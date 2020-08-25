Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять

Очередной протестный день в Белоруссии ознаменовался еще более массовым маршем граждан, выходом на минские улицы военных и вооружившемся Александром Лукашенко.

Кремль говорит о стабилизации обстановки в Белоруссии, но законы жанра намекают, что висящий на плече действующего президента автомат может и выстрелить.

Жаждущие крови

На фоне многотысячного протеста в Минске 23 августа 2020 года (по разным оценкам участников от 150 до 250 тысяч человек) министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил:

"Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе, чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций".

Чтение мыслей на расстоянии — весьма ценный дар для любого руководителя внешнеполитического ведомства. С уровнем подобного таланта можно сравнить разве что способность к смысловой престидижитации ведущих общественно-политических ток-шоу на федеральных телеканалах, которые легко могут найти среди минчан вооруженных до зубов протестующих, а избиения задержанных в изоляторах временного содержания и вообще не заметить.

Министр прав, что именно сейчас силовики не лютуют, как это было в первые дни после выборов президента страны. Правда, этих показательных выступлений милиции и спецподразделений хватило, чтобы убедить белорусов, что так больше в их родном доме продолжаться не может.

Вооружен и очень опасен

На фоне этой самой стабилизации обстановки, с точки зрения Сергея Лаврова, действующий глава государства отчего-то облачился в униформу наподобие той, которую использовал комиссар Жибер в исполнении блистательного Бернара Фарси из кинофраншизы "Такси". Александр Лукашенко не только сам взял в руки автомат, но и нарядил своего сына Колю в форму спецназовца — бронежилет, каска, все как полагается.

Выйдя из вертолета, который доставил действующего президента в его резиденцию, многие заметили, что автомат у Александра Григорьевича не заряжен. Возможно, личная охрана опасалась, что Лукашенко мог либо:

сам себя ранить;

на эмоциях перестрелять собственный вооруженный эскорт.

В таком грозном облачении объявленный белорусским ЦИК победитель президентской гонки прошелся по двору резиденции главы государства, размахивая руками и всем своим видом демонстрируя решительность. В интернете уже вовсю гуляют видео этого милитари-перфоманса. Правда, со звуком в роликах не очень, потому к видеоряду гармонично лег бы монолог Остапа Бендера из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова:

"Придется отстреливаться… Они надеются нас взять живьем, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам "Парабеллум"!"

В таком бравом образе Александр Григорьевич позднее ринулся в народ, не забыв пристегнуть к автомату магазин. В этот раз его "народом" стали бойцы спецподразделений, которые выстроились в древнеримские фаланги у резиденции главы государства, стеснительно прикрывшись щитами. Действующий президент Белоруссии поблагодарил силовиков, сорвав их бурные аплодисменты:

"Спасибо, вы — красавцы!" "Мы с вами до конца!", — видимо, на шутку шуткой ответили "красавцы".

Хренин "Бацьки" не слаще

К сожалению, министр иностранных дел России, видимо, черпающий позитивную повестку из новостей отечественных федеральных телеканалов, чудесным образом не обратил внимание на заявления белорусского главы оборонного ведомства Виктора Хренина.

Министр обороны Белоруссии заранее огласил тезисы, которые, по его мнению, могут послужить оправданием применения оружия против протестующих граждан. Рассказал он и о "деструктивных силах", готовых проникнуть в страну через западные границы, чтобы спровоцировать массовые беспорядки и захватить власть, в том числе и с применением оружия:

"В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путем".

Досталось от Виктора Хренина и бело-красно-белому флагу, который был государственным символом Белоруссии с 1991 по 1995 год, а сейчас используется оппозицией и протестующими белорусами:

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей в этих священных местах (у памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны — ред.) проходят акции. Мы этого допустить не можем!… Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией!"

Да, верно, генерал не обманывает. Во время германской оккупации 1941 — 1944 годов этот флаг Белорусской Народной Республики, провозглашенной в 1918 году, использовался местными коллаборационистами.

По этой логике, Виктор Хренин должен был бы каждый раз негодовать при виде российского триколора, который был символом армии генерала Андрея Власова, и поднимать по тревоге своих вооруженных подчиненных. Однако, этого отчего-то не происходит.

С чего вообще возникла идея обнести колючей проволокой памятники и откуда взялась сама мысль, что минчане станут устраивать акты вандализма не территории мемориалов, так и осталось загадкой.

Генерал-майор Виктор Хренин убежден, что не существует градации приказов по их легитимности. Тут он прав, если, конечно, исходить из канонических представлений так называемой суверенной демократии и, что государство и законы страны — это действующий президент Александр Лукашенко. "Бацька" же плохому не научит:

"Нас призывают, в том числе и Тихановская: "Не выполняйте преступные приказы!". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный — мы люди военные".

Отмена рейса

Намерения Александра Лукашенко закрыть бастующие предприятия страны, выследить и наказать всех участников протестов, которые все никак не получается назвать беспорядками, объяснили, что объявленный ЦИК триумфатор хочет дать понять гражданам страны и мировому сообществу, что он ни перед чем не остановится.

Судя по решительности министра обороны Белоруссии, необходимая индульгенция от действующего главы государства им уже получена. В отличие от Виктора Хренина, руководство МВД и КГБ Белоруссии не торопится с подобными громкими заявлениями. Видимо, трезво оценивают политические перспективы своего главковерха и понимают, что могут и опоздать на возможный эвакуационный рейс Минск-Москва, случись в столице "кровавое воскресенье".

Затевать вооруженное противостояние между гражданами и силовиками в Белоруссии, население которой составляет около 9,5 млн человек, да еще и в ментально однородной стране, могут либо:

самоубийцы;

невежды;

сбежавшие пациенты психиатрических клиник.

У белорусских силовиков нет таких широких возможностей для привлечения так называемых "пехотинцев президента", которые бы не церемонились с местным населением, как это позволяет географическое и этническое разнообразие России.

В этой связи вполне вероятны и демарши силовиков. Выведенные на улицы Минска военные несколько дней посмотрят, кто же они такие эти ужасные протестующие, в которых им предлагают стрелять, да и активируют опции самостоятельного мышления.

Каждый новый день пробежек Александра Лукашенко с автоматом подчеркнет еще раз не только абсурдность происходящего и пробьет очередное его репутационное дно, но и может лишить действующего президента силовой компоненты в сражении за власть в стране.

Либо Александр Лукашенко отчаянно блефует, либо он действительно считает, что Белоруссия — это только он, и ему как самодержцу позволено делать с людьми и страной все, что он пожелает. Тем не менее, при любом жестком сценарии развития противостояния граждан страны с действующим главой государства рейс Минск-Москва могут и внезапно отменить.