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Автор Игорь Буккер

Евгений Ким: Ким Ё Чжон не является вторым человеком в Северной Корее

Мир

Как оказалась в правительстве Северной Кореи Ким Ё Чжон и действительно ли старший брат Ким Чен Ын делится с ней властью, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Евгений Евгеньевич Ким.

Не просто домохозяйка

— Евгений Евгеньевич, на прошлой неделе появилась информация, что, согласно данным южнокорейской разведки, лидер КНДР Ким Чен Ын якобы передал часть своих полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон. Что вы об этом скажете?

— Надо учитывать два момента. Это восточное общество, соответственно, родственные связи имеют очень важное значение при оценке положения человека. То, что брат привлекает к исполнению определённых обязанностей свою сестру, вполне нормально. Тем более, что она не просто домохозяйка. Она училась в школе за границей, окончила в своей стране университет, работала в политическом отделе Государственного комитета обороны. Это была самая крупная и влиятельная структура с 1998 года по 2016 год. Когда госкомитет ликвидировали и заменили Государственным советом, Ё Чжон перешла на работу в отдел агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи в должности первого заместителя заведующего отделом. Она неплохо справилась, поэтому её избрали кандидатом в члены Политбюро.

В начале этого года Ким Ё Чжон перешла в оргинструкторский отдел ЦК третьим заместителем заведующего отделом. Там три первых заместителя. Первый заместитель — член политбюро. В социалистических странах никогда не бывало, чтобы заместитель заведующего отделом был членом Политбюро. Как минимум это должен быть секретарь ЦК, министр иностранных дел или обороны. А здесь заместитель заведующего — член Политбюро. Дело в том, что в Северной Корее уже лет 20 негласно заведующим оргинструкторского отдела является сам руководитель партии. В основе партийной работы лежит организационная работа, а потом идеологическая. Одновременно это:

  • подбор кадров,
  • их расстановка,
  • контроль за работой кадров.

Это самый мощный орган партии. Ким Ё Чжон лично возглавляет этот отдел. Она отвечает за кадры в сфере отношений с Южной Кореей и США. Но не надо думать, что вся политика Северной Кореи по отношению к Южной Корее сосредоточена в её руках.

По иерархии Северной Кореи Ким Ё Чжон занимает 22-е место в высшем руководстве страны.

Брат не стал бы её выдвигать, если бы у неё было таких способностей. А она не только организованный, но и довольно жёсткий руководитель. В апреле-мае она заявила о том, что, поскольку южане не выполняют договорённости 2018 года между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином, то офис связи между Севером и Югом, который находится в Кэсонском промышленном комплексе, не нужен, и его можно взорвать. Через несколько дней он действительно был взорван. Кстати, этот центр возведён на деньги Южной Кореи. Но Ё Чжон не самостоятельно решила этот вопрос. Прежде чем акцию претворили в жизнь, было проведено совещание ЦК Трудовой партии. В присутствии Ё Чжон обсуждался этот вопрос, и её предложение ликвидировать пункт связи было одобрено. Она является только кандидатом в члены политбюро. Когда в политбюро обсуждаются вопросы принципиального характера, то голосуют его члены. Кандидаты в члены политбюро имеют совещательный голос. То есть она не принимает участие в голосовании.

Ким Ё Чжон сейчас не является ни вторым человеком в государстве, ни преемником.

Плюс надо учитывать, что это общество с очень серьёзными конфуцианскими традициями. Я не вижу оснований говорить о том, что в Северной Корее женщина может возглавить страну. Общество пока к этому не готово. Может быть, Ким Ё Чжон будет работать по партийной линии, накопит опыт. Возможно, лет через десять или раньше она станет членом Политбюро, а там будет видно.

— Сколько ей лет сейчас, Евгений Евгеньевич?

— В сентябре будет 32 года. Женщина замужняя, дети есть. Интересно, что в 2018 году, когда она ездила в Южную Корею, никто из южнокорейцев не заметил, что она была беременной. Потом она где-то на месяц исчезала, родила, а потом снова активно действовала. Эта женщина очень волевая, у неё есть способности.

В погоне за сенсацией

— Ещё один момент я хотел бы отметить. У южнокорейской разведки новый руководитель. Надо же показать его работу. И он выдал "сенсационную" новость о том, что Ким Чен Ын делится властью с Ким Ё Чжон. На самом деле структура власти социалистической страны выстроена таким образом, что должность генерального секретаря руководителя партии он сменить не может. А то, что там идёт усиление определённых секторов, это нормальное явление.

В Северной Корее есть чёткое разделение между исполнительной и законодательной властью. Председатель президиума Верховного народного собрания Кореи — член президиума политбюро и одновременно заместитель председателя партии. Сейчас он заместитель председателя Госсовета Северной Кореи. Это законодательная власть, которая обеспечивает:

  • принятие законов,
  • распределение бюджета.

И есть судебная власть. Она не совсем независима в том смысле, что судьи народных судов избираются соответствующими органами власти:

  • районный судья избирается собранием депутатов народного совета района;
  • провинциальный судья избирается или назначается членами-депутатами провинциального народного совета;
  • судьи Верховного суда назначаются членами Верховного народного собрания.

У нас несколько по-другому: федеральные судьи назначаются указом президента, они не подчиняются внешним органам власти. Они в своих решениях руководствуются законам. В Северной Корее в любое время народный комитет законодательного собрания может освободить главу районного или провинциального суда от должности. У нас региональные власти такого права не имеют. В этом смысле независимость судей в Северной Корее несколько ограничена. Но, конечно, они руководствуются законами.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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