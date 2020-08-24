Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский имеет возможность для начала наступления на Крым. Об этом заявил глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов. Возглавляет партию экс-президент Петр Порошенко. А Турчинов в то время был секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Обмен "любезностями"

Но, собственно, президентом и Турчинов успел побывать. Правда, только в статусе исполняющего обязанности. В 2014 году, после государственного переворота, он формально несколько месяцев возглавлял государство. И именно в это время состоялся референдум о воссоединении Крыма с Россией.

24 августа на Украине отмечают День независимости. Собственно, отсюда и обмен "любезностями".

Владимир Зеленский в ходе выступления, приуроченного к годовщине независимости, заявил, что люди, которые "без боя подарили часть территории", должны давать показания, а не "проповеди по патриотизму". Надо так понимать, что сам бы он "без боя" территории бы "не подарил".

Очевидно, что камень был отправлен в огород экс-секретаря СНБО, который ныне в оппозиции. А потому Александр Турчинов поспешил ответить. В том смысле, что он вообще ни в чем не виноват. А виноваты другие, в том числе бывший президент Виктор Янукович и те, кто "уничтожал обороноспособность страны". Однако допрашивать хотят тех, кто сегодня оппонирует власти, обижен Турчинов.

"Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли", — заявил экс-секретарь СНБО.

Риторика и не более того

Ранее, кстати, он утверждал, что был скован Харьковскими соглашениями, по которым Россия имела право содержать в Крыму армейские подразделения. И по словам Турчинова, если бы он отдал приказ о сопротивлении, то другие страны его бы не поняли. А вот у Зеленского такого ограничения нет, потому он должен отдать приказ. И Турчинов лично пойдет на штурм в первых рядах (по его собственным словам).

Разумеется, никаких оснований полагать, что Зеленский отдаст приказ о начале наступления на Крым нет. Это не более чем риторика противоборствующих сил в украинской политике. Если там настолько популярно выяснение, кто бОльший и лучший патриот, то едва ли с этим можно что-то поделать.

И уж совсем нулевая вероятность того, что Александр Турчинов отправится в первых рядах на штурм. Сей государственный муж очень любит покрасоваться в военной форме, но не более того.