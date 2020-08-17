Польский след в белорусских протестах

Президент Александр Лукашенко, конечно, прав, указывая на Польшу как на одно из мест, откуда недавние беспорядки в Белоруссии вдохновлялись и материально-технически поддерживались. Единственный открытый вопрос: принимали ли польские власти непосредственное участие во всей операции или они предпринимали только те действия, которые были поручены Польше внешними (конечно же, западными) центрами?

Украинизация Белоруссии

Второй сценарий мне кажется более вероятным, при этом хотел бы обратить внимание на специфический альянс, заключённый в попытке дестабилизировать Белоруссию. Здесь рука об руку — совместно координируя акции и участвуя в них — работали представители польских структур Джорджа Сороса (такие как портал Krytyka Polityczna), а также группы, ориентированные на якобы более консервативные круги американской политики (такие как канал "Белсат", который в конце концов является структурой проамериканского правительства Польши). Таким образом, выяснилось, что независимо от того, кто платит — США или Европейский союз, Трамп или Сорос — всех объединяет общая цель: украинизация Белоруссии.

Как журналист должен добавить, что в течение как минимум нескольких месяцев в этой сфере наблюдается значительное оживление не только в редакциях, постоянно работающих на восточном направлении. Такие СМИ, как польская версия Newsweek (которая является одним из органов лагеря Сороса), открыто набирали "добровольцев" для поездки в Белоруссию. При этом не для того, чтобы освещать выборы, но, как было заявлено, для участия в свержении президента Лукашенко сразу после голосования. Речь идёт о тех же людях, которые ранее принимали участие в событиях Евромайдана в Киеве в 2014 году, а затем служили в т. н. "добровольческих батальонах" во время атаки Киева против Донбасса.

Это не те люди, которые раздают листовки и оказывают "духовную поддержку", а те, кто стреляет демонстрантам в спину, организует "невинные жертвы кровавого режима" и подобные провокации, проверенные на Украине. Кроме них, пытались сагитировать на поездку в Белоруссию и "мясо" — наивных авантюристов, молодых людей, связанных как с оппозиционной "Гражданской платформой" (ГП), так и с "Правом и Справедливостью" (ПиС), уготовив им роль "бедной польской молодежи, жестоко захваченной и избитой ОМОНом". Так что весь театр, с которым нам пришлось иметь дело в последние дни, был спланирован заранее.

Кто украл деньги на переворот?

Так почему он потерпел неудачу? Почему призывы редактора Сераковского из издания Krytyka Polityczna "свергнуть тирана" звучали почти исключительно по польскому телевидению, а депутат сейма от ГП Щерба "вторгся" в Белоруссию на водном мотоцикле, дополнив гротескный характер этих инцидентов?

О причинах, конечно, можно только догадываться. Конечно, самое главное — твёрдая позиция самих белорусов и рациональная реакция властей, предвидящих любую угрозу. Однако и сами выступления "оппозиции" были слабыми, искусственными и дезорганизованными. "Топлива", видно, не было — и речь отнюдь не об идеологии. Я был в Киеве в 2013 и 2014 годах на Евромайдане, видел деньги Порошенко и других, которые шли на оплату тех, кто сидел там в палатках. В Минске явно кто-то сэкономил — или выделенные на государственный переворот деньги растворились в карманах посредников, в том числе и польских.

Отмечу, что на самом деле киевский Евромайдан выглядел даже жальче минских беспорядков. Причём разогнать его можно было не за два дня, а за два часа, если бы тогда страны Запада не принимали непосредственного участия, фактически осуществляя политическое вторжение на Украину и вынуждая к смене власти в стране. К счастью, в Белоруссии этого не произошло: кто-то, видимо, не решился на столкновение с президентом Лукашенко. Россия также вела себя гораздо разумнее, чем 6 лет назад, поскольку уже понимает, какой геополитической угрозой может стать "украинизация" очередного соседа.

Угроза "круглого стола"

Кроме того, мы знаем, что молодежь, рабочий класс, плачущие матери, социальные группы и даже целые общества — это всего лишь объекты истории. Экономические интересы политически доминирующего социального класса имеют ключевое значение. Единственной реальной проблемой для президента Лукашенко могло быть предательство внутри правящей силы.

Хотя в Белоруссии нет олигархии, есть её функциональный аналог — бюрократическая и управленческая верхушка, которая может с завистью взирать на захват и обогащение аналогичных кругов Польши, Украины и ранее России. Это круг, потенциально подверженный простой сделке с Западом: контроль государства за долю в национальном богатстве (пусть даже и переходный, как в Польше, Румынии, где представленная номенклатура, как оказалось, действовала только как посредник. для западного капитала, а олигархический класс даже близко не подошёл к российскому или украинскому уровню). Такие изменения обычно принимают вид "круглых столов", "внутренней демократизации" — но смысл такой же, как так называемая трансформация в странах бывшего Восточного блока или перевороты в Бухаресте и Киеве. И эта угроза, кажется, все еще нависает над Белоруссией.

Признает ли Польша себя виновной?

Что остается проблемой, так это ещё один "польский след" — повторное использование Польши для внешней наемнической операции с элементами переворота. А такие действия наказуемы даже в соответствии с Уголовным кодексом Польши. Тот факт, что власти Польши явно не имеют намерений порицать, не говоря уже о том, чтобы наказывать, польских граждан за участие в актах политического терроризма в Белоруссии (как ранее на Украине), должен трактоваться как признание вины. Таким образом, и польское правительство, и действующие из Польши группы интересов выступили против Белоруссии как иностранные агенты, враждебные как белорусским, так и польским интересам.