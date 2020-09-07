Майданом в Минске Запад подбирается к России?

Александр Лукашенко после многочисленных резких обвинений России и отказа от интеграции, теперь опять просит у неё помощи. Что дальше будет в Белоруссии и с белорусами? Возможно ли, что Россия введет войска? И в каком случае? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.

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— Николай Викторович, сейчас Запад в любом случае будет нагнетать протесты против Лукашенко и русофобию в Белоруссии. Экономика Белоруссии завязана на российскую экономику. Что будет в этом плане? Что нам делать после того, как Лукашенко так проявил себя по отношению к России и россиянам? Может, уже пора перестать ему помогать?

— Конечно, Лукашенко подталкивают к продолжению скандала. Конечными целями тех, кто подталкивает, являются разрывы экономических связей, возникновение конфликта, появление горячей точки на нашей границе. Зачем же мы будем подыгрывать этим кукловодам? Нет.

При том, что мы ничего хорошего от Лукашенко не ждем, мы не будем вводить санкции против белорусской экономики. Потому что в противном случае мы включаемся в игру, которую придумали не мы, и начинаем играть по их правилам. Поэтому у нас положение, не оставляющее нам много вариантов.

Обратите внимание: в ответ на демарш Лукашенко перед выборами, на арест, Москва помолчала немножко, а потом предоставила ему версию, которая дала возможность Лукашенко сохранить лицо. — Во всем виновато СБУ и режим Украины в целом. Это также помогало дезавуировать визит Гордона и общение с Зеленским. И потепление отношений с Украиной полностью обнулено.

— Вы считаете, что правильно по-прежнему давать Лукашенко деньги, всячески поддерживать белорусскую экономику?

— Деньги даются не Лукашенко, а Белоруссии или конкретно белорусским предприятиям. От того, что Россия сейчас попытается Белоруссию обанкротить, она только приблизит, какие-то печальные события. Здесь нужно серьезно выстраивать стратегию.

Она должна быть тонкая, потому что в соседнем государстве есть человек, который запутался в политических интригах и действует под влиянием внешних сил. Как он будет действовать дальше, трудно предположить. Поэтому нам нужно очень хорошо подумать, как выстраивать свои шаги.

— Верите ли вы в такой вариант как — Россия введет войска в Белоруссию? Возможен ли такой вариант?

— А зачем? Это — первый вопрос.

— При развитии сценария по украинскому типу, приходе к власти националистов, такое возможно?…

— В сегодняшней ситуации это категорически невозможно. Обратите внимание, что самая главная страшилка, распространяемая на всех массовых беспорядках, всегда одна и та же: российский ОМОН едет в Киев, едет в Минск…

Когда речь идет о Хабаровске, то страшный чеченский ОМОН уже сел в самолеты и летит в Хабаровск. То есть — всегда одно и то же, ничего нового выдумать не могут. Поэтому — нет, конечно.

В случае, если в другой части одного с нами союзного государства произойдут, не дай Бог, какие-то печальные, трагические события, тогда — да, мы можем откликнуться на призыв законного руководства государства о какой-то помощи. Но сегодня нас законное государство и законный руководитель ни о чем не просит. Я уверяю вас, ничего экстраординарного там не происходит.

— Не произойдет?

— То, что произошло в Минске, происходит чуть ли не по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки и так далее. Поэтому вопрос ввода войск — это страшилка для интернета и не более того.

— Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в Белоруссии и наши отношения?

— Мы должны констатировать, что на белорусском направлении произошло ухудшение для нас. Это — правда. Что особенно обидно — при сохранении всего старого антуража: президент вроде тот же, государство то же, люди те же, язык тот же, а всё стало значительно хуже.

Белоруссия — родная, но Россия — не при чём

Ведь для многих белорусов ситуация подается сегодня так, как будто Россия, вопреки воле белорусского народа, поддерживает Лукашенко. А это вообще не так. Лукашенко сам себя избрал при помощи белорусских избирателей. Россия в этом вообще никак не участвовала.

А уж, что касается беспорядков, которые там происходят, Россия точно не участвовала ни с той, ни с этой стороны. И не должна была участвовать. Поэтому, думаю, Россия должна взять. Надо посмотреть, как будет вести себя Лукашенко.

В общем, похоже, что начинается очень сложный и, наверное, интересный для будущих историков этап политической жизни на сопредельной с нами территории, населенной одним и тем же с нами народом.

— Что ж, будем надеяться, что Россия не пойдет больше на поводу у Лукашенко, а при сохранении и нормализации отношений, будет готовить альтернативу. Времени до следующих выборов — теперь много.

— Честно скажу, это надо было начинать еще вчера, а лучше позавчера.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев