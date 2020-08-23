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Автор Любовь Степушова

Киргизия дает особый статус иностранным соотечественникам

Мир » Бывший СССР

Недавно в Киргизии принят Законе об особом статусе соотечественников с иностранным гражданством. Что это дает людям, уехавшим из Киргизии, и какое значение имеет для России, рассказывает в прямом эфире "Правды.ру" председатель Координационного совета киргизской диаспоры в городе Москве, эксперт Комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.

Соотечественники, но с особым гражданством

В Киргизии законом утвержден статус "соотечественника с иностранным гражданством". Он разработан с целью предоставления особых прав и привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Киргизии. Статус может быть присвоен также детям и внукам иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Киргизии или гражданину вне зависимости от его первоначальной принадлежности к гражданству КР, иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам.

В связи с чем принят закон? Что это за статус? Что он дает? Статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Киргизией государств. Почему? Значит, закон имеет целевую аудиторию в России? Бишкек испугался, что уезжает молодежь? Довольны ли в Киргизии членством в ЕАЭС? Грозят ли России такие же проблемы, в частности — отток молодежи?

— Раимкул, Киргизия входит в Евразийский экономический союз. Это — форма интеграции стран постсоветского пространства. У вас вышел интересный Закон о статусе соотечественника с иностранным гражданством. Россия тоже пытаемся вернуть соотечественников. Но у нас такого статуса нет. Что это за статус, для кого он изобретен?

— Этот закон прорабатывался на протяжении почти двух лет. Он был предложен нашим руководством и, естественно, нашими соотечественниками, которые находятся за пределами нашей страны. Волей судеб, в силу различных объективных и субъективных обстоятельств многие наши граждане вынуждены были выехать за пределы Кыргызстана, в больше степени в Российскую Федерацию, для того чтобы содержать свою семью, получить образование, приобрести какую-нибудь специализацию, как-то еще определить и направить свой жизненный путь.

Многие наши граждане преимущественно молодого возраста, экономически и физически, и социально активного слоя населения, находятся за пределами Кыргызстана. Это вынужденная мера, чтобы заработать денег, чтобы воспитать семью, чтобы содержать своих близких.

Но душой они остаются со своей землей — тем местом, где у них, как у нас говорят, капнула кровь пуповины. У нас есть такое выражение. Получив гражданство другой страны, они все равно в разной степени сохраняют связи со своей родиной, судьба вынуждает их обращаться сюда по разным причинам — в социальном, общественном, политическом плане и так далее.

Важно не терять своих людей

С целью не потерять этих людей и сохранить для них возможность вернуться на свою родину было принято предложение и создана комиссия, в которую входили руководители республики и соотечественники, представители киргизской национальной диаспоры во всех странах, где они представлены.

В итоге в августе наш президент подписал Закон "По вопросам правоположения соотечественников с иностранным гражданством". Этот закон преследует цель предоставления прав и привилегий иностранным гражданам, которые ранее обладали гражданством Кыргызской Республики, но потом потеряли его.

Как говорят, все познается в сравнении. Они видят, как развиваются другие страны, сравнивают, и хотят, естественно, положительных преобразований на своей родине. Теперь они смогут принять более активное участие в сегодняшней жизни и в дальнейшем развитии нашей страны.

— Что конкретно дает этот закон? Можно ли с этим статусом, не имея киргизского паспорта, без визы въехать в Кыргызстан?

— С этим статусом — да. Гражданин другой страны, который приобрел этот статус, имеет право въехать в Кыргызстан без визы. Раньше даже из стран Евразийского экономического союза разрешался въезд только с загранпаспортом. Теперь же люди, на которых распространяется действие данного закона, могут въехать с гражданским паспортом любой страны без оформления визы.

— Если этнический киргиз — полностью или частично — никогда не имел гражданства Кыргызстана, родился и жил в Москве или где-то еще, даже его родители не были гражданами Киргизии, но он чувствует себя киргизом, хочет побывать, а может и совсем вернуться на историческую родину, он имеет право на получение такого статуса?

— Эти моменты тоже учтены. Миграцию на всем нашем пространстве можно условно разделить на три части:

  • граждане, которые выехали в советское время,
  • те, которые выехали в годы перестройки — в горбачевское время,
  • и те, которые выехали в последующее, скажем так, демократическое ельцинское время.

После развала Советского Союза поток мигрантов за пределы нашей страны, понятно, увеличился. Естественно, у выехавших еще в советское время, абсолютно нет никаких проблем в России. У них — ментальность, понимание, культура, нормальное восприятие советского и российского общества. Мы — советские, родом из СССР, как мы говорим.

А те, которые приезжали в последующем уже имели некоторые изменения в сознании, в воспитании, образовании в результате поголовной демократизации и суверенизации в каждой республике. Закон учитывает все эти моменты и дает людям возможности связи со своей родиной.

Механизм сейчас прорабатывается по линии МИДа. Естественно, там будут установлены определенные нормы, кому-то потребуется доказать, что есть какая-то степень родства с представителями не обязательно киргизской национальности, а любого человека, который проживал в Кыргызстане.

Ведь в советское и последующее время в нашей республике проживали представители 68 национальностей. Поэтому этот вопрос тоже учтен. Я думаю, что это — очень правильно, потому что на данном этапе невозможно в одиночку развиваться одной национальности или одной стране в своем закрытом пространстве.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы киргизы киргизия иммиграция гражданство соотечественники раимкул аттакуров
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