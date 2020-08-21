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Автор Антон Куликов

"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе

Мир

Европейские политики наперебой заверяют, что не хотят повторения в Белоруссии украинского сценария. Об этом заявили и президент Франции Эммануэль Макрон, и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Почему не нужен "майдан"

И тот, и другой обсуждали события в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Идут консультации и между руководителями отдельных европейских государств. В частности, накануне Макрон говорил по белорусской теме с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Макрон призвал избежать эскалации в Белоруссии и исключить применение насилия. "В Белоруссии необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество", — сказал президент Франции.

Вопрос, правда, в том, как этот диалог организовать. Ну то есть понятно, что, например, Светлана Тихановская или Валерий Цепкало, а равным образом белорусский Координационный совет на такой диалог согласны. Просто потому, что начнись он и их статус резко повысится.

А вот Александр Лукашенко, очевидно, потребности в таком диалоге не испытывает. Во-первых потому, что считает его первым шагом к капитуляции. Во-вторых, Евросоюз и так ему санкциями грозит — так зачем ему какой-то диалог?

Между тем, европейские политики, похоже, рассчитывают привлечь к посредничеству Россию. "Мы выступаем за откровенный и искренний диалог с Россией (по Белоруссии), поскольку убеждены, что от этого зависят стабильность и перспективы наших отношений", — заявил Макрон.

По словам Макрона, Евросоюз не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий. ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в республике, диалоге и организации выборов, сказал он.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, если верить агентству Reuters, в разговоре с президентом России заявил, что ЕС не стремится к реализации в Белоруссии украинского сценария.

"Украинский опыт очень важен. Никто не хочет повторения того, что произошло на Украине. Евросоюз не заинтересован в новом "майдане", который приведет к хаосу в Белоруссии", — цитирует агентство источник в институтах Евросоюза. По его словам, "Белоруссия — это не Украина, и ее народ не ищет более тесных связей с Евросоюзом".

Игра или новая искренность?

Можно ли воспринимать эти заявления европейских лидеров как своего рода дипломатическую игру? Мол, мы "майдана" не хотим, оторвать Белоруссию от России тоже не хотим, а единственное чего хотим — так это диалога и организации выборов.

Разумеется, было бы странно, если бы в Москве эти заявления приняли за чистую монету. Не так уж много времени прошло, чтобы забыть, как соблюдались договоренности, достигнутые властями Украины и оппозицией в 2014 году — об урегулировании ситуации, скорых выборах и прочем. Достигнутых при посредничестве европейских политиков, один из них ныне президент Германии…

Нет, в Европе может быть и в самом деле искренне не хотят повторения украинского сценария. Не одно дело не хотеть этого на словах, а другое — предпринимать для этого некие действия.

…Ну а Александр Лукашенко тем временем заявил, что "в ближайшие дни" решит проблему с ситуацией в стране. И едва ли его видение решения проблемы совпадает с видением Макрона.

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Темы майдан белоруссия 2020 эммануэль макрон
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