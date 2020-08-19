Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова

Кто не слышит свой народ — тот проигрывает. Это не только в Белоруссии. Американский блогер объяснил, почему Дональд Трамп может выиграть выборы снова.

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Кто он — избиратель Демпартии?

Все ближе выборы американского президента в ноябре 2020 года. Демократы завершили во вторник свою конвенцию, на которой официальным кандидатом в президенты объявлен Джо Байден. Первый день съезда увидели 5,7 млн американцев — это в два раза меньше, чем было 2016 году. Почему Байден и его программа не вызывает энтузиазма у избирателей-демократов рассказывает Томас Грин на страницах портала medium.com в статье "Почему Трамп может снова победить".

Автор указывает, что Дональд Трамп победил в 2016 году именно потому, что к нему перешли голоса избирателей-демократов, так называемых "синих воротничков".

Этот избиратель "ездит на автобусе, встречая безответственных хамов, которые отказываются маскироваться". Его жена "сидит дома и присматривает за детьми". Он работает "от звонка до звонка", часто с неприятными коллегами и в неприятной атмосфере музыки, "усиливающейся дешевыми, орущими динамиками". У него нет медицинской страховки или пенсии. Он живет в стрессе "ежедневной неуверенности" в будущем своей семьи.

Эти люди теперь "достойны сожаления"

Томас Грин утверждает, что Демократическая партия, за которую ранее голосовал этот человек, "рассталась со своей промышленной базой" и "женилась на своей любовнице из Кремниевой долины".

У ее лидеров сегодня "нет охоты понимать", что происходит на "грязных заводах", их установка на сегодня такова: "Америка будет существовать за счет экологически чистой энергии, аутсорсинга, финансовых услуг, таинства электронной коммерции и высокотехнологичных устройств".

Так же, по мнению Томаса Грина, на свалку истории демократы отправили профсоюзы, полагая, что "добродетельная природа технического прогресса сама по себе обеспечит рабочие места качественными и достойными предложениями", а потребительский кредит заменит заработную плату и медицинские пособия.

Это предательство главной электоральной базы началось при Бараке Обаме, а при Хиллари Клинтон в 2016 году работающие американцы в колеблющихся штатах вообще уже сомневались, что она знала об их существовании, утверждает Грин.

"Это люди, которых Хиллари по глупости прозвала "достойными сожаления", то есть, миллионы разочарованных избирателей Обамы — они бы с радостью проголосовали бы за "синих", если бы были уверены, что партия будет их уважать, приветствовать и признавать их потребности", — пишет автор.

Вот почему, по словам блогера, Трамп победил в колеблющихся штатах: его привели к победе разочаровавшиеся избиратели демократов, "которые знали, что принесет им избрание Клинтон — еще четыре или восемь лет экономической и социальной стагнации в дополнение к двадцати годам, через которые они уже прошли".

При Байдене ничего не изменилось

В настоящий момент при Байдене в установках Демпартии ничего не изменилось, продолжает Грин.

"Рабочие чувствуют, что экономическая справедливость — состояние, в котором труд и капитал признают и ценят друг друга — постоянно недостижима; классовая война окончена, и это был абсолютный разгром: ненасытные паразиты теперь контролируют все. Сама экономика и институты, защищающие ее фактически искалечены. Два десятилетия апелляции к справедливости, соразмерности и порядочности ни к чему не привели", — пишет автор.

Что же касается Обамы, восхваляя политику которого, надеется победить Байден, то Грин обращает внимание на то, что экс-президент в недавней речи подчеркнул, что Америка будет идти к расовой справедливости "еще десятилетия". То есть, даже эту насущную американскую проблему демократы не решат, указывает блогер.

И понятно почему — потому что для Обамы и его семьи "не будет ни уведомлений о выселении, ни местных продуктовых пособий, ни мизерных чеков по безработице", пока он поддерживает "меритократию" (элиту).

"Эти люди не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в будничных кварталах американских городов, а также в наших поселках и сельских общинах, и они будут рады сохранить их в том же виде", — пишет блогер.

Трамп — орудие мести рабочего класса Америки

Именно поэтому, по мнению Томаса Грина, "синие воротнички", которые выбрали Трампа однажды, попытаются сделать это снова. Он — "орудие их мести тем, кто про них забыл", они полагают, что "образованная элита будет чувствовать трудности, которые Трамп причиняет, более остро, чем миллионы рабочих, которые уже приспособились к жалкой заработной плате, тупиковой карьере и хроническому неуважению".

"Синие воротнички", по словам автора, надеются, что Трамп нанесет меритократии такой большой ущерб, что "Америке придется начать все сначала".

"Для них стабильность означает застой, а хаос может открывать новые возможности. Они могут опасаться разрушительного потенциала Дональда, но они будут склонны голосовать за кого-то, кто разрушает политическую и экономическую систему, которая низвела их из рабочего класса до работающих бедняков без всякой надежды на спасение. У Дональда большие шансы на победу", — делает вывод Грин.

Первые августовские опросы, как пишет breitbart. com, показывают, что отрыв рейтинга Джо Байдена от рейтинга Дональда Трампа за месяц сократился в три раза и теперь составляет всего лишь 4%. За бывшего вице-президента готовы проголосовать 50%, в то время как за действующего президента — 46%.

Причем в колеблющихся штатах (Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Вирджине, Пенсильвании, Огайо, Мичигане, Айове, Висконсине и Колорадо) картина смотрится еще лучше для Трампа: он лишь на 1% отстает от Байдена. В 2016 году отрыв Хиллари Клинтон от Трампа в финальных опросах был больше, чем нынешнее преимущество Байдена над Трампом.

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