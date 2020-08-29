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Автор Дарья Митина

Злоба предвыборной борьбы в США выплескиваются на весь мир

Мир » Северная Америка » США и Канада

Политик левого толка Дарья Митина в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказала о новом ультиматуме Соединенных Штатов России, предъявленном госсекретарем Майком Помпео. Кто автор провокационного вброса в New-York Times о финансировании Россией Талибана? Почему эта пропагандистская теория появилась именно сейчас? Каков был официальный ответ России? Сдержит ли Трамп свои обещания о выводе войск из Афганистана?

США превзошли Геббельса

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выдвинул России очередной ультиматум, высказался в предельно резком и достаточно хамском стиле, что Россия финансирует боевиков "Талибана", которые убивают американских солдат. Он сказал, что если Россия причастна к убийствам не только американских солдат, но и любых представителей Запада, то она заплатит на это очень суровую и очень большую цену.

Само выражение про "людей с Запада" — тот же расизм и фашизм, американская исключительность, человеки высшего сорта. Получается, что их трогать нельзя, а людей с Востока и других частей планеты, по логике Помпео, убивать можно?…

Но за что "Россия должна будет платить большую цену" — о чем это он говорил? Майк Помпео имел в виду опубликованную 26 июня нынешнего года в газете демократической партии "Нью-Йорк Таймс" очень странную статью, в которой содержится ряд прозрачных намеков со ссылкой на некую неназванную американскую спецслужбу (по контексту мы можем легко догадаться, что это ЦРУ).

Сообщается, что якобы есть информация, что Россия причастна к финансированию террористического движения "Талибан", действующего в Афганистане, по физическому устранению американских солдат. Все это было высказано предельно голословно, в любимом американцами стиле highly likely и напоминает знаменитую пробирку Колина Пауэлла.

Та же самая схема работала в Сирии и других странах. Это — сугубо американский стиль: набросать голословные обвинения, чем тяжелее, тем лучше, по геббельсовскому принципу: чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее поверят.

Американцы не заморачиваются какими-то доказательствами своего собственного бреда. Это — в чистом виде белый шум просто для создания шумихи. Зато в этой мутной водичке можно половить рыбку.

Любое действие американских политиков в нынешнем году следует воспринимать исключительно в предвыборном контексте, потому что осталось всего несколько месяцев до президентских выборов в США. Поэтому сейчас максимально обострена внутриполитическая обстановка.

Гопники мирового масштаба

Америка в очередной раз грубо, по-гопнически наехала на Россию. Реакция наших официальных внешнеполитических органов, министерства иностранных дел была предельно резкая, хотя и предельно спокойная, потому что все понимают, что это — исключительно "пропагандонская залипуха" американской пропаганды. Устами Помпео часто озвучиваются наиболее абсурдные и голословные обвинения целых государств. Работа у госсекретаря такая, вредная.

На днях состоялся телефонный разговор между Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором Лавров просто попросил предъявить доказательства. Так просто и спросил: какие ваши доказательства?

Считать непонятную статейку доказательством каких-то российских прегрешений было бы верхом наивности. С доказательствами у Америки — неважнецки. Ничего так и не предъявлено. Только делаются круглые глаза, иногда — даже квадратные.

Ожесточенная борьба между республиканской и демократической партией в ноябре завершится либо победой республиканской администрации действующего президента Трампа, либо ей на смену придет демократическая администрация Байдена.

Сейчас по данным социологов, с небольшим преимуществом лидирует Байден, но разрыв увеличивается. Соответственно, обвинения России нужно воспринимать, прежде всего, как наезд на администрацию Трампа. По мнению демократов, он проморгал операцию российских спецслужб, контакты России с "Талибаном" и так далее.

Естественно, Российская Федерация отрицает, заявив, что все это — абсурд и плод воспаленного воображения американских газетчиков. Вопрос только в одном: зачем эту "версию" подхватил Помпео, да еще с такой яростью и пылом? Ведь Помпео — видный представитель республиканской администрации Трампа, на которую и наехали.

Помпео — одна из ключевых фигур так называемого внутриафганского урегулирования, который поддерживает контакты и с официальным правительством Афганистана в Кабуле, и с движением "Талибан", и с Российской Федерацией. К этим процессам он стоит гораздо ближе, чем обвиненный во всех смертных грехах Трамп, и несет за это дело основную ответственность.

Ему бы не заметить эту статейку, проигнорировать ее, так нет — он ее подхватил и раздувает. Значит, есть в этом какие-то свои резоны для Помпео. Давайте разбираться. Вы знаете, что в конце нынешней зимы, 29 января, в катарской Дохе была встреча на высшем уровне между делегацией Соединенных Штатов, которую возглавлял тот же Помпео, и руководством движения "Талибан".

Это — беспрецедентная история, потому что США и "Талибан" — две воюющие в Афганистане стороны. С официальной американской точки зрения, именно наличие движения "Талибан" и его террористическая деятельность — самая главная причина, по которой войска США официально находятся в Афганистане.

Янки, гоу хоум!

Президент Трамп обязался до выборов сократить военный контингент в Афганистане с 12 тысяч личного состава до 4-4,5 тысяч. И сразу принялся свои обязательства выполнять, потому что он — хромая утка, ему надо набирать очки перед выборами. А идея ухода из Афганистана в американском обществе — крайне популярна.

Военное присутствие США в разных горячих точках в разных концах земного шара вызывает у простых американцев все большее недовольство. Но военно-политические круги и военно-промышленный комплекс усиленно лоббируют военное присутствие Америки, потому что для них это — многие миллиарды долларов.

В предвыборный год электорат нужно кормить:

  • большими и малыми победами,
  • какими-то достижениями.

Вот для Трампа таким достижением будет являться вывод американских войск с территории Афганистана, широко им анонсированный и продвигаемый. В настоящее время из 12 тысяч американских солдат осталось уже восемь. А демократы как раз не склонны уменьшать военное присутствие где бы то ни было.

Россия будет жестко настаивать, чтобы Америка выполняла взятые на себя обязательства — Катарское или Дохийское соглашение. Афганское правительство демонстрирует полную договороспособность. Оно выполняет условия этого договора. "Талибан", в свою очередь, условия договора не выполняет.

Мы это видим по тому, что число убийств американских военных и солдат правительственной кабульской армии увеличивается день ото дня. То есть — "Талибан" клал на эти соглашения, на американцев и всех остальных вместе взятых.

Не приносит пользы линия на выстраивание официальных отношений с "Талибаном" и Российской Федерации. Почему эта внешнеполитическая линия до сих пор превалирует, почему она доминирует, понять очень сложно. Если "Талибан" водит за нос американских партнеров, то с чего вы взяли, что он будет выполнять соглашения с нашей страной?…

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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