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Автор Антон Куликов

Следующая остановка — Молдавия? Где еще возможен "майдан"

Мир

Первого ноября в Молдавии должны пройти президентские выборы. И уже можно прогнозировать, что и в этой стране вполне возможен "майдан".

Между кем может развернуться борьба

Наиболее вероятными кандидатами на победу, согласно опросам общественного мнения, являются действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. Додона относят к числе тех политиков, которых принято называть пророссийскими.

Ну в общем он и сам подчеркивает важность хороших отношений с Россией. С визитами в нашей стране он бывает часто, а сейчас вообще отдыхает в одном из подмосковных санаториев.

Правда, есть один нюанс — сам Додон пока не говорил, что собирается баллотироваться на второй президентский срок.

Его гипотетический конкурент Майя Санду является лидером так называемых "проевропейских" сил. Однако согласно тем же социологическим опросам, решающего преимущества (в случае их участия в выборах) нет ни у Додона, ни у Санду. Следовательно, вероятен второй тур.

Сомнения высказывают уже сейчас

"В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", — сказал РИА "Новости" политаналитик Корнелий Чуря.

Он отметил, что некоторые оппозиционные лидеры уже сейчас выражают сомнения в честности выборов, если победу на них одержит иной кандидат. Например, та же Майя Санду.

Стоит заметить, что действующий президент Игорь Додон постоянно конфликтует с парламентом страны, где большинство у оппозиции. За последние три года Конституционный суд, по их представлению находящихся до лета 2019 года у власти демократов, шесть раз отстранял Додона от должности из-за того, что он отказывался подписать определенные законы или назначить министров.

Большинство у оппозиции, однако, минимальное — 51 депутатов (Додона поддерживают 50 депутатов). Так что отстранить от власти президента депутаты парламента не могут. Для этого необходимы голоса минимум 67 депутатов.

Статус-кво на данный момент ни одна из политических сил в стране изменить не в состоянии. Но это не значит, что таких попыток не будет. И президентские выборы — достаточно удобный повод.

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Темы майдан молдавия игорь додон президентские выборы
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