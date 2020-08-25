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Автор Александр Шторм

Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал

Мир » Бывший СССР » Украина

На днях Украина отпраздновала очередной День независимости. Сейчас самое время вспомнить, чего страна достигла за эти годы и как использовала доставшийся ей от УССР колоссальный потенциал, созданный тяжёлым трудом предыдущих поколений.

Прежде всего, существенно сократилась численность населения:

  • Из 52 млн человек, проживавших в УССР, на момент 2019 года в стране остались 37 млн.
  • Территориальный минус в связи с событиями 2014 года составил -7,7%.
  • Число родившихся на сотню умерших составляет около 53, этот показатель сократился почти вдвое.

Страна полностью избавилась от ядерного оружия (на 1991 год она обладала 176 МБР, и 2600 ТЯО). Научные сотрудники покинули её пределы (-80%), а что касается обычных вооружений, то тут всё плачевно: в минус ушли танки, БТР, БМП, ствольная и реактивная артиллерия, летательные аппараты, боевые самолёты и ПВО.

Численность вооружённых сил в момент распада СССР составляла 700 тыс. чел., но уже в 2018 году этот же показатель едва дотягивал до 255.

Экономические показатели тоже не радуют: ВВП в 1990 году равнялся 93 млрд долл, сегодня он равен 61 млрд, при государственном долге в 84 млрд.

Катастрофически упало количество врачей и среднего медицинского персонала, снизились темпы введения нового жилья, почти полностью погибло производство, еле теплится лёгкая промышленность, упали объёмы животноводства.

Единственный показатель, резко взлетевший вверх — это производство подсолнечного масла (в 1991 году он равнялся 1004 тыс. тонн, на сегодняшний момент он составляет 4412 тыс. тонн). Но только на нём экономика выжить просто не в состоянии.

Говоря о независимости Украины, следует учитывать и то, что об этом думают её собственные граждане. Если не пытаться упирать на то, что всё это необходимые жертвы, принесенные стране, картина выходит удручающая (опрос проведен Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 г.):

  • 48,6 процента граждан Украины считают, что страна НЕ является независимым государством;
  • только 40,5 процента придерживаются противоположной точки зрения.

Как пояснил заместитель директора компании Sociopolis: Social, Political & Market Research Сергей Литвинов, чтобы охарактеризовать ситуацию, совершенно не нужен длинный текст, который повторяется с разными вариациями из года в год.

Достаточно взглянуть на таблицу ключевых показателей страны.

Там всё отражено фактурно и беспристрастно. Как и будущее Украины, в общем-то.

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Темы усср дефолт армия украины экономика украины
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