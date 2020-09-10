Репутация России в Белоруссии: что важно помнить

Как России работать с Белоруссией, чтобы не стать для нее врагом по украинскому варианту? Свое мнение высказывает политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

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— Русские в мире — самая разделенная нация после краха Советского Союза. И только с Белоруссией у нас есть Союзное государство и пока еще все же безвизовый режим. И вот мы после всех избиений, произошедших там посылаем журналистов по просьбе Лукашенко. При этом президент России сказал, что для России неприемлемо какое-либо вмешательство извне в белорусские дела. Что России, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы народ Белоруссии относился к нашему государству нормально, то есть из нас не лепили образ врага в народном представлении?

— Опыт Украины показал, что Запад там работал, а мы, доверяя Януковичу, не работали. А когда пытались работать на общественных началах, нас гоняли. Я в Белоруссии пытался сформировать пророссийскую оппозицию Лукашенко и тоже пострадал из-за этого. Такая же ситуация в Казахстане, даже в Киргизии — все, что касается России, сразу выкорчевывают. Они боятся, даже если понимают нужность… Тот же Назарбаев понимает, что без России его Китай сожрет, но все равно люди еще живут в состоянии той империи, даже молодые.

Я как-то был на конференции и вижу, как сербская делегация обнимается с хорватской, говорят: "А мы вот собрались все свои, австро-венгерцы". Думаю: ведь империи не умирают, даже Римская империя не умерла. Или офицеры рассказывали: 2008 год, грузин отбили от Цхинвала, и в первом же чисто грузинском селе их женщина приветствует: "Слава Богу, наши пришли!" … И ведь люди в Белоруссии так же живут, что над головой у Лукашенко все равно есть Путин, который разберется.

Они же не показывают рейтинг Путина своей стране. И постоянно нас подставляют. Здесь проблема — Россия не дала. В ходе протестов делали вбросы, что сейчас придет российский ОМОН, у которого в Белоруссии нет мам-пап-детей.

И вот сейчас мы должны вцепиться в этот народ. Наплевать, как на это смотрит Лукашенко, как смотрел ранее Янукович.

— А как вцепиться?

— Работать с ним. Не пускают туда работать — надо ставить туда, как наши идеологические противники у нас — радиостанции, телеканалы, вести интернет-вещание. Наши каналы, которые там уже есть — там все вырезается и тасуется, меня там точно никогда не увидят. Надо делать, чтобы белорусы жили в нашем поясе, миру, не покушаясь на их государственность.

И еще есть проблема: украинский синдром. Люди живут вроде недалеко от России, где-то рядом она всегда. И все новости показывают, что Россия — это полный ужас и развал. Белорусское же телевидение говорит: "Россия тоже нам помочь не может. При всей к ней любви и уважении, есть работа на Западе, вот вам истории успеха". И люди отворачиваются от нас.

Вот белорусы устали от бесконечной интеграции, которая не делается, этой болтовни, постоянного перекладывания, что Россия чего-то не доставила, с ложки не покормила, не съела и тому подобное. Причем этот иждивенческий формат не только у Лукашенко к нам, а и у оппозиции — к Западу.

Чтоб с этим бороться, нужен экономический подъем в самой России. Любая наша победа воспринимается там мгновенно. Когда мы жестко говорим о Лукашенко, там нереально растет наш авторитет. Они независимы, но живут так, что за спиной у них огромная страна, которая всегда вступится. Я спрашиваю чиновника: "Вы что китайцам все отдаете?" Он сказал: "Ну вы ж нас не бросите! Выкупите в случае чего!" Это чиновник говорил! Они так и живут: здесь так плохо, пойду в Россию, что-то украду, заработаю, в общем, выживем как-то.

Русские все равно прикроют?

— Я общался с одной девушкой из Армении, хотя она совсем не политолог… Говорит, что раньше Россия нас кормила, потом же перестала кормить, нам стали давать деньги американцы — естественно, мы будем с американцами. Ну, как мы знаем, такая позиция присуща людям определенной профессии.

— Помимо того, чтобы там работать, мы не имеем право бросать наш народ там, как не бросили тех 33 человек. Там тоже русские, даже те, в ком крови-то русской нет. Но главный успех — наша экономика, каждый километр хорошей дороги. Вот Зеленский как сказал: "Мы не можем добиться перелома в борьбе с коронавирусом" после того, как русские вакцину создали.

Намек-то. Русские дадут все равно, хоть они агрессоры, враги. Намек: спасайте нас. Этим надо бороться. России никто не помогает. Если вы с нами, тогда вы признаете и Крым, и тому подобное. Мы должны себя уважать. Когда мы начинаем себя уважать, нас очень начинают уважать и начинают с нами считаться.

— Я пока не наблюдаю действий, ведущих к подъему экономики… Но я так понял, что ведем мы себя, извините, как лохи, в информационной войне. Все эти телеграм-каналы из Польши — они все типа белорусские, а вот Путин заявил про неприемлемость вмешательства. То есть нет у нас людей, СМИ, которые вырабатывали бы смыслы…

— Люди у нас как раз есть. Основную идеологическую борьбу с украинским вектором приняли блогеры. Никто им не платит, они годами воюют и убеждают. Сам народ делает. И в Белоруссии меня читают миллионы в небольшой стране, хотя мне государство никогда ничего не платило. Знаете, почему? Надо писать правду — и все.

А насчет Польши, Литвы, американцев — у нас любят кричать о внешнем воздействии. Они знают, как эта разведка выглядит? Вот ваши руки — вы же их моете? Вот хороший бойкий государственный организм — к нему никакая зараза не прицепится. А когда делаем ставки на таких вот олигархов "девочек танцем, арбузики кидает", когда он наши миллиарды долларов сжигает — тогда любая зараза прицепится. Или вы картошку отдаете колорадским жукам, или вы с ними боретесь.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев