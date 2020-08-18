Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?

Белорусский руководитель Александр Лукашенко на встрече с рабочими крупных промышленных предприятий заявил, что власть отдавать не собирается. Эксперты пытаются оценить возможные сценарии действий "Батьки" и России.

Работники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили приехавшего к ним Александра Лукашенко криками "Уходи!". Его визит планировался как способ уменьшения напряжение в рабочей среде и предотвращения забастовок.

Но принят он был довольно резко — работники завода потребовали его отставки, освобождения всех заключенных и проведения новых выборов. Впрочем, на прошлой неделе свои требования к властям сформулировали рабочие Минского тракторного завода, Белорусского металлургического завода, БелАЗа, "Гродно-Азота". Все они выступают за отставку Лукашенко. О том же заявили и нефтеперерабатывающий "Нафтан" и "Беларуськалий".

Отметим, что Лукашенко прибыл на заводскую окраину, где находится МЗКТ, на вертолете. Диалог, в целом, не получился, так как Лукашенко был непреклонен. "Выборов не будет… никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", — заявил он, добавив, что другие выборы будут только через его труп.

Позже выяснилось, что в забастовке участвуют МАЗ, "Полимир", планы присоединения начали обсуждать Минский моторный завод Минский подшипниковый. Крупные бизнесмены уже успели сделать заявление, что окажут финансовую поддержку уволенным рабочим.

В забастовке также поднялся вопрос и цензуры на телевидении. Сотрудники белорусского телевидения требовали дать им возможность показывать все события, которые происходят в стране, а не только доносить позицию власти. Медицинские работники говорили о том, что властям очень не помешало бы разрешить доступ к задержанным и позволить медикам оказать им медицинскую помощь.

Лукашенко говорит о том, что половина проблема РБ имеет зарубежное происхождение. "Мы видим, что лязгают гусеницами… вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны?" — заявил президент, отметив, что имеет якобы одинаковое с Владимиром Путиным мнение о происходящем.

Это уже вызвало удивление в Москве — Лукашенко намекнули, что не стоит говорить за Путина и от его имени, особенно когда Батька привирает.

Белорусские эксперты считают, что намеки президента на военную помощь Путина больше угроза, чем реальность. Как отметил обозреватель Артем Шрайбман, Россия не спасает падающие режимы войсками, в Белоруссии нет антироссийских настроений, и тут некого спасать, не исключена "партизанщина".

И таким образом Россия только потеряет белорусский народ, и получить гробы домой, которые придется объяснять своим же гражданам.

Нельзя забывать, что экономика Белоруссии слаба и зависит от России больше, чем хотелось бы Лукашенко. А Москва переориентируется на побеждающую сторону. Хотя нельзя полностью исключать вариант, что люди устанут от протестов и волна схлынет.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич отметила, что нынешние протесты не сразу приведут к уходу Лукашенко. А политолог Владимир Мацкевич убежден, что оппонентам Лукашенко необходимо сформировать некий координационный центр для переговоров с властями, и как можно быстрее. Если этого не сделать, это сделает Россия, и "тогда прощай независимость".

Впрочем, еще в понедельник вечером в Европарламенте заявили, что не признают выборов в Белоруссии. Ее президентом Европа готова видеть только Светлану Тихановскую, а о легитимности Александра Лукашенко не может быть и речи.

Впрочем, такие заявления Лукашенко отродясь не останавливали, поэтому имеет смысл подождать, как развернутся события в республике и не станет ли эта неделя для главы государства действительно последней в этом отношении и качестве.