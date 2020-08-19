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Автор Александр Шторм

Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусские новости продолжают оставаться вопросом номер один для Москвы. Ситуация у Лукашенко сегодня критическая, но президент РБ не был бы тем самым субъектом любви и ненависти, если бы увернулся от борьбы. О том, чтобы он отдал власть таким образом, и речи идти не могло.

Поэтому белорусская повестка еще долго будет актуальной. Как пишет Znak. com, Лукашенко прекрасно знает главное больное место Кремля. И ведет на него целенаправленно воздействовать, в присутствии своих генералов по пунктам разобрав некую "программу оппозиционного штаба".

"И в ней, конечно, все страхи Москвы: от "ползучего запрета" русского языка и разрыва с РПЦ до закрытия российских военных объектов и вступления Беларуси в НАТО.

О какой программе идет речь, Лукашенко не уточнил (речь про описанный Pravda. ru "пакет реанимационных реформ"), но связал ее с координационным советом, который создан по инициативе главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Администрации президента и правительству дано поручение подготовить анализ, чем грозит стране реализация каждого пункта программы".

При этом в других пабликах отметили, что текст, взятый для изучения проправительственными экспертами, это вообще не программа Тихановской. Это якобы программа радикалов, часть из которых "имеют отношение к координационному совету оппозиции".

"Программа Тихановской" и всех протестующих очень проста.

  1. Освобождение всех политзаключённых.
  2. Временное "техническое" правительство.
  3. Новые — честные — выборы.

И на тех выборах кандидаты будут уже программами меряться", резюмировали аналитики.

То есть в теории все остается как и было — Тихановская за рамки проведения выборов не выходит, никто ничего вдребезги не разносит, страна не скатывается в модус соседей, все стороны удовлетворены.

А в реальности?

Обозреватели телеграм-канала "Сми_ ли" откровенно не согласились с изложенным по причинам реального содержания программы. Как они пишут, при всей их "ненависти к Таракану Лукашеску и уважению к коллегам" у сетевых экспертов получились очень нерадужные выводы.

"Представьте, что в такой (настоящий, а не КСО-Ассамблея-Комитет) в России вошли бы люди, подготовившие и подписавшие проект следующих реформ (примитивно и утрировано, для понимания обывателем):

  • лишение избирательных прав пенсионеров, потому как они совки гнилые
  • лишение избирательных прав молодежи, потому как они жизни не знают
  • найм военного руководства из офицеров НАТО, чтобы вместо новой ракеты — детский сад и зоопарк
  • запретить курение под страхом УК и сроком на год колонии для ЗОЖ нации

Что бы сказали уважаемые эксперты и избиратели? Что бы писали про такой "совет"?

И главный вопрос — вы бы ему доверили трансфер, поверили бы заявлениям "ну это просто совет для переходного периода, у него нет политической программы"?

А вот в РБ совет с авторами "реанимационного пакета реформ", где все про "выйти, убрать, прекратить" создан. Что бы о нем не говорили Тихановская и Ко", добавили авторы канала.

Появись такое добро в России, это тоже бы мало кому среди народа, армии, во властных структурах бы понравилось. Да и не только в них.

По форме-то можно, разумеется, и не соглашаться, а вот по сути…Москве есть о чем думать, и прикидывать разные варианты развития событий.

Добавим также, что в телеграме "запись беседы" с представителем КГБ РБ.

Кратко — Россия не введёт войска, но если будет любая внешняя атака или угроза существованию и работе военных объектов (даже в будущем), то Москва не посмотрит на возможные международные проблемы и решит вопрос "любой ценой".

Также напомним, что в 2018 году Виктор Янукович, свергнутый президент Украины, обнародовал свое обращение к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В нем он официально просил ввести Путина войска на Украину.

В частности, в тексте говорится: «Обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Так что и Минску, и Москве пока стоит внимательно следить друг за другом и за ситуаций ради того, чтобы потери в одночасье не стали критически необратимыми. России — так особенно.

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