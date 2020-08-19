В Гродно разрешили митинги и не будут бить

Пока руководство Белоруссии прислушивается к "лязганью гусениц" натовских танков и проводит маневры на границе республики власти города Гродно отказались прессовать протестующих.

По инициативе городской общественности и местных властей был создан Совет общественного согласия, цель которого не только предотвратить возможные силовые эксцессы, но и обеспечить неотъемлемые права граждан, гарантированные Конституцией Белоруссии.

Внезапное решение

Городские власти Гродно, одного из старейших городов Белоруссии, услышали своих земляков и приняли решение обеспечить согласно статьям 35 и 41 Конституции страны право граждан на свободу:

собраний;

митингов;

уличных шествий;

демонстраций;

пикетирования;

забастовок.

В решении Гродненского городского исполнительного комитета и городского Совета депутатов говорится, что властями приняты требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, общественности города и профсоюзов городских предприятий.

Создан городской Совет общественного согласия, который должен способствовать гармонизации взаимоотношений власти и граждан во время острого политического кризиса в Белоруссии. В его состав вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти города Гродно.

Протесты без насилия

Городские власти расширили перечень мест, где горожане могут проводить массовые мероприятия без риска получить милицейской дубинкой по голове с призовым путешествием в автозаке. Более того, при поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий отцы города взялись обеспечить протестующим землякам "медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Сомневаюсь, что информационное сопровождение включает в себя и трансляцию на весь город лозунга "Уходи!", но тем не менее. На фоне картины ранее лютовавших силовиков решение гродненских властей уже выглядят настоящим разрывом шаблона.

18 августа 2020 года в Гродненском областном исполнительном комитете руководителям предприятий города сообщили благую весть:

"Гродненским городским исполнительным комитетом и Гродненским городским Советом депутатов приняты меры по недопущению применения административного ресурса в отношении работников, принявших участие в забастовке".

Все проблемные ситуации власти и городская общественность решили обсуждать без посредников и привычных номенклатурных проволочек. Как говорят в телемагазинах, но и это еще не все. Власти гарантировали, что представителям городской общественности будет обеспечена возможность выступать в эфире местного телеканала "Гродно Плюс".

Темницы рухнули

Власти города Гродно не стали ограничиваться полумерами и приняли в непростой для Белоруссии момент поистине революционные решения:

все граждане, задержанные милицией за участие в протестах, освобождены;

гродненским областным Советом депутатов в органы прокуратуры и суд подготовлено ходатайство по объективному рассмотрению дел;

руководством управления внутренних дел Гродненского облисполкома принесены публичные извинения гражданам, попавшим под силовой замес;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью инициированы разбирательства.

Сигналы к отступлению

С самого начала политического кризиса в Белоруссии массмедиа обратили внимание на частоту полетов "непростых" российских самолетов в Минск. Вечером 18 августа 2020 года заметили и прибытие в столицу Белоруссии Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия". Flightradar24 подтвердил такой перелет из московского аэропорта "Внуково".

Разумеется, можно только предполагать начало возможной эвакуации каких-либо документов или особых пассажиров в Россию. По крайней мере, весьма компетентные специалисты рассказывали о подобной движухе накануне бегства бывшего украинского президента Виктора Януковича. Тем более поводов для подобных действий у белорусского руководства уже предостаточно.

Время сейчас работает не на Александра Лукашенко. Можно было объявить минчан, вышедших на уличные протесты сплошь проплаченными пьяницами, урками и наркоманами, как это сделал действующий президент Белоруссии, но вот против бастующих работяг такой финт уже не прошел. Белорусский агитпроп тщетно пытается сделать вид, что в стране нет:

ни многотысячных протестов, включая и представителей силовиков;

ни забастовок флагманских промышленных предприятий;

ни протестов работников культуры и государственных средств массовой информации;

ни демарша послов республики в зарубежных странах.

Решение же властей города Гродно красноречиво объяснило Александру Григорьевичу, что номенклатура стала его плавно "сливать". Вполне вероятно, что примеру гродненских властей могут последовать и их коллеги в других областных центрах Белоруссии.

На этом фоне и лояльные действующему президенту силовики могут дрогнуть. Хотя бы потому, что вряд ли они с легким сердцем, пусть и с тридцатью серебряниками в кармане, захотят умыть своих земляков в кровище. Тем более, ради политических амбиций Александра Лукашенко. Как заметил в свое время Станислав Ежи Лец:

"Даже механизм диктатурыне перпетуум мобиле".

Трагедия властолюбия

Стремительное падение популярности Александра Лукашенко в Белоруссии обусловлено многими факторами, включая и:

его долгое пребывание у власти с сопутствующими признаками политической деменции;

аресты неудобных конкурентов, заявивших претензии на высший пост в государстве;

возмущение граждан результатами выборов, которые объявила Центральная избирательная комиссия страны;

жестокое подавление протестов на фоне беспредела силовиков в изоляторах временного содержания.

Неубедительные оправдания главы государства за свои действия только укрепили граждан в желании перемен в своей стране. Даже несмотря на то, что многими, если не большинством, признаются заслуги Александра Лукашенко в период становления независимой Белоруссии. В этом и трагедия действующего белорусского лидера.

Задержаться у власти — это как в процессе доброго застолья махнуть две или три лишние рюмки, которые все испортят. Бывает, что трудно уловить этот фатальный момент, когда следует остановиться, чтобы сохранить приличия и человеческое достоинство.

Для подобных случаев демократическое устройство государства предусмотрело сменяемость власти. Особенно, когда существует опасность, что руководителю страны настолько понравится пребывать в своем статусе, что он ощутит себя непререкаемым отцом нации и утратит связь с реальностью. Об этом предупреждал и Виссарион Белинский:

"Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самая сильная, самая свирепая — властолюбие".