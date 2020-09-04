Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Шатров

Белоруссия — сочетание факторов протеста

Мир

Чем были вызваны массовые протесты в Белоруссии? Сочетание каких факторов превратили тихую гавань в бурлящий котёл? Основная причина — внутренние противоречия или недовольство внешнеполитической линией? Или главную роль сыграло внешнее вмешательство? На все эти и многие другие вопросы политологу Игорь Шатрову в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил председатель Витебской областной организации Республиканской партии труда и справедливости, председатель ОО "Союзный деловой клуб Авангард" Александр Лукашок.

— Александр, вы сказали, что внутренняя повестка обострилась, потому что власть приватизировала социальную повестку и даже нет каналов для диалога. Плюс во внешней повестке власть стала проводить политику многовекторности, вместо четкой позиции занялась игрой на разных полях. Все это как-то связано? Что больше возбудило, возмутило белорусов — социальные вопросы или многовекторность?

— Повлияли оба все факторы, часть населения, конечно, была возмущена этими играми. Власть потеряла доверие, потому что она делала то одни шаги, потом — совершенно другие и так далее. А от власти в принципе люди всегда ждут ожидаемых шагов. Должна быть проекция будущего, чтобы было обеспечено долгосрочное будущее. Социальная химия — любовь народа — работает как раз благодаря этому механизму.

Наша власть в поисках благоденствия для проведения социальных программ и для модернизации предприятий стала брать огромные заимствования, которые были несоразмерны росту экономики, она попала в кредитную ловушку.

Западная западня Белой Руси

Поэтому эта многовекторность, может быть, не была даже осознанной. Это было вынужденное сидение на двух стульях. Мы состоим в союзе с Россией, но мы граничим и должны взаимодействовать со странами ЕС. И с западного поля постоянно подогревались протестные настроения у нас.

Через Беларусь в Европу проходят важнейшие трубопроводы. Газ, нефть, все наши нефтепродукты реализуются всё равно им. Чтобы быть там рукопожатными и услышанными, наши власти и закрутили эту игру, они даже получили некое финансирование на домодернизацию объектов.

Конечно, они хотели расширить свои возможности и несколько отойти от зависимости от России. Но войдя в эту игру, они попали в западную западню и уже просто не смогли выбраться из нее.

Начиная примерно с 2017–2018 года, стал резко возрастать дефицит бюджета. Поэтому стали урезаться даже те программы, которые были обещаны еще вчера-позавчера. С 2004 по 2009 год мы видели хорошую картину: успешная модернизация, благополучное село, чистая и стабильная Белоруссия, и прочее-прочее. Все гордились своей страной.

Однако это не вся карта, есть и другая сторона. — С 2001 по 2019 год только в одном Полоцке было уничтожено 19 заводов. Наши коммунисты постоянно нам говорят, что в России закрываются производства, например, Волгоградский тракторный завод закрылся, еще что-то закрылось. Но ребята, в России никто и не говорит, что там — социализм.

Социальная модель и её перекосы

А если мы строим социально-ориентированную модель, то должны говорить правду, что и у нас это начало происходить. У нас в последние два-три года закрываются школы в сёлах. Фактически власть перестала выполнять то, что она обещала и делала ранее.

Уже стали видны социально-экономические перекосы, несоответствия того, что власть говорила и делала реально. Поэтому народ подвозбудился и от этого тоже. Не только от того, что пошла многовекторность во внешних отношениях, а мы хотим или не хотим жить с Россией или с кем-то еще.

— В Белоруссии — специфическая политическая система, парламентских партий у вас фактически нет. Ваша партия и некоторые другие хотя и представлены в парламенте, но у них нет фракций, они просто имеют там одного-двух депутатов, представляющих по большому счёту свои интересы, выражающих личные взгляды.

— Да, только 10% депутатов из 110 в Белоруссии — партийные, и то — условно. Если их спросить на улице, от какой вы партии, некоторые, думаю, даже будут стесняться, что они в той или иной партии состоят.

— Скорее всего, они скажут, что они депутаты какого-то округа, какой-то области. Получается, что современной политической системы и даже симулятора такой системы в Белоруссии нет. А если власть оседлала социальную повестку, то я уверен, что в Белоруссии есть и либеральная повестка. Кто ее оседлал?

— Совершенно верно, да-да-да. В принципе у нас монополизированы все сферы, фактически включая диалог с Россией и оценку той или иной ситуации, сферы и так далее. Эксперты обязательно должны быть строго провластными и находиться в обойме, ни шага влево или вправо. Говорить они тоже должны только через госресурсы.

Любое инакомыслие, даже в принципе позитивный диалог, исключалось, потому что власть очень ревностно защищала вход в это поле, очевидно, опасаясь каких-то примеров из 1990-х, что лебедь, рак и щука тянут в разную сторону. Власти посчитали одностороннюю модель эффективной и думали, что смогут так лучше удержать ситуацию, но не получилось.

— Отсутствие современной политической системы — это все-таки серьезный минус современной Белоруссии.

— Как выяснилось по итогу — минус, да.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы игорь шатров александр лукашок выборы в белоруссии александр лукашенко протесты в белоруссии
Новости Все >
Помпео: США будут противодействовать КНР экономически и дипломатически
Дети и смартфоны: сколько времени детям можно "сидеть" в телефоне?
Молодым специалистам будут доплачивать по 12 тысяч рублей в месяц
Как протекает COVID-19 у детей?
Что такое Школьная цифровая платформа?
Разработана технология зарядки гаджетов от тепла тела
Налоговые вычеты на детей – не та мера, которая нужна – социолог
Руслан Бортник: Кулеба играет роль плохого полицейского
В Ростове-на-Дону будет построен хирургический корпус ОДКБ
Калашников: Северную Корею не изолировали и Белоруссию не изолируют
Последние материалы
Дети и смартфоны: сколько времени детям можно "сидеть" в телефоне?
Молодым специалистам будут доплачивать по 12 тысяч рублей в месяц
Как протекает COVID-19 у детей?
Что такое Школьная цифровая платформа?
Разработана технология зарядки гаджетов от тепла тела
Налоговые вычеты на детей – не та мера, которая нужна – социолог
Руслан Бортник: Кулеба играет роль плохого полицейского
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
В Ростове-на-Дону будет построен хирургический корпус ОДКБ
Калашников: Северную Корею не изолировали и Белоруссию не изолируют
Популярное
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Методы диагностики
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Общество
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Полезно знать
Мельница мифов: хотели ли крепостные на волю?
Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов
Комментарии
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Белоруссии давно пора менять систему
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников