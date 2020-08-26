Особенности национальной болгарской коррупции — пляжи

В Болгарии продолжаются протесты против правительства Бойко Борисова, его партии ГЕРБ и всей власти с требованием досрочных выборов. Болгария признана самой коррупционной страной Европы. Какая она — коррупция по-болгарски? Можно ли изменить положение внутренними силами? Может ли помочь ЕС? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

Читайте начало интервью:

— Христо, в чем и как проявляется коррупция в Болгарии?

— Важнее даже не то, как она проявляется, а как на неё реагируют. Европу мало интересует, что происходит в Болгарии, но в самой Болгарии коррупцию вообще скрывают. Греческий премьер даже отказался от встречи с нашим премьером Борисовым, из-за этого. Ведь в Греции и Германии намного больше публиковали материалы по его коррупции, а у нас центральное телевидение это всё вообще скрыло.

Поэтому начинать надо начинать именно с самого верха. Но оттуда идут просто громкие фразы о необходимости борьбы с коррупцией. Недавно вылетел из страны один из болгарских олигархов, который был всё-таки одним из самых больших наших меценатов Болгарии. Он занимался сохранением болгарского исторического наследства и сделал много полезного для страны.

Может быть, именно поэтому и чтобы отвлечь внимание от своих тёмных дел, его обвинили в неуплате налогов. Это дело наши власти разувают больше всех остальных скандалов. Я уверен, что он нас осудит, и Болгария опять будем платить по решению международного суда в Гааге.

Так всегда было. Прокуратура уже несколько раз начинала дела против олигархии, власти якобы пошли бороться с коррупцией, но это всё делается для того, чтобы заглушить то, что в действительности творится в Болгарии на самом верху.

— Всё-таки бизнесмены, наверное, тоже не без греха. Расскажите о каком-нибудь коррупционном дело последнего времени. Какой-то олигарх пляж приватизировал. Люди хотели отдохнуть у моря, а оказалось, что там всё куплено. Конечно, это тоже было невозможно сделать без содействия властей.

— Да, олигархия и власть, конечно, сильно повязаны и переплетены друг с другом. Такие интересные дела были у нас с несколькими пляжами. На одном из самых лучших пляжей в Болгарии, владельцу гостиницы было было выдано разрешение на строительство подпорной стены. Но в реальности оказалось, что строится не подпорная стена, а на самый пляж разрастается его гостиница, строительство которой никто не может остановить.

Личные пляжи — для бизнесменов и политиков

Председатель Движение за права и свободы, которое раньше называлось Турецкая партия (это ничего вообще не имеет с турецкими властями, у нас издавна проживает много турок) Ахмед Доган даже награжден Орденом "За дружбу между Болгарией и Россией" за то, что он сохранил этнический мир в Болгарии.

У него действительно есть резиденция на природе, потому что дали ему такую возможность. Так он поставил шлагбаум, чтобы не ходили на рядом находящийся пляж. Хотя на этом пляже, кроме камней, ничего другого и нет. Нельзя сказать, что это было популярное место отдыха.

Сопредседатель другой партии, которая поддерживается американцами (у вас это уже запретили, слава Богу), сделал себе очень хорошую рекламу именно на том, что приплыл на резиновой лодке и начал требовать, чтобы этот пляж освободили.

Никто из наших политиков не думает о стране и народе. Просто каждый старается сделать себе рекламу. Власти сейчас хвалятся, что увеличили на 25 евро пенсии.

Но что такое в Болгарии 25 евро, когда теперь помидоры в Софии стоят уже целых 4 евро за килограмм? Ведь всё то, что мы раньше массово производили и больших количествах экспортировали, сейчас завозим.

Был ещё такой показательный случай. Одна партия на выборах взяла несколько процентов голосов. Они не попали в парламент, потому что было немного меньше минимально необходимых 4%.

Однако, партии, которые набирают больше 1%, получают государственные дотации. На все эти дотации лидер партии купил себе новую шикарную машину.

— На что простые люди все же надеются, чего ждут? — Возможно изменение курса этой власти? Или обязательно нужно Борисова отправить в отставку и создать новое правительство? И возможно ли изменить положение, если всё так плохо продолжается уже длительное время?

— Уже 30 лет у нас идет перестройка. Очень много трудоспособных, особенно молодых, людей уехали на Запад. И в самой Болгарии работают самые большие интернациональные компании, которые умеют управлять средствами. Своего у нас мало что осталось.

Требуется спец-правительство

Народ сейчас уже не хочет партийное правительство, он хочет правительство специалистов, потому что только правительство профессионалов может вытянуть Болгарию из этих кризисов. Другого не может быть. Потому что если опять будет правительство какой-то партии или коалиции из партий, все остальные опять будут голодовать.

Даже не имеет значения, что до конца года должна заработать европейская прокуратура, которая будет заниматься коррупцией в Европе. На первом месте они рассматривают Болгарию как самую коррупционную страну. Но я не думаю, что они что-то поменяют.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев