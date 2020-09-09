Лукашок: Белоруссии нужны серьёзные политические перемены

Выборы в Белоруссии ознаменовались масштабными массовыми протестами. Почему? Как и насколько серьёзно расколот белорусский народ? В чём виновата власть? Насколько серьёзную роль в этом сыграли внешние силы? Что же происходит в Белоруссии: социальный протест, революция, мятеж? Что нужно сделать, чтобы страна нормально развивалась, люди были довольны, а такие бессмысленные бунты не повторялись? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Правда. Ру политологу Игорю Шатрову рассказал председатель Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич.

Читайте начало интервью:

— Олег, можно ли сказать, что в Белоруссии раскол общества произошёл не на две, а на три основные части — за Майдан и против Лукашенко, против Майдана и против Лукашенко, и против Майдана и за Лукашенко?

— Мы должны сразу отделить радикальную оппозицию и людей, которые получают установки из-за границы и согласно им уже сами пытаются управлять протестами и направлять недовольство, от людей, которые действительно хотят перемен, потому что действительно устали от такого положения.

У нас есть политическая усталость. Людям хочется что-то менять. Это — нормально. Но надо отделять радикалов, которым лишь бы свалить власти, от людей, которые искренне хотят перемен в лучшую сторону.

Мне тоже хочется перемен. Я пошёл на эти выборы доверенным лицом только ради одного — перемен. Я пытался добиться их изнутри. Но эти выборы были самые плохие в нашей истории.

Страшно, потому что на этих выборах даже не было борьбы программ и идеологии. Было только протестное голосование и не протестное голосование. Всё. Больше ничего не было. Не было дискуссии о будущем страны, об экономике, о политике. Только за и против.

Теперь я уже начинаю самостоятельно борьбу за то, чтобы в стране были перемены, и буду бороться за власть в этой стране, потому что люди хотят реальных перемен.

Справедливость и закон

Сейчас очень важно, что будет дальше. Эти все события, беспорядки в ходе протестов и насилие власти людей очень впечатлило. По каждому факту излишнего применения насилия нужно разобраться в рамках закона и привлечь виновных к ответственности.

И конечно, не Telegram-каналам надо разбираться, а прокуратуре. Но разобраться надо обязательно. Потому что людей очень сильно это взволновало. Надо каждый факт проверить и установить, где фейк, а где правда.

Виновных обязательно надо наказать и принять меры, чтобы такого не повторялось. Обязательно должны быть справедливость и закон. Закон должен быть для всех обязательно, все должны быть равны. Поэтому дальше события должны развиваться в нормальной человеческой обстановке. Мы должны всё-таки слышать друг друга и решать все спорные вопросы исключительно в конституционном ключе.

Парламент должен на себя брать больше ответственности. Уже на ближайшей сессии, которая откроется осенью, он должен серьезно рассмотреть эти проблемы. Нужен ответственный диалог.

Какие перемены нужны

Ничего не бывает лучше, чем здоровая нормальная политическая конкуренция. Для этого нам обязательно надо модернизировать политическую систему Беларуси. Мне нравится пропорционально-мажоритарная система выборов, во всех регионах она должна быть. Она позволяет в областных советах и в парламенте представлять абсолютно разные точки зрения и разных людей.

Люди должны не на площадь идти возмущаться, а обращаться к своим депутатам, в местные и областные советы. Это делает страну сильнее. Протест мы погасить сможем, но не изменим систему, а оставим все как есть, он всё равно вылезет.

Мы не можем умы погасить. Можно сколько угодно гасить массовые мероприятия, но людей ты не изменишь. Человек может поменять свою точку зрения, если увидит, что власть делает так, как надо делать, что людям становится жить лучше. Надо дать возможность людям реализовывать себя.

— Но такие перемены возможны, только если изменить законодательство. Речь идёт, я так понимаю, об изменении конституции? Или достаточно подредактировать некоторые законы о политической системе?

— Надо обязательно менять Конституцию Беларуси. Об этом уже все говорят. Надо перераспределять полномочия. Надо законодательную власть делать сильнее. Исполнительную власть в лице Совета министров тоже надо делать сильнее.

Региональным и местным органам власти нужно дать больше самостоятельности, чтобы у них было больше возможностей для решения локальных вопросов на своей территории.

Конституцию надо менять, конечно, эволюционно. Ни в коем случае нельзя начинать с начала, как предлагает некоторая наша радикальная позиция. Они вообще хотят вернуться к конституции 1994 года. Но это — шаг назад. Я помню эту конституцию. Ничего хорошего там не было, а в нынешних условиях от нее тем более пользы не будет.

Но то, что назрели изменения нынешней конституции — факт. Мы уже прошли этот этап развития. Хватит. Надо идти дальше. Страна должна совершенствоваться.

Нельзя стоять на месте. Сейчас это — вопрос номер 1. Если бы мы это сделали в 2015 году, то таких выборов и сопровождающих их протестов, может быть, и не было бы.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев