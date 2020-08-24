Соцопрос: россияне хотят видеть Белоруссию частью РФ

Судьба Белоруссии беспокоит многих ее соседей. Эксперты постепенно собирают информацию о развитии событий в стране и пытаются анализировать ее перспективы.

Как отразится на республике кризис-2020, выясняли у своих подписчиков авторы телеграм-каналов с общей читаемостью больше миллиона человек.

На вопрос, чем должна стать Беларусь (Белоруссия) по итогам этого года:

31% опрошенных заявили, что страна должна стать и станет частью России .

. О том, что РБ окажется страной НАТО, думают 8% респондентов.

Еще 2% считают, что Белоруссия может быть преобразована в протекторат Польши и Литвы.

8% видят ее частью новой союзной (славянской) Империи или СССР-2

13% предрекают стране сомнительное счастье остаться как есть (то есть вилять между всеми).

Частью "обычного" Союзного государства ощущают ее 24% респондентов.

Не определились с ответом пока еще 8% принявших участие в голосовании.

При этом соцмедиа также пытались узнать, кто все же должен победить в случае новых честных выборов президента РБ.

37% отдали свой голос за Лукашенко,

7% — за Тихановскую.

Цепкало получил 2% голосов,

Бабарико — 15%.

За нынешнего премьера Головченко не готов голосовать никто.

Еще есть версии, что этим человеком окажется сын Лукашенко (6%)

кандидат из спецслужб получил 5%.

Еще 6% набрал "диджей перемен"

1% каким-то чудом получила начштаба Тихановской.

Не смогли ответить на этот вопрос 21% от числа опрошенных.

Отметим, что, по сообщениям ряда СМИ, министр обороны Белоруссии В. Хренин допустил применения оружия в отношении протестующих — еще до своих заявлений про охрану армией памятников Второй Мировой войны.

В агрегаторе "Мониторинг BY" выясняли отношение людей к такой информации.

Читатели высказали мнение, что это фейк, выгодный оппозиции. Такой вариант развития событий властями не рассматривается. Так посчитали 19% респондентов.

Другие 17% заявили, что это еще и нецелесообразно. Власть понимает, что применение оружия приведет к гражданской войне. 38% считают, что власти обсуждают такой вариант на закрытых совещаниях, но никогда не признаются в этом. И 26% уверены, что рано или поздно случится: власти введут танки в города Белоруссии и применят оружие.

Стоит добавить, что в официальном аккаунте Телеграма в Белоруссии создали опрос "За кого вы голосовали?" и отправили его только жителям страны. Светлана Тихановская уже набрала больше голосов, чем по данным ЦИК.

В телеграме за Тихановскую проголосовали 893 тысячи пользователей. ЦИК утверждает, что на выборах она набрала всего 588 622 голоса…