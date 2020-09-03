Белоруссии давно пора менять систему

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог старался разобраться в причинах небывалых белорусских протестов и пытался оценить возможные последствия для Белоруссии, России, Европы и мира. На связи с видеостудией "Правды.ру" прямо с места событий — председатель Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Олег Гайдукевич.

Читайте начало интервью:

Президентские выборы в Белоруссии вызвали небывалые массовые протесты. Почему? "Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде". — Так впервые охарактеризовал революционную ситуацию Владимир Ленин в работе "Маевка революционного пролетариата", написанной ещё в 1913 году.

Возможно, по известным причинам, он умолчал о третьем факторе — внешних силах. Именно они часто выступают катализатором процессов, превращающих революционную ситуацию в революцию. Насколько иностранное вмешательство влияет на на нынешнюю ситуацию в Белоруссии?

— У меня на связи — белорусский парламентарий, представитель власти. Ведь в любом случае власть отвечает за происходящее в стране. Олег, действительно ли в Белоруссии сложилась ситуация, о которой Владимир Ильич Ленин писал ещё в 1913 году, что верхи не могут, а низы не хотят?

— Безусловно, в том, что происходит сейчас в стране, виновата власть. Всегда власть виновата. Но когда мы начинаем анализировать какие-то современные проблемы, всегда видим, что есть внешний фактор. Если нет внешнего фактора, то и внутренний фактор не будет так сильно активизирован. Безусловно, в стране назрели перемены. О необходимости этих перемен я говорю уже лет семь.

Белорусы давно ждут перемен

Мы должны были сразу после 2015 года начать модернизировать политическую систему страны. Ведь мы уже прошли определённый путь. Система, которая действовала на протяжении 20 с лишним лет, сыграла положительную роль. Но эта система построилась на развале страны. Тогда политической системы не было вообще, и это было нормально.

С тех пор выросло целое поколение людей, изменилась страна и ситуация вокруг нас. Поэтому надо модернизировать систему власти. Если мы не развиваем собственное политическое поле, то получается, как в огороде, которым не занимаются, — на нём будут расти сорняки.

Если люди не имеют возможности быть представленными через легальные политические институты, то всегда будет попытка надавить на власть с улиц.

Второе — вся наша политическая система сосредоточена в руках президента. Практически вся власть находится в руках одного человека. Соответственно, и противостояние получается — все против одного.

У нас нет политической элиты как таковой, её надо было создавать давным-давно. Сейчас уже это будет делаться, но надо было это делать раньше. Давно пора переходить на выборы по пропорционально-мажоритарной системе, распределять полномочия между законодательной и исполнительной властью, менять страну, чтобы была устойчивая политическая система.

Россия пошла по такому пути. Я убеждён, что если президент России уйдёт, политическая система такова, что Россия не сделает разворота на 360 градусов. В Белоруссии таких гарантий нет. Из-за этого и случилось такое жёсткое противостояние на выборах.

— Получается, никаких социально-экономических оснований для нынешних протестов в Белоруссии нет?

— Внутренние социально-экономические причины, конечно, есть. И коронавирус очень большую роль сыграл. Люди сидят дома, у них копятся эмоции. Есть разное отношение к тому, как государство себя повело во время коронавируса.

Всё это вместе, в совокупности, плюс неразвитая политическая система, сосредоточенная только на президенте, накопилось и сейчас полетело как снежный ком.

Плюс — сильное внешнее влияние. Попытка дестабилизировать ситуацию извне 100% есть. Но без внутренних причин не было бы такого успешного внешнего воздействия.

— Олег, вы как парламентарий, берёте часть ответственности за происходящее на себя?

— Конечно. Депутаты тоже несут ответственность. Я — единственный депутат от либерально-демократической партии, но я беру на себя ответственность. И каждый должен взять на себя ответственность.

Борьба только начинается

К сожалению, нельзя сказать, что кто-то выиграл эти выборы. Вся страна проиграла 9-10-11 августа. Мы не стали сильнее. Мы не решили ни одной проблемы, которая стоит перед страной. Мы не консолидировали людей. Никто не выиграл. Нет выигрыша на этих выборах.

Перед выборами я говорил, что борьба за власть начнётся после 9 августа, и, к сожалению, оказался прав. Сейчас борьба за власть в Белоруссии только начинается. В ближайшие годы всё будет очень серьёзно, остро.

Чем это закончится, зависит от всех: от политиков и простых людей. Если власть не будет ничего менять и модернизировать, тогда я не могу дать благоприятный прогноз. Надо сразу начинать работать. Не сделаем этого — через несколько лет будет ещё хуже.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев