в которых демократические процессы возведены в приоритет, и в государствах, в которых торжествует парадигма так называемой суверенной демократии. Итальянский писатель Альберто Моравиа заметил:

"Диктатура — это государство, в котором все боятся одного, а один всех".

Когда граждане перестают бояться, это, разумеется, создает проблемы правящей политической элите, которая под лозунги об угрозе суверенитету и государственности в целом, борется с различными мнениями на настоящее и будущее своей страны. Таким элитам авторитетно оппонирует Марк Туллий Цицерон, знавший многое о судьбе древнеримской империи:

"Где существует тиран, там не просто дурное государство, а вообще не существует никакого государства".