В Литве вспомнили о стране Вейшнории в Белоруссии

В Литве обсуждают просьбу Александра Лукашенко к России о военной помощи. План такой помощи есть, уверены литовцы, но надо дать возможность Белоруссии уйти на Запад "по-умному".

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Литву беспокоят учения Белоруссии на границе

Александр Лукашенко рассказал, что в случае "внешних военных угроз", и когда речь пойдет "о военной составляющей", "при первом же нашем запросе (Россией) будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".

Газета Delfi. lt в статье: "Какими силами и почему Лукашенко концентрируется у литовской границы: такой сценарий готовился много лет”, пишет, что Литву беспокоят внеплановые учения белорусской армии недалеко от границы 17-20 августа.

Автор цитирует министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, который уверен, что Россия может рассмотреть возможность присоединения Белоруссии "простым путем", а также министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, который подчеркнул, что Литва "внимательно следит за ситуацией в Белоруссии" с помощью самолетов-разведчиков НАТО, однако пока "непосредственной" угрозы не видит.

План "вторжения"отработан на учениях "Запад-2017"

Автор напоминает, что в 2017 году Россия вместе с Белоруссией провела учения, на которых отрабатывался план противостояния захватчикам западной Белоруссии. Сценарий учений гласил, что "западные" хотят захватить часть страны и организовать там новое государство "Вейшнория", а после ввести войска на всю территорию страны, "северные" же должны противостоять их планам .

Вейшнорию поместили в западной части Белоруссии, а страны агрессоры — Весбарию — на территории Литвы и Латвии, а Лубению — в Литве и Польше.

Это будет "простой ответ" на гибридную войну

По словам опрошенных газетой Delfi аналитиков, если случится "вторжение" России в Белоруссию, то это будет ответом на гибридную войну Запада в реализации плана восстановления Речи Посполитой, разрабатываемый Литвой и Польшей.

"Этот сценарий похож на разворачивание "цветной революции", которую поддерживают страны НАТО, а затем вмешивается Россия", — сказал газете старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.

В комментарии для "Правды.Ру" белорусский политолог Алексей Дзермант подчеркивает, что такая война уже ведется, а нынешняя протестная активность в Гродненской и Брестской областях превосходит протесты на остальной части страны. Он не исключает, что Польша попытается захватить эти области по "крымскому варианту".

"Что если Лукашенко решит нанести удар первым?"

"Что, если Лукашенко действительно считает, что танки и самолеты НАТО вместе многонациональными войсками готовятся к вторжению, и он решает нанести удар первым?", — спрашивает Delfi.

По словам научного сотрудника Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH) Дмитрия Стефановича, дальность стрельбы белорусских систем огневого огня "Полонез" составляет около 200 км, а это означает, что теоретически белорусская артиллерия "охватывает" половину Литвы и стратегически важный Сувалкский коридор.

Эксперт сказал Delfi, что не случайно на прошлой неделе в Ленинградской области России прошли внеплановые учения по боевой готовности, где проводились имитационные стрельбы подразделением баллистической системы "Искандер" (может стрелять ядерными зарядами), дислоцированным в Луге.

Белоруссия уйдет за Запад "по-умному"?

Литовские СМИ также цитируют белорусского политического обозревателя Артема Шрайбмана из Московского Центра Карнеги, который в Facebook обозначил причины, почему Россия не применит "простой способ" защиты Белоруссии.

Он указывает, что Россия "не спасает падающие режимы войскам". Единственное исключение — Сирия, но и там российские войска не "оккупировали" территорию, в основном они действовали авиаударами. Он также считает, что белорусы не попросят о спасении, как это сделали крымчане, так как "не хотят в состав России".

Аналитик отмечает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предоставляет военную помощь без внешней агрессии - вооруженного нападения, которое угрожает безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государства-члена.

"А всё (военная помощь) ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок — это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны России больше 70% своего внешнего долга", — пишет Шрайбман.

"Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории сразу же трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься. Всему свое время", - указывает он.

То есть, выводы из украинского сценария сделаны: памятники можно будет сносить, но не сразу. Налицо идея уйти на Запад "по-умному" — за счет денег России и исключая ее "вторжение", надеемся, что в Кремле это понимают.

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