В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог старался разобраться в причинах небывалых белорусских протестов и пытался оценить возможные последствия для Белоруссии, России, Европы и мира. На связи с видеостудией "Правды.ру" прямо с места событий — председатель Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич.
Читайте начало интервью:
Президентские выборы в Белоруссии вызвали небывалые массовые протесты. Почему? "Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде". — Так впервые охарактеризовал революционную ситуацию Владимир Ленин в работе "Маевка революционного пролетариата", написанной ещё в 1913 году.
Возможно, по известным причинам, он умолчал о третьем факторе — внешних силах. Именно они часто выступают катализатором процессов, превращающих революционную ситуацию в революцию. Насколько иностранное вмешательство влияет на на нынешнюю ситуацию в Белоруссии?
— У меня на связи — белорусский парламентарий, представитель власти. Ведь в любом случае власть отвечает за происходящее в стране. Олег, действительно ли в Белоруссии сложилась ситуация, о которой Владимир Ильич Ленин писал ещё в 1913 году, что верхи не могут, а низы не хотят?
— Безусловно, в том, что происходит сейчас в стране, виновата власть. Всегда власть виновата. Но когда мы начинаем анализировать какие-то современные проблемы, всегда видим, что есть внешний фактор. Если нет внешнего фактора, то и внутренний фактор не будет так сильно активизирован. Безусловно, в стране назрели перемены. О необходимости этих перемен я говорю уже лет семь.
Мы должны были сразу после 2015 года начать модернизировать политическую систему страны. Ведь мы уже прошли определённый путь. Система, которая действовала на протяжении 20 с лишним лет, сыграла положительную роль. Но эта система построилась на развале страны. Тогда политической системы не было вообще, и это было нормально.
С тех пор выросло целое поколение людей, изменилась страна и ситуация вокруг нас. Поэтому надо модернизировать систему власти. Если мы не развиваем собственное политическое поле, то получается, как в огороде, которым не занимаются, — на нём будут расти сорняки.
Если люди не имеют возможности быть представленными через легальные политические институты, то всегда будет попытка надавить на власть с улиц.
Второе — вся наша политическая система сосредоточена в руках президента. Практически вся власть находится в руках одного человека. Соответственно, и противостояние получается — все против одного.
У нас нет политической элиты как таковой, её надо было создавать давным-давно. Сейчас уже это будет делаться, но надо было это делать раньше. Давно пора переходить на выборы по пропорционально-мажоритарной системе, распределять полномочия между законодательной и исполнительной властью, менять страну, чтобы была устойчивая политическая система.
Россия пошла по такому пути. Я убеждён, что если президент России уйдёт, политическая система такова, что Россия не сделает разворота на 360 градусов. В Белоруссии таких гарантий нет. Из-за этого и случилось такое жёсткое противостояние на выборах.
— Получается, никаких социально-экономических оснований для нынешних протестов в Белоруссии нет?
— Внутренние социально-экономические причины, конечно, есть. И коронавирус очень большую роль сыграл. Люди сидят дома, у них копятся эмоции. Есть разное отношение к тому, как государство себя повело во время коронавируса.
Всё это вместе, в совокупности, плюс неразвитая политическая система, сосредоточенная только на президенте, накопилось и сейчас полетело как снежный ком.
Плюс — сильное внешнее влияние. Попытка дестабилизировать ситуацию извне 100% есть. Но без внутренних причин не было бы такого успешного внешнего воздействия.
— Олег, вы как парламентарий, берёте часть ответственности за происходящее на себя?
— Конечно. Депутаты тоже несут ответственность. Я — единственный депутат от либерально-демократической партии, но я беру на себя ответственность. И каждый должен взять на себя ответственность.
К сожалению, нельзя сказать, что кто-то выиграл эти выборы. Вся страна проиграла 9-10-11 августа. Мы не стали сильнее. Мы не решили ни одной проблемы, которая стоит перед страной. Мы не консолидировали людей. Никто не выиграл. Нет выигрыша на этих выборах.
Перед выборами я говорил, что борьба за власть начнётся после 9 августа, и, к сожалению, оказался прав. Сейчас борьба за власть в Белоруссии только начинается. В ближайшие годы всё будет очень серьёзно, остро.
Чем это закончится, зависит от всех: от политиков и простых людей. Если власть не будет ничего менять и модернизировать, тогда я не могу дать благоприятный прогноз. Надо сразу начинать работать. Не сделаем этого — через несколько лет будет ещё хуже.
Беседовал Игорь Шатров
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.