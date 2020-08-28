Политолог рассказал, что было неправильным в заявлении Путина по Белоруссии

Заявление Владимира Путина о военной помощи Белоруссии — правильное, однако не стоит говорить, что это будет сделано по просьбе Александра Лукашенко, считает политолог Михаил Александров.

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Путин создал резерв из силовиков для Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии по просьбе президента Александра Лукашенко.

Главы двух стран договорились, что резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, то есть, пока "экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут к откровенному разбою — будут грабить банки, нападать на госучреждения".

Президент России отметил, что такое взаимодействие предусмотрено соответствующими статьями устава Союзного государства, члены которого "должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности".

Внутренняя угроза рассматривается как внешняя

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, речь, скорее всего, идет о подразделениях Росгвардии, ОМОНа и СОБРа, а не армии, потому нет непосредственной угрозы вторжения иностранных государств на территорию Белоруссии.

Однако, по мнению эксперта, "прозападные элементы там действуют", что "в какой-то степени можно рассматривать как вторжение", так как их цель — переворот.

"Звучат требования о том, что надо передать власть некоему Координационному комитету. Речь идет не о том, чтобы выслушать волю белорусского народа в честных условиях, без фальсификации. А речь идет о том, чтобы просто передать власть прозападным силам. А они такие выборы там проведут, как на Украине, и займутся тем, чем занимаются на Украине — пытками, захватом заложников, убийством несогласных", — сказал политолог.

Защищать надо братский народ, а не Лукашенко

По словам Михаила Александровна, заявление будет играть сдерживающую роль для этих сил. Однако, эксперт считает неправильным то, что Путин сослался на просьбу Лукашенко, так как "создается впечатление, что эти силы будут вводиться для его защиты".

"Такого надо избегать. Потому что Лукашенко настолько себя дискредитировал внутри Белоруссии, да и в России — тоже, что никто не воспринимает его как союзника. Поэтому защищать Лукашенко, с нашей точки зрения — неправильно. Надо везде подчеркивать, что мы защищаем Союзное государство России и Белоруссии, белорусский народ и уходить оттого, чтобы упоминать Лукашенко в этом контексте", — сказал Михаил Александров.

Любая помощь России Белоруссии легитимна

Отметим, что с точки зрения международного права все упирается в то, насколько Александр Лукашенко является или не является легитимным президентом. Россия признала его легитимность, поэтому вполне может учесть его просьбу о какой угодно помощи. Например, именно по этой причине ( просьбе Башара Асада) Россия ввела российский контингент в Сирию.

Координационный совет белорусской оппозиции заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии.

"Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", — говорится в заявлении.

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