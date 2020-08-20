Лукашенко готов на все ради сохранения власти

Александр Лукашенко не скрывает того факта, что своей волей власть он не отдаст. И эту простую мысль озвучивает практически всем. Эксперты считают, что противопоставить этой уверенности в праве на страну практически нечего.

Как отметил в телеграм-канале "ПолитФорум" Глеб Кузнецов, "много приходится слышать что Лукашенко растерян, испуган, неадекватен, смотрит в будущее с ужасом, сошел с ума и так далее. Как по мне это даже не wishful thinking, а какое-то странное непонимания природы власти как таковой, а также тех людей, для которых власть представляет сверхценность.

Лукашенко довольно прямолинеен и рационален. К довершению, еще и честен, позиционируя себя "крестьянином". Это типаж кулака, который за свое хозяйство распнет любого. Его существование в таком модусе важнее жизни не только чужой, но и своей.

Он в общем-то транслировал и транслирует одну простую мысль. Власть он отдаст только после смерти. Основание сидеть не месте у него железное — власть передавать некому, старый лидер не видит никого, кто мог бы по совокупности жизненного опыта, профессионализма и фанатичной преданности власти занять его место.

По мнению Кузнецова, речь идет именно о рациональном подходе Лукашенко к собственной ситуации.

По сути, Белоруссия никому не нужна — Запад реагирует на происходящее вяло, там актуальнее ковид, экономика и собственные рейтинги. Кроме России, пожалуй, остальным все равно.

Поэтому в качестве адвоката Лукашенко логично выбрал Путина. Который беседует с неприятными людьми вроде Меркель и Макрона о его судьбе. А потом ЕС выпускает меморандум про гражданское общество и его поддержку. Не стоящий даже бумаги, на котором он напечатан.

Что характерно, сам Лукашенко никаких разговоров с этими людьми не ведет, и обязательств перед ними у них нет. То есть в любой момент от него прозвучит нечто вроде "мэня застывылы", "вы же знаэтэ, какой это страшный чэловэк". Ну и все, виновата будет Россия.

Можно себе представить, как был бы счастлив Лукашенко, введи Россия войска. Зачем тратить свои ресурсы, когда есть чужие?

"Ему и не нужно было никаких антинатовских провокаций на польской границе устраивать. Армейских офицеров нужно было убрать из их привычного и обычного окружения. А то не дай Бог они бы вдруг стали слушать улицу. Быстро, дешево и эффективно", считает эксперт.

Разумеется, протест был, так и Лукашенко не дает о себе забыть. Поездки на завод из той же серии — "толку с того, что они поорали, президент и сам не дурак поскандалить". С учетом типажа, нужно понимать, что Лукашенко отомстит каждому, кто позволил себе его атаковать.

Силовикам надо было дать право на кровь и насилие. А потом — дать отдохнуть, а людям предоставить возможность выпустить пар на выходных перед попыткой окончательного решения.

Этакий день непослушания и обещание собрать комитет по конституционному переустройству. Железно-рациональные шаги делаются ровно вовремя.

Что касается оппонентов, что Тихановскую оказалось достаточно отпустить к людям, мыслящим и действующим крайне шаблонно и о Белоруссии имеющим крайне смутное представление. В результате этого моментальное появился невнятный Координационный совет, который планирует выдать на-гора тонну экспертных групп по переходу от власти к пустоте.

"И картонные заявления вчерашней "домохозяйки" и "технического президента с единственной задачей — организовать новые выборы" о том, что она готова быть "национальным лидером", — добавил Кузнецов.

В результате Тихановская за границей и ее тамошние советчики принесут Лукашенко пользы больше, чем все силовики, вместе взятые. "Поэтому он и победит. Силой власти удержит власть. Революция тогда продуктивна, когда люди готовы убивать, а не снимать ботинки, протестуя на лавочке.

Еще вариант — если власть вдруг сама, по собственным внутренним причинам (не важно, страх, глупость, неумение оценить ситуацию, давление извне) перестает быть властью. Лукашенко же как хозяин со своего хутора никуда не денется, это исключено.

"…Армия могла бы сказать свое слово, но мы не в Латинской Америке. Так что слушайте Лукашенко, он вам не врет, он до смерти. Это я хотел бы посоветовать не только нашим либералам, но и нашим же прекраснодушным имперцам, и инвесторам, которые планируют нажиться на посттрансферном переделе собственности", — пояснил Кузнецов.

Россия и Белоруссия в этом случае будут вместе просто потому, что Лукашенко требуется РФ и как моральная поддержка, и как потенциально силовая, и как источник финансов, и как лояльный кредитор), но более всего Россия нужна Лукашенко как субъект, которого можно и нужно подставить под санкции и тонуть в них вместе.

"Белоруссия — это его страна до самой смерти. Простые решения, оппортунизм возведенный в принцип, железная воля к власти, полное отсутствие моральных ограничений, горизонт планирования "умри ты сегодня, а я завтра", жестокость и показная, и сущностная в сумме дают самую эффективную стратегию",- резюмировал аналитик.