Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Украина ждет войска Турции для "возврата Крыма"

Мир

Турция отправит своих солдат для участия в военных учениях "Объединенные усилия - 2020» на Украине.

Президенты стран обсудили этот вопрос, поговорив заодно и о перспективе подписания до конца года межправительственного соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, разговор был длинным. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности,  проекты по строительству дорог в Украине, а также по созданию в Херсонской области городка для переселенцев из Крыма.

Отметим, что учения «Объединенные усилия - 2020» являются ответом на российские военные учения «Кавказ-2020» в Крыму. Украина уже выходила с заявлением, что  российские учения «перерастут в агрессию». 

При этом министр обороны Андрей Таран заверил, что на полуострове все тихо. Но в Минобороны также отметили, что хотят учениями "проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, организовывать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО".

Планируется, что в учениях примут участие до 120 тыс. военнослужащих, а также около  300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей, 3 тыс. бронированных машин.

После учений  Зеленский может отправиться в Турцию, но дата визита пока не была названа. Для Киева этот визит важен еще и по той причине, что команда Зеленского намерена создать международную платформу «по деоккупации Крыма», которая вряд ли возможна без участия Турции.

Это забавный еще и потому, что в самой эрдогановской Турции среди элит АКР таким завидным националистическим идеалом как раз таки служит путинская РФ. "Быть как Россия" - это плохо скрываемая мечта большинства провластных консерваторов.

Как пишут в телеграм-канале Wild Field, "взрывной успех Турции начала XXI века (и прежде всего экономика) пришелся на едва ли не самое про-западное и про-либеральное правительство в ее истории. 

Турция первой половины правления АКР это неотъемлемая часть большого Запада, "исламская демократическая модель" для всего Ближнего Востока - с курдским "открытием", ограничением влияния армии, про-европейскими реформами и т.д. Идеальная "Исламская Европа", привлекательная, как для Запада, так и для исламского мира".

Собственно, самому Киеву все равно - он старательно подтягивает для решения своих проблем и Европу. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после состоявшейся на днях встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Крым всегда будет в повестке дня.

Страна заинтересована в том, чтобы держать вопрос Крыма среди приоритетов Запада, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России. Поэтому Украине нужны участники процесса из ЕС, США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить статус наблюдателя в Тюркском совете, куда входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан,чтобы использовать организацию как площадку для озвучивания проблемы.

Хотя Зеленский  в интервью Euronews подчеркнул, что решать вопрос следовало раньше: «Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить, кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать». 

А пока Украина будет взывать о помощи ко всем,кто еще не устал это слушать. Тоже, в общем-то, метод. Дурной и бесполезный, правда...

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы крымнаш учения нато армия турции крым и россия учения на украине реджеп тайип эрдоган
Новости Все >
Майк Пенс претендует на новый срок в качестве вице-президента США
Люди и мухи одинаково воспринимают оптические иллюзии - нейрофизиологи
Точное количество компаний с госучастием в России никому неизвестно
Познер: хорошо, что Россия отстаёт от Европы и США
Валуев назвал ситуацию в США гражданской войной
Сибирь могла быть центром цивилизации в древности, считают учёные
TikTok остался без руководителя из-за Трампа
Операторы мобильной связи РФ стали уходить от безлимитных тарифов
РЖД планирует строительство железной дороги до Магадана
Анализ слюны поможет ускорить диагностику сердечного приступа
Последние материалы
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Анализ слюны поможет ускорить диагностику сердечного приступа
РЖД планирует строительство железной дороги до Магадана
Оперштаб: новые коронавирусные больные есть во всех регионах России
Юбилей главы фонда пострадавших от преступлений
Коронавирусом в России заболели ещё 4711 человек
Актриса Настасья Самбурская начала эксперименты с образом
В Интернет попали данные о клиентах различных банков
Adidas убрал синий цвет с формы сборной России
"Леди на день" — премьера спектакля в Театре Российской Армии
Популярное
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Шоу-бизнес
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Экспертное мнение
Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже
Технологии
В США создан аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова
Комментарии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ