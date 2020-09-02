Договор Эмиратов с Израилем: что получит Палестина

Насколько от выборов в США зависит Ближний Восток? "Правде.Ру" отвечает член комиссии по приёму репатриантов мэрии города Ришон-ле-Цион в Израиле Владислав Молочников.

Читайте начало интервью: Арабский мир вздрогнул: Эмираты и их договор с Израилем

— При всех договоренностях Эмиратов с Израилем арабы не откроют посольство в Иерусалиме, пока не будет окончательного соглашения с Палестиной. Это какая-то недоговоренность. Напоминает ситуацию, когда Лукашенко хвалил Евросоюз и ругал Россию, но в итоге Европа не признала белорусские выборы, и был дан ход назад. А Эмираты не могут назад дать, особенно если в США на выборах победят демократы?

— Ситуация вообще непредсказуемая, дальше чем на пару дней ее не просчитаешь. Факт, что палестинцы не хотят предлагаемого им усеченного государства без Восточного Иерусалима. Им предлагают искусственное марионеточное государство, в котором негде развиваться.

— Но все же…

— Арабский мир сильно ослаб, и палестинцы тоже. У них нет сил для противостояния, они живут плохо, загнаны в угол, и сопротивление затихает.

Они разочаровались в борьбе, которая за десятки лет ничего не дала — стало только хуже. Так что скорее всего будет так, как есть сейчас, с локальными вспышками. Может, палестинцам действительно пойдут денежные выплаты, организуются какие-то проекты, бизнес. А беженцев назад явно не пустят, для них нет земли.

— Практически все уже на уровне ЮНЕСКО признали Палестину как государство. Но почему Израиль не пойдет (или пойдет?) на создание палестинского государства?

— Если придут к власти левые, такое вполне возможно. Но у левых в Израиле шансов не будет, потому что они не создадут коалицию с религиозными. Религиозные всегда за правых.

— А что всё же Эмираты получат от Соединённых Штатов кроме каких-то контактов, чисто политически?

— Эмираты богаче США, у них небольшое население. Там каждый человек рождается и обеспечивается всем. Сейчас у них, например, триллион доход, а будет полтора — это ничего не решает, страна изначально богатая. Если у государства много денег, они уже не имеют роли. Думаю, у шейха хорошие отношения с Трампом, он его смог убедить на личном опыте. Такое бывает же у простых людей, и у высокопоставленных тоже.

— А что сказать по поводу Москвы? В Москве обрадовались приостановке аннексии отдельных территорий, но как-то вяло. Что России с этого?

— Интересный вопрос. Россия занимает очень компромиссную позицию. Она поддерживает палестинцев, но неактивно. Никто за них по-большому врубаться не будут. Россия может пожурить Израиль. Хотя ее официальная позиция — создание палестинского государства, она об этом неоднократно заявляла.

А что она может сделать? Снабжать оружием ХАМАС, Палестинскую автономию? Россия не хочет рвать отношение ни с Палестиной, ни с Израилем. Эта двоякая позиция обычно ни к чему не приводит. Как вы сказали: Лукашенко тоже всё маневрировал и доманеврировал.

— Главное, понять: речь идет о долговременной штуке или ситуативной арабской подвижке.

— Вы правильно сказали — ситуативной. Тут все зависит от выборов в США и от судебного процесса над Нетаньяху. Если он загремит — непонятно, что будет потом. Если Трамп останется, думаю, ситуация будет долгосрочной. Ближайшие два-три месяца все покажут.

— Если нормализует отношения с Израилем или хотя бы заявит об этом Саудовская Аравия, то палестинцам останется соглашаться с условиями Трампа либо опять пребывать в состоянии угнетаемого народа.

— Раньше палестинско-израильский конфликт рассматривали как религиозный. Это было противостояние иудейской веры и мусульманской. Сейчас исчезает религиозная часть, и признание Саудовской Аравии важно для Израиля. Если Трамп победит, мы проснемся с другим Ближним Востоком, в иной реальности.

— А Китай как-то играет в этом регионе?

— На бытовом уровне — только строит дома в Израиле. Это рабочая сила, грязная рабочая сила. Я не думаю, что Китай может влиять на Израиль. Нет. Израиль — это, конечно, американская версия.

— Как много в этом мире зависит, с какой ноги встал Трамп…

— США теряют свое могущество, но на Америке всё завязано. Все спецслужбы, все контакты, все финансовые ручейки. Так уже было это дело сделано. Америка открывает границы.

То есть без Америки не обойтись. Хотя я думаю, что Америка находится сейчас в очень тяжёлом положении. Что с ней будет — тоже непонятно. Но в любом случае, это пока супердержава. Важно, что они выпускают доллары. Если доллар начнёт слабеть, будут слабеть Соединённые Штаты.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев