"Историческое" соглашение между ОАЭ и Израилем оказалось фикцией

"Историческое" соглашение, заключенное между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) две недели назад, оказалось фикцией.

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Выражая протест против несогласия Тель-Авива по поставкам Абу-Даби американских истребителей F-35, ОАЭ отменили в пятницу запланированную встречу по празднованию "сделки века" с США и Израилем в ООН.

Встреча послов трёх стран должна была быть "торжественной и публичной, включать распространение фотографий в СМИ и совместное заявление", пишет израильский портал Walla!.

Однако, "один из источников" сказал порталу, что "высокопоставленные официальные лица ОАЭ решили отменить встречу, чтобы сообщить Израилю, что они разочарованы публичными заявлениями премьера Биньямина Нетаньяху о продаже "стелс" (самолетов) и его намерениями выступить против сделки по оружию, когда она пойдет на утверждение в Конгресс США".

Представители Эмиратов также недовольны тем, что Нетаньяху теперь заявляет, что он не знал о планируемом контракте. По их словам, это неправда — Вашингтон и Абу-Даби вели переговоры о торговле задолго до того, как заговорили о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем.

Представители Эмиратов настолько были "взбешены", что заявили, что не приедут и на предстоящие переговоры на высоком уровне, которые должны были состояться в Иерусалиме, пишет Walla!.

Правительство Нетаньяху свою позицию оправдывает тем, что Конгресс США принял обязательство в результате войны Судного дня 1973 года (война Египта и Сирии против Израиля с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году в результате "шестидневной войны" арабские территории — Ред.), поддерживать "качественное военное лидерство" Израиля на Ближнем Востоке. То есть, прежде чем продавать оружие соседям Израиля, Вашингтон всегда должен учитывать позицию Иерусалима.

"На данный момент наша позиция не изменилась", — цитирует израильского премьер-министра The Times of Israel.

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Госсекретарь США Майк Помпео, который встретился с Нетаньяху в понедельник подчеркнул, что Вашингтон привержен делу сохранения военного превосходства Израиля в регионе, но при этом намекнул на то, что и с Эмиратами США не думают отменять сделку.

"У нас более 20 лет отношений в сфере безопасности с Объединенными Арабскими Эмиратами, где мы оказали им техническую и военную помощь, и теперь мы продолжим анализировать этот процесс". "Мы глубоко привержены этому достижению и будем продолжать это таким образом, чтобы сохранить нашу приверженность Израилю", — сказал Помпео.

Что бывает, когда договариваются с "фигой в кармане"

В соглашении, подписанном менее двух недель назад с ОАЭ, Израиль пообещал "приостановить" аннексию Западного берега в обмен на мир. То есть, принцип арабов "мир в обмен на территории" был заменен на принцип "мир на мир". В этом многие аналитики увидели победу Израиля, который будет теперь додавливать арабские страны по одной, чтобы они окончательно сдали интересы Палестины.

Заметим, что ОАЭ станут лишь третьей арабской страной, имеющей дипломатические отношения с Израилем, после Египта и Иордании.

Соглашение между двумя странами подверглось критике, в частности, со стороны Турции и Ирана, Катара, Россия выразила озабоченность.

Очевидно, что "исторический" договор, споткнувшийся на первом же препятствии, таковым не является, так как не учитывает реалии, а лишь желания шейхов ОАЭ занять в регионе лидирующие позиции. Возможно, Дональд Трамп, которому нужны внешнеполитические победы в предвыборный период, пообещал Эмиратам преференции — именно в закупках новейшего оружия, но вот, незадача — с Нетаньяху не посоветовался.

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