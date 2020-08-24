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Автор Любовь Степушова

Алексей Мухин: Лукашенко с автоматом - неудачный PR-ход

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Тактика оппозиции в Белоруссии изменилась, стоит задача "подрывать" Александра Лукашенко на информационных "минах", но многие из них ставят ему собственные политтехнологи, считает политолог Алексей Мухин.

Срочно! Лукашенко с автоматом вышел за оцепление Дворца Независимости!

Лукашенко появился на публике с автоматом

В Минске в воскресенье проходили многотысячные протестные акции, их участники требовали нового голосования.

Однако данные о явке сильно разнятся — от 20 тысяч человек, по данным МВД, до 150 тысяч, по данным оппозиции. Как сообщает пресс-служба президента Александра Лукашенко, он "с самого утра" воскресенья работал в ситуационном центре во Дворце независимости. После того как к резиденции приблизились протестующие, он вылетел в город на вертолете, облетел Минск и вернулся.

Как видно из опубликованного видео, он был в бронежилете и с автоматом в руках, но без магазина. Оцепление ему аплодировало.

Политтехнологи ошиблись

Как сказал "Правде.Ру" политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, образ человека с автоматом навеян примером Сальвадора Альенде, но это неудачное решение.

"Политтехнологи Лукашенко рекомендовали взять ему на себя образ Сальвадора Альенде. Бессмысленность оружия в руках белорусского президента отметили его оппоненты и, конечно, будут использовать этот образ против него. И я думаю, что советники, которые порекомендовали взять Лукашенко в руки автомат, очень серьезно ошиблись. Это усложнит ситуацию вокруг Лукашенко и сделает его ещё более слабым", — сказал Алексей Мухин.

Завышение яки делает оппозицию "смешной"

По его словам, у оппозиции есть другой политтехнологический прием, не менее неудачный — завышать явку,

"Это делает их (оппозиционеров) смешными. Это делается для того, чтобы повысить собственную значимость и настроить себя на долгий протест. Им кажется, что весь мир с ними, они себя в этом убеждают, в соцсетях, во всяком случае, очень активно. Это служит им оправданием в собственных глазах", — сказал Алексей Мухин.

Лукашенко будет подрываться на "минах"


По мнению политолога, протест переходит в другую фазу — стоит задача создать Лукашенко "минное поле", на котором он будет "подрываться".

"Теперь этот протест будет, скорее всего, скрытным. Масштабных действий с выражением недовольства будет меньше. Технологи этого протеста загоняют его внутрь белорусского общества, создавая систему информационных минных полей, по которым, как предполагается, пройдет Александр Лукашенко. И он периодически будет подрываться на этих информационных минах", — сказал Алексей Мухин.

Коммунист Сальвадор Альенде — президент Чили до 11 сентября 1973 года, погиб в результате государственного переворота. Одни утверждают, что застрелился, другие, что его застрелили, хотя ему гарантировали "беспрепятственный отъезд в любую страну" в обмен на капитуляцию.

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Темы алексей мухин александр лукашенко протесты в белоруссии
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