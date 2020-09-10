Белоруссия: процесс смены власти уже пошёл?

Действительно ли в Белоруссии власть уже утратила всякий авторитет, поэтому смена власти — вопрос ближайшего времени? Процесс перехода власти уже начался? Как он может происходить? Что будет с закредитованной экономикой республики? Как там смотрят на Россию и Русский мир? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" политологу Игорю Шатрову рассказал председатель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель ОО "Союзный деловой клуб Авангард" Александр Лукашок.

Читайте начало интервью:

— У нас считают, что белорусы возмущены не столько метаниями Лукашенко, сколько отказом от цивилизационного выбора, активным стремлением на Запад. У белорусов всё-таки цивилизационный выбор — наш общий Русский мир. Сохраняется ли сейчас такой цивилизационный выбор, или это — уже мифы и сказки древней Руси?

— Я считаю, что это тоже обязательно надо учитывать. Каждый элемент имеет какое-то процентное отношение. Такой фактор тоже, безусловно, имеет место, потому что в принципе последние 100 лет ближайшие несколько поколений, как ни крути, жили вместе.

Да, когда-то существовала Речь Посполитая, одно время Литовское княжество было Великим, и прочее-прочее — много чего было. Но последние поколения помнят нашу последнюю историю, как мы бок о бок сражались в Великой Отечественной войне, защищали и проливали кровь.

Потом мы вместе прошли катастрофу развала Союза. Можно сказать, и в горе, и в радости последнее время мы находились вместе. Мы пошли немножко разными путями, но всё-таки у нас — очень много общего, в том числе — большое количество родственников.

Многие белорусы неосознанно подходят к понятиям Русский мир, Советский мир или ещё какой-то, фундаментально они чувствуют себя такими же людьми в общем пространстве с Россией.

— Мы нашли несколько причин происходящих событий. Это, прежде всего, внутренняя повестка, которую власть приватизировала. Соответственно, из-за отсутствия диалога возникают сбои, которые иногда выражаются в массовых протестах. Выборы — это как раз лучшее время для того, чтобы их организовать. Многие недовольны также неопределённостью внешней политики. Что еще сильно влияет на сохранение и развития протестных настроений? И что нужно делать, чтобы нормализовать ситуацию?

— Я лично и наша партия сейчас занимаем следующую позицию: мы выступаем против власти, хотя длительное время её поддерживали. Но сейчас практически весь народ взбудоражен — полностью. Мы не можем быть не с народом, мы — левоцентристская партия. Мы поддерживаем людей.

Не все протесты одинаковы

Мы заходим в протесты, но это не значит, что мы выходим с бело-чёрными флагами. На митингах присутствует достаточно много адекватных людей.

Сегодня ко мне пришли люди из Стачкома и говорят: мы хотим замечательных отношений с Россией. С такими силами мы готовы консолидироваться, поддерживать такие коллективы и предпринимателей.

Национальный фронт, по большому счёту, это — отсыл к 1991 году, когда люди не хотели разрушать страну, но не верили власти. Но всяческая попытка встать на охранение этой власти приводит к вычищению этого поля. Если завтра мы лишимся поддержки, не будет нас, некому будет разговаривать ни с Россией, ни с народом.

— Всё-таки есть ли какая-то программа действий у вашей партии в сложившейся ситуации? Что надо сделать в Белоруссии для того, чтобы выйти из этого политического кризиса?

— Я опишу ситуацию несколько с другой стороны и немножко повангую. Я думаю, что спецслужбы нашей страны всё-таки имеют определённый план. Но Сергей Тихановский отлично с ним знаком. Он в настоящее время сидит в СИЗО. Светлана — фактически заложница системы.

Спецслужбы нашей страны сами вывезли её к литовским коллегам, с которыми у них есть определённый договор. Хотя литовцы — люди прозападные, однако же они хотят, чтобы перевалка нефтепродуктов шла через их порт, поэтому на определённые условия они соглашаются.

Долги тяжкие

Мне видится будущее в том, что Белоруссии отдавать России и Западу долги скоро будет нечем. Поэтому практически вся экономика здесь будет распределена между российскими компаниями, которые обязательно сюда придут, и западными. Преобладать, конечно, будут российский бизнес, потому что Беларусь закредитована на Россию.

Это случится очень скоро, уже с 15-20 сентября надо будет начинать платить по долгам. По моим данным Беларусь больше не протянет с внешним долгом. И как раз в это же время обострится вопрос об успокоении народа.

Может быть, включится некий план, например, выпустить — как джина из бутылки — того же Сергея Тихановского, чтобы немного загасить народные протесты. Но это будет уже не действующая власть.

Потому что действующая власть дискредитирована сложными выборами, к результатам которых многие относятся с недоверием, и массовыми избиениями. Поэтому она уже в любом случае сейчас просто уходит.

Вопрос только в том, насколько красиво теперь это удастся ей сделать. Но передавать полномочия следующим людям обязательно придётся. Хотя, может быть, в загашнике у власти есть какая-то козырная карта. Но переход всё равно будет.

Задача нашей партии, даже если мы попадём в оппозицию, где-то сгладить этот переход, чтобы он не был болезненным, и сохранить дружеские отношения с Российской Федерацией, потому что там — наши люди, это — наши братья. Мы просто не можем оторваться ни ментально, ни экономически.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев