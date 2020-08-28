Митина: уровень жизни российского директора и белорусского несопоставим

Кто такие главные оппоненты Лукашенко, какие слои населения ему противостоят и почему — на вопросы зрителей "Правды.ру" отвечает секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Три кандидата

— Кто такие оппоненты Лукашенко? Кто ему противостоит?

— Обращу внимание на то, что все три основных оппозиционных кандидата так или иначе связаны с Россией.

Бабарико — это кандидат "Газпрома". "Газпром" в него вложился и поэтому, когда Батька говорит, что Россия ведет двойную, а то и тройную игру, он не лукавит.

Цепкало — это бывший соратник Лукашенко, которого тот посадил руководить Парком высоких технологий. Цепкало олицетворяет собой интересы белорусского IT-сектора. Почитайте немножко про белорусский Парк высоких технологий.

Батька этот сектор пестовал, давал ему шоколадные условия для работы. И теперь именно эти слои подняли свои знамена против белорусского государства.

Это феномен, который подлежит изучению. Есть видео, где Цепкало говорит про аннексию Крыма и "гражданскую войну России и Украины". Вы вслушайтесь только в этот абсурд! Как политик он оказался никаким. Он способен только на договорняки. Он поехал в Варшаву и Вашингтон разговаривать с сенаторами и изображать из себя члена команды победителей.

Про Светлану Тихановскую вы знаете — она случайно попала в компанию. Гораздо интереснее фигура ее арестованного мужа, который не смог принять участие в выборах. Это деятель шоу-бизнеса, абсолютно аполитичный до прошлого года.

Подрабатывал на просторах Российской Федерации, организовывал концерты, массовые мероприятия. В прошлом году он выкупил кусок земли в Гомельской области с находящимся на ней объектом культурного наследия. С этого всё началось. Государство в лице президента потребовало у него, чтобы он привел в порядок этот памятник архитектуры, инвестировал в него деньги. Это закон Республики Беларусь.

Тихановский не стал ничего вкладывать, да и вкладывать ему было нечего. Потом завел блог, изобразил из себя оппозиционера, и кукловоды, которые занимались потом организацией белорусского "майдана", заметили Тихановского и начали раскручивать в качестве одного из кандидатов.

Про реанимационный план, написанный в Варшаве и Вильнюсе под американским руководством, вы уже читали. Вчера появился список "координационного совета" белорусской оппозиции — некое протоправительство. Список открывается фамилией нобелевской лауреатки, ярой либералки Светланы Алексиевич, поэтому можете сами судить, что это за список.

Это не протоправительство, а дымовая завеса над реальными интересантами разрешения белорусского вопроса не в пользу президента Лукашенко.

Понятно, что все перечисленные в этом списке художники, музыканты, деятели IT-сектора, журналисты, оппозиционные правозащитникине будут управлять Белоруссией, если действительно переворот состоится и в республике будет новая власть. Всё зависит от многих факторов:

как договорится Белоруссия с Россией,

насколько проявит свои аппетиты белорусский олигархат,

как выступит белорусское общество.

Пока что оно выступает так, как мы видим: есть некий мобилизованный электорат против Лукашенко и есть не очень мобилизованные активисты, которые выступают за. Результатов выборов мы не знаем, поэтому судить сложно. Но сейчас пыль уже немного улеглась. Протесты показали, что мобилизованный электорат оппозиции велик, но конечен. Это определенные социальные слои, которые вышли заявлять свои требования.

Такие разные директора

— Что это за слои? Кто выступает против Лукашенко? Кто этот белорусский народ в количестве 80 % (по версии оппозиции) или 20 % (по версии самого Лукашенко)?

— За Лукашенко государственный аппарат, партийный актив. Хозяйственный актив пока колеблется, потому что там есть много людей, которые хотели бы погреть руки на сокрушении государства. Прежде всего директора промышленных гигантов, которые находятся в государственной собственности. Завод колесных тягачей и условный Алексей Римашевский — его директор. Он получает зарплату, наверное, в 8-10 выше, чем квалифицированный рабочий. У него нет возможности торговать налево, потому что за этим следят структуры государственной безопасности.

Кстати, протестующие кричат: "Лука, уходи, надоел!" Ни один лозунг я не видела о коррупции. Это разительное отличие белорусского протеста от протестов в России и на Украине, потому что на Украине ключевой момент в любом протестном движении — это коррумпированность руководства:

Кучмы,

Ющенко,

Януковича,

Порошенко,

Зеленского.

В Белоруссии ничего этого нет. Тот же самый директор Римашевский, наверное, не ворует не потому, что не хочет, а просто потому, что у него нет такой возможности. В то же время он живет не в безвоздушном пространстве. У него есть Интернет, он ездит за границу, режим въезда-выезда в Беларуси свободный, все, кто хотели работать в России и на Западе, давно уже уехали и зарабатывают. Римашевский, получающий немаленькую, но все-таки конечную зарплату видит, что аналогичный директор ростеховского завода, принадлежащего Чемезову в России, получает не в 10 раз больше квалифицированного рабочего в белой зарплате, а в сотни раз больше. Совершенно легально, плюс конверты, плюс торговля тем, другим.

Уровень жизни российского директора и белорусского несопоставим.

Директор Римашевский начинает колебаться: "А надо ли нам продолжать жить при таком строе? Не проще ли, как в России, всё потихонечку приватизировать под шумок, пока за власть борются разные группировки?" Отсюда его выступление. Человек вышел к протестующей толпе и говорит: "Я голосовал за Лукашенко". Люди возмущенно шикают, улюлюкают. "Но я раскаиваюсь в этом. Мы еще об этом пожалеем. Лукашенко выборы проиграл". Все опять улюлюкают, кричат. "Но я голосовал за Лукашенко!" То есть у человека идет внутренняя борьба, его пожалеть нужно, ведь совершенно понятно, чего хотят эти директора.

В России всё было по-другому. У нас именно партийная верхушка предала, партийная номенклатура. А костяк "красных" директоров во многом сохранился, и они потом составили костяк зюгановского "красного пояса".

В Белоруссии мы видим, что всё наоборот. Там директора очень-очень хотят воспользоваться ситуацией.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова