Белоруссия — сочетание факторов протеста

Чем были вызваны массовые протесты в Белоруссии? Сочетание каких факторов превратили тихую гавань в бурлящий котёл? Основная причина — внутренние противоречия или недовольство внешнеполитической линией? Или главную роль сыграло внешнее вмешательство? На все эти и многие другие вопросы политологу Игорь Шатрову в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил председатель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель ОО "Союзный деловой клуб Авангард" Александр Лукашок.

— Александр, вы сказали, что внутренняя повестка обострилась, потому что власть приватизировала социальную повестку и даже нет каналов для диалога. Плюс во внешней повестке власть стала проводить политику многовекторности, вместо четкой позиции занялась игрой на разных полях. Все это как-то связано? Что больше возбудило, возмутило белорусов — социальные вопросы или многовекторность?

— Повлияли оба все факторы, часть населения, конечно, была возмущена этими играми. Власть потеряла доверие, потому что она делала то одни шаги, потом — совершенно другие и так далее. А от власти в принципе люди всегда ждут ожидаемых шагов. Должна быть проекция будущего, чтобы было обеспечено долгосрочное будущее. Социальная химия — любовь народа — работает как раз благодаря этому механизму.

Наша власть в поисках благоденствия для проведения социальных программ и для модернизации предприятий стала брать огромные заимствования, которые были несоразмерны росту экономики, она попала в кредитную ловушку.

Западная западня Белой Руси

Поэтому эта многовекторность, может быть, не была даже осознанной. Это было вынужденное сидение на двух стульях. Мы состоим в союзе с Россией, но мы граничим и должны взаимодействовать со странами ЕС. И с западного поля постоянно подогревались протестные настроения у нас.

Через Беларусь в Европу проходят важнейшие трубопроводы. Газ, нефть, все наши нефтепродукты реализуются всё равно им. Чтобы быть там рукопожатными и услышанными, наши власти и закрутили эту игру, они даже получили некое финансирование на домодернизацию объектов.

Конечно, они хотели расширить свои возможности и несколько отойти от зависимости от России. Но войдя в эту игру, они попали в западную западню и уже просто не смогли выбраться из нее.

Начиная примерно с 2017–2018 года, стал резко возрастать дефицит бюджета. Поэтому стали урезаться даже те программы, которые были обещаны еще вчера-позавчера. С 2004 по 2009 год мы видели хорошую картину: успешная модернизация, благополучное село, чистая и стабильная Белоруссия, и прочее-прочее. Все гордились своей страной.

Однако это не вся карта, есть и другая сторона. — С 2001 по 2019 год только в одном Полоцке было уничтожено 19 заводов. Наши коммунисты постоянно нам говорят, что в России закрываются производства, например, Волгоградский тракторный завод закрылся, еще что-то закрылось. Но ребята, в России никто и не говорит, что там — социализм.

Социальная модель и её перекосы

А если мы строим социально-ориентированную модель, то должны говорить правду, что и у нас это начало происходить. У нас в последние два-три года закрываются школы в сёлах. Фактически власть перестала выполнять то, что она обещала и делала ранее.

Уже стали видны социально-экономические перекосы, несоответствия того, что власть говорила и делала реально. Поэтому народ подвозбудился и от этого тоже. Не только от того, что пошла многовекторность во внешних отношениях, а мы хотим или не хотим жить с Россией или с кем-то еще.

— В Белоруссии — специфическая политическая система, парламентских партий у вас фактически нет. Ваша партия и некоторые другие хотя и представлены в парламенте, но у них нет фракций, они просто имеют там одного-двух депутатов, представляющих по большому счёту свои интересы, выражающих личные взгляды.

— Да, только 10% депутатов из 110 в Белоруссии — партийные, и то — условно. Если их спросить на улице, от какой вы партии, некоторые, думаю, даже будут стесняться, что они в той или иной партии состоят.

— Скорее всего, они скажут, что они депутаты какого-то округа, какой-то области. Получается, что современной политической системы и даже симулятора такой системы в Белоруссии нет. А если власть оседлала социальную повестку, то я уверен, что в Белоруссии есть и либеральная повестка. Кто ее оседлал?

— Совершенно верно, да-да-да. В принципе у нас монополизированы все сферы, фактически включая диалог с Россией и оценку той или иной ситуации, сферы и так далее. Эксперты обязательно должны быть строго провластными и находиться в обойме, ни шага влево или вправо. Говорить они тоже должны только через госресурсы.

Любое инакомыслие, даже в принципе позитивный диалог, исключалось, потому что власть очень ревностно защищала вход в это поле, очевидно, опасаясь каких-то примеров из 1990-х, что лебедь, рак и щука тянут в разную сторону. Власти посчитали одностороннюю модель эффективной и думали, что смогут так лучше удержать ситуацию, но не получилось.

— Отсутствие современной политической системы — это все-таки серьезный минус современной Белоруссии.

— Как выяснилось по итогу — минус, да.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев