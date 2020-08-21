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Автор Василий Амирджанов

Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску

Мир

Обсуждение белорусских событий сейчас занимает основное время общественно-политического вещания в России, да и блогосфера активно отзывается на злобу и доброту дня.

Сложнее приходится специалистам, от которых требуется объяснять общественности, что-то, что граждане видят собственными глазами, на самом деле им кажется. Немудрено, что состояние когнитивного диссонанса становится частью общего восприятия картины текущего момента.

Вепри агитпропа

Традиции агитаторов-пропагандистов советской эпохи гармонично вписались в информационную парадигму как России, так и Белоруссии. Белорусский политический кризис сделал более явной некую генеральную линию в медийном освещении событий, которая чаще всего простирается параллельно со здравомыслием. Соответственно, с ним и не пересекается.

Во имя неких "высших целей" в эфире государственного телеканала вполне могут объявить, что Земля плоская, протестуют только лишь наркоманы и это западные спецслужбы каждый год забивают мусором городские ливневки, чтобы спровоцировать потопы. Правда, все чаще в телезрителе, стремящемся мыслить самостоятельно, просыпается булгаковский доктор Борменталь:

"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно".

Лабиринты когнитивного диссонанса

Протесты белорусских граждан, которые сомневаются в достоверности озвученных ЦИК результатах прошедших президентских выборов в стране, несколько дезориентировали как российский агитпроп, так и белорусский, обнаружив явные противоречия:

  • победителем объявлен Александр Лукашенко, но при этом все слои общества и граждане различных политических воззрений солидарно потребовали его ухода с политической арены;
  • государственные массмедиа по обе стороны границы России и Белоруссии в первые дни после выборов не замечали массовых протестов, хотя минчане, наверно, и не припомнят, чтобы на улицы выходило такое огромное количество людей;
  • прогнозируемых националистических и антироссийских лозунгов и близко не видно;
  • никаких организованных или хотя бы мало-мальски структурированных отрядов оппозиции не наблюдается;
  • протестующих называют проплаченными, но граждане рассказывают в соцсетях исключительно о прейскуранте за участие в митингах в поддержку действующего главы государства;
  • власти рассказывают о конфликте в белорусском обществе, хотя конфликт случился между гражданами и главой государства.

Смысловое дежа вю

На фоне буксующей машины агитпропа, которая способна лишь выпускать видеоролики о незавидном будущем страны без Александра Лукашенко, действующий президент Белоруссии реанимировал нафталиновые страшилки о:

  • лязганье гусениц танков НАТО на границе;
  • развале страны;
  • гражданской войне;
  • аннексии территории соседними государствами.

Можно было бы продолжить список предсказаний Александра Григорьевича, но герой повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Филипп Филипович Преображенский предостерег от подобного азарта:

"У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц".

Тень советского Главлита

Свидетели трансформаций общественно-политических систем на постсоветском пространстве, не раз наблюдали, как кажущиеся на фоне старцев из Политбюро прогрессивные лидеры мутировали в типичных авторитарных правителей.

Вероятно, юношеские мечтания, вышедшие из тех же советских продуктов агитпропа, которые рассказывали о "великих продолжателях дела Ленина", ритуалах их почитания и восхищения ими трудящимися, после обретения власти новыми лидерами на демократических выборах стали возбудителем их смысловой и моральной мутации.

За нотами авторитаризма последовала и реанимация старых советских методов, в том числе и по части информационной политики. Движение к театрально выстроенной непогрешимости постепенно перерастало в знакомый из советского времени агитпроп, порой, бессмысленный и беспощадный.

Классическая журналистика в новой России и в некоторых других бывших союзных республиках снова получила порцию интоксикации вирусом советского Главлита. Роль неангажированного информатора общественности и властей страны, которая в демократическом государстве отводилась независимой в своей редакционной политике прессе, постепенно сокращалась.

Безусловно, абсолютно независимых массмедиа не существует. Экономически они зависят от своих владельцев и акционеров. Правда, чтобы удерживать ядро своей лояльной аудитории и прирастать новой, они просто вынуждены освещать любые события во всей их многовекторности. Иначе читатели или зрители уйдут к конкурентам.

При сужении спектра мнений и сокращении оценочных суждений, отраженных в массмедиа, неминуемо страдает и приближение к истине, а то и вообще становится ничтожным. Об этом говорил Джордж Оруэлл:

"Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины".

Искусство правления

Испытание властью, как составляющая системы теста медными трубами, вероятно, самое бескомпромиссное. И не столь важно, проходит ли этот экзамен на уровне воспитателя детского сада, менеджера среднего звена или руководителя государства. Любая власть над людьми может выступить лакмусовой бумажкой и сделать очевидным подлинное мировоззрение того или иного человека.

Политики, которые дошли в карьерном квесте до высших постов в государстве, к сожалению, не всегда могут сохранить баланс общественных интересов и своих амбиций. В каких-то странах, где существует реальное, а не декларированное разделение ветвей власти, любой бонапартизм купируется самой государственной системой, причем по умолчанию.

В других же общественности приходится напоминать властям, что в общежитии есть правила, которые нарушать не следует. В том числе и то, что граждане страны являются высшей властью в демократическом государстве. То есть именно они решают кто они, куда идут и с какой целью.

Политические элиты и их лидеры могут дать свои предложения, но выбирать будут люди. Как только нарушается подобная схема, ни о какой стабильности конструкции и речи уже быть не может. Об идеальном взаимоотношении государства и гражданина давно рассказал Жан-Жак Руссо:

"Величайшее искусство правления заключается в том, чтоб сделать свою власть незаметной".

Печальный урок

Все руководители государств в своей деятельности счастливы или несчастны одинаково. Каким же образом они оставят свой пост зависит только от них самих. Никакой агитпроп с массовкой на митингах поддержки не спасут ситуацию, в которой, к примеру, оказался действующий президент Белоруссии. Попытки на публике отождествить претензии к нему лично с угрозой государству выглядят довольно неуклюже.

Даже российские федеральные телеканалы, поддерживая основные сентенции белорусского государственного агитпропа, тем не менее постепенно создают себе поле для маневра, чтобы в какой-то момент отыграть назад. Заметно, что есть понимание, что конфликт случился не между белорусами, а между гражданами и действующим президентом страны.

Один весьма компетентный и опытный российский юрист, заметил мне, что отмени президент Румынии Николае Чаушеску смертную казнь, как ему предлагали западноевропейские политики, может быть, и его судьба сложилась бы иначе. Не говоря уже о том, что со своими соотечественниками в принципе не стоило бы себя вести как с врагом, вторгшимся на территорию Родины.

Из любого тупика всегда есть безопасный выход. Он располагается ровно там, где был и вход. Правда, печально, что за тысячелетия существования человеческого общежития и века государственного строительства пройденные уроки не всем лидерам пошли в прок. Это заметил и Джордж Бернард Шоу:

"Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков".

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Темы белоруссия народ и власть политический кризис александр лукашенко
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