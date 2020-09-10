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Автор Вадим Горшенин

Репутация России в Белоруссии: что важно помнить

Как России работать с Белоруссией, чтобы не стать для нее врагом по украинскому варианту? Свое мнение высказывает политолог и педагог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Читайте начало интервью:

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— Русские в мире — самая разделенная нация после краха Советского Союза. И только с Белоруссией у нас есть Союзное государство и пока еще все же безвизовый режим. И вот мы после всех избиений, произошедших там посылаем журналистов по просьбе Лукашенко. При этом президент России сказал, что для России неприемлемо какое-либо вмешательство извне в белорусские дела. Что России, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы народ Белоруссии относился к нашему государству нормально, то есть из нас не лепили образ врага в народном представлении?

— Опыт Украины показал, что Запад там работал, а мы, доверяя Януковичу, не работали. А когда пытались работать на общественных началах, нас гоняли. Я в Белоруссии пытался сформировать пророссийскую оппозицию Лукашенко и тоже пострадал из-за этого. Такая же ситуация в Казахстане, даже в Киргизии — все, что касается России, сразу выкорчевывают. Они боятся, даже если понимают нужность… Тот же Назарбаев понимает, что без России его Китай сожрет, но все равно люди еще живут в состоянии той империи, даже молодые.

Я как-то был на конференции и вижу, как сербская делегация обнимается с хорватской, говорят: "А мы вот собрались все свои, австро-венгерцы". Думаю: ведь империи не умирают, даже Римская империя не умерла. Или офицеры рассказывали: 2008 год, грузин отбили от Цхинвала, и в первом же чисто грузинском селе их женщина приветствует: "Слава Богу, наши пришли!" … И ведь люди в Белоруссии так же живут, что над головой у Лукашенко все равно есть Путин, который разберется.

Они же не показывают рейтинг Путина своей стране. И постоянно нас подставляют. Здесь проблема — Россия не дала. В ходе протестов делали вбросы, что сейчас придет российский ОМОН, у которого в Белоруссии нет мам-пап-детей.

И вот сейчас мы должны вцепиться в этот народ. Наплевать, как на это смотрит Лукашенко, как смотрел ранее Янукович.

— А как вцепиться?

— Работать с ним. Не пускают туда работать — надо ставить туда, как наши идеологические противники у нас — радиостанции, телеканалы, вести интернет-вещание. Наши каналы, которые там уже есть — там все вырезается и тасуется, меня там точно никогда не увидят. Надо делать, чтобы белорусы жили в нашем поясе, миру, не покушаясь на их государственность.

И еще есть проблема: украинский синдром. Люди живут вроде недалеко от России, где-то рядом она всегда. И все новости показывают, что Россия — это полный ужас и развал. Белорусское же телевидение говорит: "Россия тоже нам помочь не может. При всей к ней любви и уважении, есть работа на Западе, вот вам истории успеха". И люди отворачиваются от нас.

Вот белорусы устали от бесконечной интеграции, которая не делается, этой болтовни, постоянного перекладывания, что Россия чего-то не доставила, с ложки не покормила, не съела и тому подобное. Причем этот иждивенческий формат не только у Лукашенко к нам, а и у оппозиции — к Западу.

Чтоб с этим бороться, нужен экономический подъем в самой России. Любая наша победа воспринимается там мгновенно. Когда мы жестко говорим о Лукашенко, там нереально растет наш авторитет. Они независимы, но живут так, что за спиной у них огромная страна, которая всегда вступится. Я спрашиваю чиновника: "Вы что китайцам все отдаете?" Он сказал: "Ну вы ж нас не бросите! Выкупите в случае чего!" Это чиновник говорил! Они так и живут: здесь так плохо, пойду в Россию, что-то украду, заработаю, в общем, выживем как-то.

Русские все равно прикроют?

— Я общался с одной девушкой из Армении, хотя она совсем не политолог… Говорит, что раньше Россия нас кормила, потом же перестала кормить, нам стали давать деньги американцы — естественно, мы будем с американцами. Ну, как мы знаем, такая позиция присуща людям определенной профессии.

Помимо того, чтобы там работать, мы не имеем право бросать наш народ там, как не бросили тех 33 человек. Там тоже русские, даже те, в ком крови-то русской нет. Но главный успех — наша экономика, каждый километр хорошей дороги. Вот Зеленский как сказал: "Мы не можем добиться перелома в борьбе с коронавирусом" после того, как русские вакцину создали.

Намек-то. Русские дадут все равно, хоть они агрессоры, враги. Намек: спасайте нас. Этим надо бороться. России никто не помогает. Если вы с нами, тогда вы признаете и Крым, и тому подобное. Мы должны себя уважать. Когда мы начинаем себя уважать, нас очень начинают уважать и начинают с нами считаться.

— Я пока не наблюдаю действий, ведущих к подъему экономики… Но я так понял, что ведем мы себя, извините, как лохи, в информационной войне. Все эти телеграм-каналы из Польши — они все типа белорусские, а вот Путин заявил про неприемлемость вмешательства. То есть нет у нас людей, СМИ, которые вырабатывали бы смыслы…

— Люди у нас как раз есть. Основную идеологическую борьбу с украинским вектором приняли блогеры. Никто им не платит, они годами воюют и убеждают. Сам народ делает. И в Белоруссии меня читают миллионы в небольшой стране, хотя мне государство никогда ничего не платило. Знаете, почему? Надо писать правду — и все.

А насчет Польши, Литвы, американцев — у нас любят кричать о внешнем воздействии. Они знают, как эта разведка выглядит? Вот ваши руки — вы же их моете? Вот хороший бойкий государственный организм — к нему никакая зараза не прицепится. А когда делаем ставки на таких вот олигархов "девочек танцем, арбузики кидает", когда он наши миллиарды долларов сжигает — тогда любая зараза прицепится. Или вы картошку отдаете колорадским жукам, или вы с ними боретесь.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев  

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Темы россия интеграция белоруссия андрей суздальцев
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