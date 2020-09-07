Что найдут американцы в Китае со своими санкциями

Адекватен ли ответ китайцев на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки? Свою точку зрения для "Правды.Ру" излагает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Читайте начало интервью: Антикитайские санкции США: кому, собственно, вредят

— Есть впечатление, что санкции Китаю от США — как мертвому припарки. Или все же можно назвать действительно серьезный ущерб от них?

— Самый серьезный ущерб лежит не в экономической, а в политической плоскости. Их применение является грубейшим нарушением даже чисто элементарных международных норм, которые складывались сотнями лет. Совершенно немыслимое вмешательство в чужие дела.

Как жандармы, которыми их никто не назначал. Они говорят: "Нам это не нравится, поэтому мы сейчас будем так наказывать тем или иных лиц, целые страны".

И первый раз они столкнулись с тем, что кто-то им оппонирует. Раньше, на Ближнем Востоке, их боялись, союзники их боялись. За последние несколько лет США провели около 20 региональных войн.

И первый раз им ответили: "Нет, мы вас не боимся. Ничего ровным счетом мы не намерены, а, наоборот, будем зеркально отвечать. Каждая санкция США сегодня в отношении Китая будет иметь свой зеркальный ответ в обязательном порядке".

— Как-то не видно зеркального ответа. Санкционировали больше 40 компаний. А хоть одну американскую компанию Китай санкционировал?

— Уже есть там компании. Я точно знаю Ericsson и Nokia в Европе, призвавшие европейцев присоединяться к санкциям американским. И это будет развиваться только зеркально.

— Но Трамп ведь такой деловой человек. Китайский бизнес очень тесно связан с американскими компаниями. И пострадают такие корпорации, как Apple, Google, Hugo Boss и так далее. Почему американцы на это идут? Они все-таки умеют деньги считать.

— Дело не в том, что считали деньги. Когда американцы объявляли санкции, они привыкли, что противостоящая сторона мигом идет на уступки — "давайте договариваться". Ровно так начал Трамп торговую войну два года назад, объявив безумные тарифы на более чем 200-250 миллиардов долларов с тем, чтобы потом сесть за стол переговоров. Китайцы пока сели, но ровным счетом ничего не уступали. Но даже то, что было договорено, в итоге абсолютно никак ни одной стороной не исполняется.

А когда речь идет не просто про Китай, а про Китай и Россию вместе, совершенно другая ситуация может получиться. Мы будем не только свои отношения развивать, но и к нам присоединятся все нормальные страны, ШОС, БРИКС, африканцы, азиаты, Латинская Америка. И в итоге изолированными окажутся именно США и их сателлиты.

Баланс изменился, они это видят, и либо они сейчас принимают некие окончательные меры для поддержания, для удержания, точнее, своего гегемонизма в этом мире, либо они теряют свое господство раз и навсегда. Я надеюсь, что будет второе.

— Американские СМИ сейчас пишут, что это вторая холодная война и говорят, что теперь выиграть будет гораздо сложнее, ибо нет единства в западном мире, и экономика падает из-за пандемии, а в Китае выросла во втором квартале на 3%.

— Удивительные люди — даже в такой ситуации думают о выигрыше…

"Подобрали советское знамя"

— Это действительно холодная война?

— Безусловно, причем не вторая, а продолжение той самой холодной войны.

Ту войну мы проиграли, и это привело американцев в заблуждение, что они стали гегемонами в мире, и свои действия можно не объяснять демократией и западными ценностями. И они не заметили, как знамя СССР подобрали китайские товарищи и повели этот мир совершенно в другую сторону.

В этом смысл развития сегодняшней истории человечества — наконец этому миропорядку пришел конец, и мы построим совершенно другой миропорядок, где мир будет более стабильным, безопасным, более открытым, более честным и все страны будут нормально друг с другом взаимодействовать, будет больше политических центров, мир будет многополярным и от этого он будет как раз более стабильным.

Конкуренция — нормальная, добросовестная — как раз и покажет, кто в этом мире более сильный и кто имеет право на большее продвижение тех или иных своих идей, идеологий и технологий, и так далее, и так далее. А не так, что мы сильные и все, поэтому будем вам диктовать свои условия.

— В Хабаровске говорят, в том числе, что федеральный центр не видят, как китайцы нас поглощают, мы в одиночестве против их миллионов. Так ли нам надо бросаться в объятия Китая? Стоит ли лучше соблюдать баланс?

— Не надо бросаться никому в объятия — надо развивать собственную экономику. Но не бояться развития отношений с соседями. Считаю, что озвученная вами позиция не соответствует настоящим настроениям в регионах, где я очень часто бываю.

Наоборот, люди считают: почему мы не можем больше китайцев приглашать на работу, сдавать им в аренду землю для возделывания сельского хозяйства? Ведь это все под негласным табу находится. Корейцы — пожалуйста, японцы — пожалуйста, китайцы — нет. Наверное, здесь надо давать больше разъяснений и показывать, что если на той стороне реки Амур страна развивается, а на этой, к сожалению, нет, то, видимо, в консерватории что-то надо подправить, а не смотреть, почему у соседа хорошо.

Китайцы почему не хотят перейти границу с Россией? Потому что уровень жизни на той стороне лучше, чем здесь. И зачем тогда? Недостаточный для нас фактор. Но это такой фактор, который показывает, в чем правда. А правда в том, что не надо бояться их, а, наоборот, надо сказать "пожалуйста, если вы хотите вместе с нами здесь работать, инвестировать, то только по нашим законам в соответствии с российским законодательством, оно вот такое, вот конкретные правила игры".

Китай именно за 40 лет реформ сделал свое экономическое чудо за счет того, что был открыт для всего мира, в том числе и капиталистического. Они делали все возможные условия для того, чтобы иностранная компания пришла бы с инвестициями, создала бы рабочие места, давали льготы и так далее, и так далее. А мы к этому относимся: "Нет, они же к нам в собственность влезут". Да в какую влезут собственность? Они ее создадут и не перевалят эту собственность через плечо и не унесут через границу.

Но с этим надо правильно работать, в том числе и с людьми. К сожалению, эта тема используется исключительно в провокативном формате только для того, чтобы нас рассорить. Не получится нас рассорить, я вас уверяю.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев