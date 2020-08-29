Татьяна Жданок: о кризисе в отношениях прибалтийских стран

Сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок поделилась со зрителями и читателями "Правды.ру" своими размышлениями о том, как преодолеть кризис во взаимоотношениях прибалтийских государств со своими негражданами и изгоями.

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Я очень не люблю применение к историческим событиям сослагательного наклонения: что было бы, если бы. Случилось и случилось. 4 мая 1990 года мы не голосовали за декларацию о независимости Латвии, потому что там провозглашалось не создание нового государства. В Советском Союзе было пятнадцать республик. Советский Союз распадается. И в результате этого распада, без всякого переходного периода, что нужно было бы, создается пятнадцать государств. Но из этих пятнадцати три государства говорят: "Мы не новые государства, мы реконструкция того, что было в 1940–1941 годах". Весь остальной период вплоть до 1990 года перечеркивается.

Мираж независимости

В 1990 году три балтийских государства — Литва, Латвия и Эстония — принимают декларацию о независимости, где говорят, что включение в Советский Союз было незаконным. Потом уже используется слово "оккупация". Мы восстанавливаем то, что было до предвоенных 1940-1941 годов. В этих трех республиках говорят, что восстанавливаются старые граждане, а это лишение четверти населения гражданских прав. Создание так называемых неграждан.

Уникальная ситуация в истории, в политической жизни, когда объявляются негражданами, не имеющими, в частности, права голоса, люди, которые голосовали за этот парламент. За этот Верховный Совет голосовали все постоянные жители. А потом четверть из тех, кто приехал в Латвийскую Советскую Социалистическую Республику после 1940 года, объявляются негражданами, людьми с неопределенным статусом. А те из них, кто не имел постоянной прописки, становятся нелегалами. Их выдавливают из Латвии.

Тогда началась моя правозащитная деятельность. Мы помогали этим людям получить статус. Первое — реконструкция довоенного гражданства. Далее — реконструкция довоенного права собственности. Были возвращены земля и здания тем, кто ими владел по состоянию на 1940-й год.

Как известно, по договору 1920 года в состав Латвии входил Пыталовский район (тогда это Псковская губерния). В латвийское время город Пыталово назвали Абрене. Этот кусочек земли — территориальная претензия Латвии к России. Интересно, что эти территории независимой Латвийской Республики и Эстонской Республики по сравнению с территориями союзных Латвийской и Эстонской республик, были чуть-чуть больше. Это все часть нынешней Псковской области, тогда Псковской губернии. В случае Латвии — это Пыталово, в случае Эстонии — это Нарва, в частности, Псково-Печерский монастырь. В случае Литвы там не было Вильно и Виленской губернии, не было Клайпеды. Поэтому Литва не настаивала на последовательной реализации формулы довоенного государства. Они всем постоянным жителям предложили зарегистрироваться гражданами Литвы, то есть приняли нулевой вариант гражданства.

Прибалтийская "прихватизация"

Кстати, возвращение собственности тоже было урезано. Больше давали компенсацию вместо принадлежавших до войны зданий и земли, если на них находились общественно важные сооружения или что-то другое было выстроено. В Латвии это происходило с использованием поддельных документов, с неустановленными наследниками. В общем, творилась "прихватизация". Очень много слез, трагедий, нарушений, отзывающихся до сих пор. Это возвращаясь к тезису о том, как оценивать этот договор.

Сейчас мы боремся за предоставление гражданства тем, кто имеет паспорта неграждан, то есть вернуться к латвийскому закону о подданстве 1919 года. Кстати, он был принят еще за год до этого договора. Вернуться к образованию на традиционных для Латвии языках, вернуться к официальному функционированию этих языков. В довоенном латышском сейме наряду с латышским использовались русский язык, немецкий и идиш.

Беседовал Игорь Буккер