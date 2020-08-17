Монологи Лукашенко приближают развязку кризиса

Серия выступлений действующего главы Белоруссии приближает развязку политического кризиса в стране, но Александр Лукашенко не теряет надежды на продление лицензии на свое правление.

Забастовки на флагманских предприятиях Белоруссии, в учреждениях культуры и массмедиа на фоне отсутствия явных организаторов протестов дезориентируют как правящую элиту, так и силовиков. Поэтому в Минске хватали и били всех.

Суслик раздора

В кое-то веки федеральные телеканалы России, рассказывая о событиях в Минске 16 августа 2020 года, показали-таки реальный баланс мнений граждан Белоруссии. Была наглядно продемонстрирована разница в количестве граждан, которые были привлечены в качестве массовки на митинг в поддержку Александра Лукашенко, и вышедших на улицы белорусской столицы поддержать смену власти — порядка двухсот тысяч человек.

Тем не менее, медиа-престидижитатор Владимир Соловьев, который, всячески старается поддерживать стабильное давление в трубах, качающих на поля информационной аэрации сентенции отечественного агитпропа, обратился к белорусам:

"Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Беларуси — не дайте украсть у вас страну, не идите путем раздора и гражданской войны, попытайтесь услышать друг друга, попытайтесь понять, что хорошо для вашей страны".

Спрашивать, в чем известный российский телеведущий разглядел признаки гражданской войны в Белоруссии, раздор и намеки на какое-либо противостояние в стране среди ее граждан, бессмысленно. Диалог получился бы на уровне героев фильма Романа Качанова "ДМБ":

— Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть.

Проповедников идеи заговора международного закулисья во многом дезориентирует и отсутствие явных, если они и гипотетически существуют, лидеров протеста в Белоруссии. Периодически выступает с обращениями к гражданам страны лишь кандидат в президенты в изгнании Светлана Тихановская.

Поиск демиургов протеста

При всей изобретательности и фантазии агитпропа назвать Светлану Тихановскую демиургом протестов вряд ли получится. Все протестное движение в Белоруссии скорее вписывается в то самое понятие "солидарности трудящихся", о котором рассказывали учащимся в советских школах.

Видимо, поэтому и сам Александр Лукашенко, его силовики и пропагандистская машина все никак не могут нащупать источники, питающие процесс трансфера власти в Белоруссии. Во время президентской избирательной кампании Александром Лукашенко сначала муссировался российский след как угроза его власти, а позднее виновными в его политическом поражении стали:

чехи;

поляки;

украинцы;

литовцы;

и внезапно голландцы.

Самая простая мысль, что люди действительно хотят развития страны и улучшения своей жизни вне зависимости от мнения одного человека, который считает себя проводником Вселенской мудрости, все никак не приходит Александру Григорьевичу.

Монологи отчаянья

Тезисы, которые озвучивает Александр Лукашенко в своих выступлениях, изобилуют яркими образами. Его соотечественники за последние дни узнали много любопытного, в частности:

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Если Александр Лукашенко сохранит свою власть в стране, то, вероятно, он поспособствует интеграционным процессам в рамках Союзного государства Белоруссии и России с российским ЦИК, у которого уже отлажена схема внесения изменений в основной закон страны. Электоральный процесс, осуществляемый в парадигме суверенной демократии, требует эффективного решения на квантовом уровне, когда срабатывает синергия:

правовой престидижитации;

фантасмагории сокрушительного агитпропа;

креатива в создании ощущения прозрачности электорального процесса.

Обращаясь к гражданам Белоруссии, Александр Лукашенко ласково назвал тех, кто не разделяет его уверенность, что "государство это — он", крысами, наркоманами и урками. Оказалось, что:

Белоруссия не страна уравновешенных, приветливых и трудолюбивых людей, а "воздушный корабль", который может "сорваться в штопор";

государству приказывают извне провести новые выборы, а не граждане страны требуют провести ревизию их результатов или запустить новый открытый, конкурентный и честный электоральный процесс;

Белоруссии "предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых", "хотят одеть в лапти и погонять плеткой", а натовские танки вовсю "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии.

Объявленный ЦИК Белоруссии победитель президентской гонки искренне заявил:

"Говорят, что это мы породили жестокость на улицах. Кто породил эту жестокость? Мы ее породили? Власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их (протестующих на улицах — ред.). Если бы не остановили, вас бы сейчас здесь не было. Вы бы, как всегда, горбатились, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну!".

Так все и было. Власть ну совсем не при чем. Граждане сами бегали за микроавтобусами ОМОНа и автозаками, чтобы получить желанные удары дубинками и схлопотать резиновые пули, а потом увлекательно пройти квест суверенной демократии в изоляторах временного содержания.

Трансфер власти

Надо отдать должное Александру Григорьевичу в знании им классики советского кинематографа. Начало его выступления напомнило спич главной героини советской картины "Член правительства":

"Стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая!"

Действующий глава Белоруссии достоверно передал эмоциональный посыл героини фильма 1939 года, периода развитой суверенной демократии в Советском союзе:

"Я стою как перед богом. Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций, не может быть. Если провести новые выборы, то мы окунемся в это болото. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там, за границей… Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться, и помните — загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца… Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет!"

Аргументация достойна спора на тему "Кто умнее военные и гражданские?", когда последним аргументом военных стал вопрос:

"Ну если вы, гражданские, такие умные, то почему вы строем не ходите?"

Радикальное предложение Александра Лукашенко о насильственном лишении его жизни, конечно, вряд ли можно назвать заявлением ответственного политика, который на словах не держится за власть. Вот только по теме "начале конца" уже давно высказался Владимир Высоцкий:

Разрывы глушили биенье сердец, Мое же мне громко стучало, Что все же конец мой — еще не конец: Конец — это чье-то начало.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, как и другие его коллеги по электоральному процессу, тщетно призывает Александра Лукашенко к диалогу. Среди приоритетных тем для обсуждения оппозиция называет гарантии неприкосновенности действующего главы государства. Правда, стремительное развитие ситуации в пользу противников Александра Лукашенко говорит о том, что этот нюанс трансфера власти уже может и не рассматриваться.