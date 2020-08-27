Украина ждет войска Турции для "возврата Крыма"

Турция отправит своих солдат для участия в военных учениях "Объединенные усилия - 2020» на Украине.

Президенты стран обсудили этот вопрос, поговорив заодно и о перспективе подписания до конца года межправительственного соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, разговор был длинным. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности, проекты по строительству дорог в Украине, а также по созданию в Херсонской области городка для переселенцев из Крыма.

Отметим, что учения «Объединенные усилия - 2020» являются ответом на российские военные учения «Кавказ-2020» в Крыму. Украина уже выходила с заявлением, что российские учения «перерастут в агрессию».

При этом министр обороны Андрей Таран заверил, что на полуострове все тихо. Но в Минобороны также отметили, что хотят учениями "проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, организовывать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО".

Планируется, что в учениях примут участие до 120 тыс. военнослужащих, а также около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей, 3 тыс. бронированных машин.

После учений Зеленский может отправиться в Турцию, но дата визита пока не была названа. Для Киева этот визит важен еще и по той причине, что команда Зеленского намерена создать международную платформу «по деоккупации Крыма», которая вряд ли возможна без участия Турции.

Это забавный еще и потому, что в самой эрдогановской Турции среди элит АКР таким завидным националистическим идеалом как раз таки служит путинская РФ. "Быть как Россия" - это плохо скрываемая мечта большинства провластных консерваторов.

Как пишут в телеграм-канале Wild Field, "взрывной успех Турции начала XXI века (и прежде всего экономика) пришелся на едва ли не самое про-западное и про-либеральное правительство в ее истории.

Турция первой половины правления АКР это неотъемлемая часть большого Запада, "исламская демократическая модель" для всего Ближнего Востока - с курдским "открытием", ограничением влияния армии, про-европейскими реформами и т.д. Идеальная "Исламская Европа", привлекательная, как для Запада, так и для исламского мира".

Собственно, самому Киеву все равно - он старательно подтягивает для решения своих проблем и Европу. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после состоявшейся на днях встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Крым всегда будет в повестке дня.

Страна заинтересована в том, чтобы держать вопрос Крыма среди приоритетов Запада, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России. Поэтому Украине нужны участники процесса из ЕС, США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском совете, куда входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан,чтобы использовать организацию как площадку для озвучивания проблемы.

Хотя Зеленский в интервью Euronews подчеркнул, что решать вопрос следовало раньше: «Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить, кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать».

А пока Украина будет взывать о помощи ко всем,кто еще не устал это слушать. Тоже, в общем-то, метод. Дурной и бесполезный, правда...