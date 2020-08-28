Статус-кво: Меркель отказалась менять политику в отношении России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым менять политику по отношению к России. И увязывать вопрос достройки "Северного потока-2" не следует, полагает она. Но в то же время германский МИД грозит России дипломатическими последствиями, если если дело Навального окажется инициированной государством попыткой убийства.

Что говорит канцлер

В пятницу Меркель отвечала на вопросы в ходе ежегодной летней пресс-конференции. Разумеется, много было вопросов, как произошедшее с Алексеем Навальным отразится на отношениях Германии и России.

Напомним, что некоторые германские политики и пресса уже призывают отказаться от достройки "Северного потока-2". В качестве наказания за "отравление Алексея Навального". То, что это отравление, в Берлине не сомневаются. Об этом, например, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Канцлер не считает, что политику в отношении России следует менять. По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами "снова и снова напрягают германо-российские и европейско-российские отношения", тем не менее, отношения надо сохранять.

"В любом случае мы всегда говорили, что должны оставаться с Россией в переговорах. Есть много международных тем, например, если думать о Сирии, о Ливии, где Россия, выходя за двусторонние отношения, является геостратегическим игроком, с которым надо оставаться в переговорах", — сказала канцлер. "Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией. Россия — огромная страна с долгой и большой культурой, и эта кривая напряжения, очевидно, будет сопровождать нас в ближайшие месяцы", — добавила Меркель.

Что касается "Северного потока-2", то Меркель по-прежнему выступает за его достройку.

"Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, "Северный поток — 2" должен быть завершен. Это проект, который осуществляет экономическими акторами из России и Европы", — сказала канцлер, отвечая на вопрос РИА "Новости".

По ее словам, "политические следствия" такого сотрудничества касаются вопроса транзита газа через Украину, который стороны согласовали.

Но решает не только Меркель

Ну в общем, из сказанного Ангелой Меркель можно сделать вывод, что она и так считает отношения с Россией достаточно сложными и напряженными, чтобы усложнять их еще больше. По сути альтернатива — прекращение какого-либо диалога. Канцлер пока против этого.

Между тем, по данным журнала Spiegel, канцлер очень серьезно относится к произошедшему с Алексеем Навальным. И о состоянии его здоровья ей докладывают каждый день.

В клинике "Шарите", где Навальный проходит лечение, в пятницу сообщили о некотором улучшении состояния его здоровья. Однако он по-прежнему в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Между тем, германский МИД в пятницу распространил заявление, в котором потребовал от России большего вклада в прояснении ситуации с Навальным. И пригрозил дипломатическими последствиями, если подтвердится, что речь идет об инициированной государством попытке убийства. Ранее с угрозами, напомним, выступали представители американской администрации.

Они пока что не сформулированы конкретно. Но очевидно, что следует ожидать дальнейшей "раскрутки" этой темы. Российские официальные лица, как известно, версию об отравлении Навального не принимают, призывая дождаться окончательных выводов врачей. Однако в Германии таковых выводов, как уже было сказано, дожидаться не стали.