Судьба Белоруссии беспокоит многих ее соседей. Эксперты постепенно собирают информацию о развитии событий в стране и пытаются анализировать ее перспективы.
Как отразится на республике кризис-2020, выясняли у своих подписчиков авторы телеграм-каналов с общей читаемостью больше миллиона человек.
На вопрос, чем должна стать Беларусь (Белоруссия) по итогам этого года:
При этом соцмедиа также пытались узнать, кто все же должен победить в случае новых честных выборов президента РБ.
Отметим, что, по сообщениям ряда СМИ, министр обороны Белоруссии В. Хренин допустил применения оружия в отношении протестующих — еще до своих заявлений про охрану армией памятников Второй Мировой войны.
В агрегаторе "Мониторинг BY" выясняли отношение людей к такой информации.
Читатели высказали мнение, что это фейк, выгодный оппозиции. Такой вариант развития событий властями не рассматривается. Так посчитали 19% респондентов.
Другие 17% заявили, что это еще и нецелесообразно. Власть понимает, что применение оружия приведет к гражданской войне. 38% считают, что власти обсуждают такой вариант на закрытых совещаниях, но никогда не признаются в этом. И 26% уверены, что рано или поздно случится: власти введут танки в города Белоруссии и применят оружие.
Стоит добавить, что в официальном аккаунте Телеграма в Белоруссии создали опрос "За кого вы голосовали?" и отправили его только жителям страны. Светлана Тихановская уже набрала больше голосов, чем по данным ЦИК.
В телеграме за Тихановскую проголосовали 893 тысячи пользователей. ЦИК утверждает, что на выборах она набрала всего 588 622 голоса…
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Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.