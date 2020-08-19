Белорусские новости продолжают оставаться вопросом номер один для Москвы. Ситуация у Лукашенко сегодня критическая, но президент РБ не был бы тем самым субъектом любви и ненависти, если бы увернулся от борьбы. О том, чтобы он отдал власть таким образом, и речи идти не могло.
Поэтому белорусская повестка еще долго будет актуальной. Как пишет Znak. com, Лукашенко прекрасно знает главное больное место Кремля. И ведет на него целенаправленно воздействовать, в присутствии своих генералов по пунктам разобрав некую "программу оппозиционного штаба".
"И в ней, конечно, все страхи Москвы: от "ползучего запрета" русского языка и разрыва с РПЦ до закрытия российских военных объектов и вступления Беларуси в НАТО.
О какой программе идет речь, Лукашенко не уточнил (речь про описанный Pravda. ru "пакет реанимационных реформ"), но связал ее с координационным советом, который создан по инициативе главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Администрации президента и правительству дано поручение подготовить анализ, чем грозит стране реализация каждого пункта программы".
При этом в других пабликах отметили, что текст, взятый для изучения проправительственными экспертами, это вообще не программа Тихановской. Это якобы программа радикалов, часть из которых "имеют отношение к координационному совету оппозиции".
"Программа Тихановской" и всех протестующих очень проста.
И на тех выборах кандидаты будут уже программами меряться", резюмировали аналитики.
То есть в теории все остается как и было — Тихановская за рамки проведения выборов не выходит, никто ничего вдребезги не разносит, страна не скатывается в модус соседей, все стороны удовлетворены.
А в реальности?
Обозреватели телеграм-канала "Сми_ ли" откровенно не согласились с изложенным по причинам реального содержания программы. Как они пишут, при всей их "ненависти к Таракану Лукашеску и уважению к коллегам" у сетевых экспертов получились очень нерадужные выводы.
"Представьте, что в такой (настоящий, а не КСО-Ассамблея-Комитет) в России вошли бы люди, подготовившие и подписавшие проект следующих реформ (примитивно и утрировано, для понимания обывателем):
Что бы сказали уважаемые эксперты и избиратели? Что бы писали про такой "совет"?
И главный вопрос — вы бы ему доверили трансфер, поверили бы заявлениям "ну это просто совет для переходного периода, у него нет политической программы"?
А вот в РБ совет с авторами "реанимационного пакета реформ", где все про "выйти, убрать, прекратить" создан. Что бы о нем не говорили Тихановская и Ко", добавили авторы канала.
Появись такое добро в России, это тоже бы мало кому среди народа, армии, во властных структурах бы понравилось. Да и не только в них.
По форме-то можно, разумеется, и не соглашаться, а вот по сути…Москве есть о чем думать, и прикидывать разные варианты развития событий.
Добавим также, что в телеграме "запись беседы" с представителем КГБ РБ.
Кратко — Россия не введёт войска, но если будет любая внешняя атака или угроза существованию и работе военных объектов (даже в будущем), то Москва не посмотрит на возможные международные проблемы и решит вопрос "любой ценой".
Также напомним, что в 2018 году Виктор Янукович, свергнутый президент Украины, обнародовал свое обращение к Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В нем он официально просил ввести Путина войска на Украину.
В частности, в тексте говорится: «Обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».
Так что и Минску, и Москве пока стоит внимательно следить друг за другом и за ситуаций ради того, чтобы потери в одночасье не стали критически необратимыми. России — так особенно.
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Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.