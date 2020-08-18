В Литве обсуждают просьбу Александра Лукашенко к России о военной помощи. План такой помощи есть, уверены литовцы, но надо дать возможность Белоруссии уйти на Запад "по-умному".
Александр Лукашенко рассказал, что в случае "внешних военных угроз", и когда речь пойдет "о военной составляющей", "при первом же нашем запросе (Россией) будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".
Газета Delfi. lt в статье: "Какими силами и почему Лукашенко концентрируется у литовской границы: такой сценарий готовился много лет”, пишет, что Литву беспокоят внеплановые учения белорусской армии недалеко от границы 17-20 августа.
Автор цитирует министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, который уверен, что Россия может рассмотреть возможность присоединения Белоруссии "простым путем", а также министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, который подчеркнул, что Литва "внимательно следит за ситуацией в Белоруссии" с помощью самолетов-разведчиков НАТО, однако пока "непосредственной" угрозы не видит.
Автор напоминает, что в 2017 году Россия вместе с Белоруссией провела учения, на которых отрабатывался план противостояния захватчикам западной Белоруссии. Сценарий учений гласил, что "западные" хотят захватить часть страны и организовать там новое государство "Вейшнория", а после ввести войска на всю территорию страны, "северные" же должны противостоять их планам .
Вейшнорию поместили в западной части Белоруссии, а страны агрессоры — Весбарию — на территории Литвы и Латвии, а Лубению — в Литве и Польше.
По словам опрошенных газетой Delfi аналитиков, если случится "вторжение" России в Белоруссию, то это будет ответом на гибридную войну Запада в реализации плана восстановления Речи Посполитой, разрабатываемый Литвой и Польшей.
"Этот сценарий похож на разворачивание "цветной революции", которую поддерживают страны НАТО, а затем вмешивается Россия", — сказал газете старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.
В комментарии для "Правды.Ру" белорусский политолог Алексей Дзермант подчеркивает, что такая война уже ведется, а нынешняя протестная активность в Гродненской и Брестской областях превосходит протесты на остальной части страны. Он не исключает, что Польша попытается захватить эти области по "крымскому варианту".
"Что, если Лукашенко действительно считает, что танки и самолеты НАТО вместе многонациональными войсками готовятся к вторжению, и он решает нанести удар первым?", — спрашивает Delfi.
По словам научного сотрудника Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH) Дмитрия Стефановича, дальность стрельбы белорусских систем огневого огня "Полонез" составляет около 200 км, а это означает, что теоретически белорусская артиллерия "охватывает" половину Литвы и стратегически важный Сувалкский коридор.
Эксперт сказал Delfi, что не случайно на прошлой неделе в Ленинградской области России прошли внеплановые учения по боевой готовности, где проводились имитационные стрельбы подразделением баллистической системы "Искандер" (может стрелять ядерными зарядами), дислоцированным в Луге.
Литовские СМИ также цитируют белорусского политического обозревателя Артема Шрайбмана из Московского Центра Карнеги, который в Facebook обозначил причины, почему Россия не применит "простой способ" защиты Белоруссии.
Он указывает, что Россия "не спасает падающие режимы войскам". Единственное исключение — Сирия, но и там российские войска не "оккупировали" территорию, в основном они действовали авиаударами. Он также считает, что белорусы не попросят о спасении, как это сделали крымчане, так как "не хотят в состав России".
Аналитик отмечает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предоставляет военную помощь без внешней агрессии - вооруженного нападения, которое угрожает безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государства-члена.
"А всё (военная помощь) ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок — это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны России больше 70% своего внешнего долга", — пишет Шрайбман.
"Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории сразу же трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься. Всему свое время", - указывает он.
То есть, выводы из украинского сценария сделаны: памятники можно будет сносить, но не сразу. Налицо идея уйти на Запад "по-умному" — за счет денег России и исключая ее "вторжение", надеемся, что в Кремле это понимают.
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