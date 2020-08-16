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Автор Василий Амирджанов

События в Белоруссии заставили сделать нравственный выбор

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Пропаганда, которая подменила классическую журналистику, к сожалению, стала отождествляться с профессией, суть которой обеспечивать граждан пищей для размышлений.

Разумеется, никуда не уйти от маркетинговой заказухи — труженикам массмедиа кушать тоже хочется. В погоне же за качеством исполнения заказа происходит трансформация смыслов, которая переводит освещение того или иного события в категорию агитпропа.

Белорусское зеркало

События в Белоруссии потрясли не только действиями руководства страны, отдавшего приказ на милицейскую охоту на граждан, но и предъявили российской общественности вариант поведения правящей элиты, когда ей становится страшно от реальной перспективы утратить власть.

Нервная и весьма жесткая реакция действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на саму мысль о возможности завершения его полномочий понятна не только профильным специалистам, но и обычным гражданам. Лукиан Самосатский был более лаконичен в формулировках:

"Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав".

Сейчас многие граждане задались неудобными вопросами, которые пока активно озвучиваются лишь в протестном Хабаровском крае и в других регионах России, жители которых решили поддержать своих соотечественников в их политических требованиях.

Рассказы тысяч белорусских граждан, которые продемонстрировали медикам результаты своего пребывания в изоляторах временного содержания, опровергнуть уже никак не получится. Летописцы времен Тамерлана написали бы о действиях белорусских силовиков:

"Сдавшихся же потоптали слонами".

Остаться равнодушными к белорусским ночам длинных дубинок не смогли и некоторые российские медийные персоны, включая и известных журналистов. Возможно, остальные тоже были далеко не в восторге от увиденного, но отчего-то не посчитали возможным высказать свое мнение публично.

В контексте Союзного государства, которое подразумевает общие системные конструкции и мировоззренческие ценности, взгляд на силовые рейды опричников оказался брошенным в зеркало. На кого-то, подобно герою Василия Меркурьева (академику Василию Васильевичу Нестратову) в фильме "Верные друзья", снизошло откровение:

"Я увидел себя в отвратительно кривом зеркале. И нужно иметь мужество, чтобы сознаться, что я и есть Нехода!"

Вакцинация агитпропом

На значимость телевидения, контроль за редакционной политикой которого осуществляется правящими политическими элитами в большинстве стран постсоветского пространства, включая Россию и Белоруссию, обратил внимание профессор Сергей Капица:

"Телевидение, это сильнейшее средство взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, кто совершенно безответственно относится к своей роли в обществе".

Когда затруднительно подвергнуть сомнению показания людей, которые лично принимали участие в фальсификации результатов выборов в Белоруссии, назвать кадры, снятые обычными гражданами на свои телефоны, постановочными, то пропагандистская машина начинает объяснять, что Каин на самом деле не просто убил Авеля, а отстаивал независимость страны и обеспечивал ее стабильность.

Российские федеральные телеканалы срочно мобилизовали своих ведущих и шумную массовку из шоу-экспертов на решение новой задачи. Что только ни услышишь от идеологически подкованных спикеров, готовых оправдать любое насилие либо из-за своего изначально людоедского мировоззрения, либо за приличные гонорары.

Перебирая традиционные агитпроповские клише, излишне понервничав, один из постоянных шоу-экспертов выдал потрясающую фразу, нарочито высмеивая послов стран Евросоюза в Белоруссии, пришедших почтить память погибшего участника протестов. Видимо, излишняя эмоциональность помешала спикеру назвать послов еще и "пресловутыми":

"Они возложили так называемые цветы!"

Индульгенция на подлость

Транслируемые государственными массмедиа высокие идеи, которыми оправдывают любые действия властей и космического уровня цели, так или иначе требуют нравственного оправдания. Тут агитпроп сталкивается с проблемой, на которую обратил внимание академик Дмитрий Лихачев:

"Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом".

Когда, несмотря на всю жестокость белорусских силовиков, телеведущие российских федеральных телеканалов говорят о событиях в соседней стране с улыбками на лицах и на ходу сочиняют оды властям, то возникает резонный вопрос — а обязаны ли люди, которые желают перемен в своей стране, вести себя прилично? Ведь очень сложно выиграть в биатлоне, когда оппонент вышел на трассу с гранатометом и заранее расставил по периметру мины-ловушки. Эту проблему нравственного выбора заметил и Виссарион Белинский:

"Подлецы потому и успевают в своих делах, что поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми".

Нравственная экология

Когда при всем желании все никак не получается убедить своих зрителей, что граждане Белоруссии и без "методичек" способны выказать свое отношение к власти, конфуз заметно путает карты телевизионным агитаторам.

В советское время бойцам идеологического фронта было куда проще справляться с нравственным выбором. Решили в ЦК КПСС, что нельзя и пикнуть про то или иное событие, и ничего вроде как и не произошло.

Так было и с расстрелом демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году, когда граждане потребовали от властей улучшения условий жизни и понижения цен. Власти годами скрывали от страны плоды своего людоедства:

  • погибли более 25 человек;
  • ранены более 85;
  • 7 участников демонстрации были позднее расстреляны;
  • более 100 граждан получили по 10 лет на зоне.

Возможно, кто-то из нынешних топовых телеведущих и стал задумываться о своих репутационных перспективах. Правда, азарт агитпропа может затянуть очень глубоко в смысловую и нравственную трясину, что и не выбраться. Академик Дмитрий Лихачев давно предупреждал:

"В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов первой, убить человека нравственно может несоблюдение законов второй".

Долговечность политической арбы

Политическая ситуация, которая сложилась в Белоруссии после президентских выборов, стала своего рода тестом для государственной системы, которую принято называть суверенной демократией. Действия белорусских властей уже ответили на многие вопросы, но тем не менее:

  • Может система хоть как-то согласовываться с положениями Конституции и критериями правового государства?
  • Способна ли эта конструкция отвечать на запросы граждан?
  • Возможны ли равные права участников электорального процесса с момента выдвижения в кандидаты?
  • Возможен ли честный подсчет голосов избирателей?
  • Возможна ли сменяемость власти в принципе?
  • Возможно ли существование государственных СМИ, равноудаленных в своей редакционной политике ото всех политических групп?
  • Возможно ли функционирование правоохранительной системы вне зависимости от идеологических фантазий правящей элиты?

От честных и прямых ответов зависит прочность и долговечность арбы, которая везет граждан Союзного государства Белоруссии и России по тому самому особому пути. Возможно, при росте благополучия и оснащенности силового блока могут и не волновать власти любые реплики с галерки театра общественно-политической драмы.

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Темы сми власть агитпроп протесты белоруссия
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