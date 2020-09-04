Жданок: "Прибалтийские государства — жертвы лже-независимости"

Депутат Европейского парламента, доктор физико-математических наук, сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок накануне столетнего юбилея подписания мирного договора между советской Россией и Латвией рассказала о жизни местных бюрократов и чиновников и о том, что из страны массово бегут рядовые граждане.

— Как бы вы могли охарактеризовать нынешнее экономическое положение в Латвии?

— У нас в Латвии, так же, как и в России, очень большая разница между теми, кто получает высокие и низкие зарплаты. По сравнению с Европейским Союзом у нас одна из самых низких минимальных зарплат. На сегодняшний день — 430 евро. По сравнению с Люксембургом, где минимальная зарплата 1 500 — 1 900 евро. В Бельгии и Люксембурге самый высокий порог минимальной зарплаты. При этом наши чиновники получают столько же, сколько европейские, от трех до шести тысяч евро. Таких чиновников очень много.

Государственный, то есть непроизводственный сектор, съедает треть латвийского бюджета. Что недопустимо для мерок нормально функционирующего государства, которое в то же время еще и не само принимает законы. Примерно на 80% наше законодательство приходит сверху, из Европейского Союза, в виде директив.

Мы, левые и левоцентристские партии, работаем над этим. Я вхожу в левоцентристскую группу "Зелёные — Европейский свободный альянс". Мы требуем уравнивания минимальных зарплат, уравнивания социальных норм с тем, чтобы люди от нас не убегали, чтобы не происходило высасывание пылесосом из стран Восточной Европы в Западную людей. А на пустеющие рабочие места пытаются приглашать рабочих из Украины. Как мы понимаем, для Беларуси может быть уготована такая же судьба.

— В соседних прибалтийских государствах ситуация чуть получше, чем в Латвии?

— В Литве примерно такая же ситуация как в Латвии. Эмиграция там даже повыше, чем у нас. Эстонский относится к группе угро-финских языков, в отличие от латышского и литовского. Это особая балтийская группа языков. Эстония как бы находится под патронажем Финляндии. Отъезд больше происходит в Финляндию, но это не такой большой рынок рабочей силы, как в тех странах, куда уезжают из Латвии и Литвы:

Великобритания,

Ирландия.

В 2004 году были три страны:

Великобритания,

Ирландия,

Финляндия,

куда могли уехать из новых стран Европейского Союза.

Затем Германия открыла свой рынок рабочей силы. Испания. Тогда уже пошла более широкая эмиграция. Но больше всего наших людей в Ирландии. Там даже газеты издаются. Кстати, издатель газеты на русском языке, один из членов мною созданной ассоциации "Европейский русский альянс", издает газеты на латышском и литовском языке, по-моему, и на польском.

— Какие задачи ставит "Русский союз Латвии" на ближайшее время?

— Наша партия "Русский союз Латвии" свое начало берет от общественного движения, названного по названию оппозиционной фракции в Верховном Совете — "Равноправие".

Наша главная задача — равные права для всех живущих в Латвии. Равные права для всех независимо от этнической принадлежности, цвета кожи, независимо от религиозной принадлежности и языка. Это возвращение как раз к идеалам тех, кто стоял у истоков независимого Латвийского государства, столетие договора которого с Россией как раз мы отмечаем.

Следующее название было "ЗаПЧЕЛ — "За права человека в единой Латвии". Наша цель — единая Латвия, к сожалению, де-факто не состоялась. Сначала была политика использования русскоязычных для голосования. В основном за "Народный фронт" тогда голосовали. Потом политика выдавливания — "мавр сделал свое дело, мавр может уходить" — из Латвии максимального числа путем создания неграждан, нелегалов, путем запрета на функционирование русского языка, а сейчас уже политика насильственной ассимиляции.

Единая Латвия не состоялась

Насильственная ассимиляция привела к разобщенности. Мы изменили название, демонстрируя, что эта вторая русскоязычная община находится в дискриминированном состоянии, что нужны дополнительные усилия, чтобы добиться этого равноправия, поэтому мы как правозащитная партия, в первую очередь, представляем интересы русскоязычного населения. Равноправие и социальная справедливость — вот наши лозунги. Это основная суть нашей партии.

— В Европарламенте вам в основном противостоят националисты? Или есть еще какие-то силы, которые не хотят вас там видеть?

— Националисты националистам рознь. Как раз мы находимся в одной группе вместе с так называемыми левыми националистами. Я представляя партию "Русский союз Латвии", работаю вместе с теми, кто представляет, например, интересы Каталонии, Корсики, Шотландии. До выхода Великобритании в нашей политической группе была шотландская партия Scottish National Party ("Национальная партия Шотландии"). Партия Уэльса — это очень интересный регион.

Если Шотландия в стремлении к независимости потеряла кельтский язык, то Уэльс восстановил свой древний язык. Это очень интересный регион Великобритании. Они уже добились автономии и очень большими усилиями добились функционирования уэльша, так они называют этот язык, как второго. По-русски его называют валлийским языком. Немцы из Северной Италии, венгры из Румынии. В Европейском Союзе очень много традиционных меньшинств. Поляки в Литве. Все эти меньшинства, подавляющее большинство этих партий — наши соратники.

— А русины?

— В моей организации "Европейский свободный альянс" состоит православный священник из Ужгорода, отец Сидор. Он был депутатом еще во времена, когда на Украине не начали преследовать всех, кто говорит на других языках и кто представляет интересы меньшинств. Кстати, не только русских, русинов, венгров, румын, болгар. Отец Сидор — член нашего альянса. Я сама ездила в Ужгород, когда против него тоже возбудили уголовное дело за сепаратизм. Он достаточно долго был депутатом местного самоуправления русинов в Румынии. В дельте Дуная компактно живут старообрядцы. Их еще очень много в Словакии.

Беседовал Игорь Буккер