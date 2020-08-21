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Автор Любовь Степушова

Эксперты объяснили нежелание Макрона повторить Майдан в Белоруссии

Мир » Европа » Евросоюз

В Европе поняли, что вреда от Майдана больше, чем ожидаемого эффекта, кроме того, там не хотят брать на себя ответственность за события в Белоруссии, считают эксперты.

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Макрон не хочет повторения украинских событий

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в его резиденции Форт де Брегансон заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.

"Мы заинтересованы в демократическом и всеобъемлющем переходном периоде в Белоруссии. Этот переход должен быть осуществлен путем диалога", — заявил Макрон.

"Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине", — подчеркнул французский лидер.

"Необходим диалог власти, оппозиции и гражданского общества. Мы хотим, чтобы белорусы сами взялись за этот диалог. Но Европейский Союз готов сопровождать этот диалог с другими институтами, включая ОБСЕ, если роль посредника может быть полезной и если белорусы того пожелают ", — добавил он.

Европа не хочет, чтобы на нее "повесили" еще  Белоруссию

Как сказал " Правде. Ру, руководитель Центра французских исследований Института Европы РА Юрий Рубинский, это здравое заявление, которое говорит об отсутствии желания давать предлог, чтобы "повесить на Евросоюз или на НАТО ответственность за то, что происходит в Белоруссии".

По словам эксперта и в Брюсселе, и в Москве, и в Париже, и в Берлине идут поиски политического решения, так как всё, что происходило на постсоветстком пространстве, особенно, в Грузии, на Украине, могло "очень плохо" кончиться для всех, и надо избежать этого в Белоруссии.

"Вреда от Майдана больше, чем ожидаемого эффекта"

Со своей стороны, президент Украинского аналитического центра (УАЦ) Александр Охрименко отметил для "Правды.Ру", что украинский сценарий был кровавым. Это, по словам эксперта, понимают в Европе и считают, что допускать этого нельзя было и "очень хотят", чтобы в Белоруссии этого не произошло.

"Будем надеяться, что в Белоруссии такого не произойдет. Как бы там ни было, Евромайдан проиграл. Потому что потеря Крыма, война в Донбассе — это все последствия Майдана. Я так понимаю, что в Евросоюзе, даже те, кто поддерживал Майдан, поняли, что вреда от него больше, чем ожидаемого эффекта", — сказал Александр Охрименко.

По мнению Лукашенко, Запад лицемерит

Выступая во вторник на заседании Совета безопасности, президент Александр Лукашенко заявил, что Запад финансирует протесты в Белоруссии.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим, — сказал он. — Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся" - сказал он.

Комментируя предстоящую встречу по Белоруссии руководителей государств и правительств Евросоюза, Лукашенко им посоветовал, "прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США", а также обсудить "протесты против коронавирусной изоляции в Германии".

Александр Лукашенко отказался разговаривать по телефону с Ангелой Меркель, хотя она дважды запрашивала разговор. 

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Темы евросоюз белоруссия юрий рубинский эммануэль макрон александр охрименко
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