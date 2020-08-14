Кто и что забыл на земле Ливии

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин о кровавой гражданской войне в Ливии, куда в последнее время направилось множество зарубежных игроков.

Читайте начало интервью: Десятилетие кровавой гражданской войны в Ливии: будет ли окончание?

Новый виток гражданской войны

Война стала главным бизнесом мужского населения Ливии. Гасан Саламе добился созыва в апреле 2019 года в Гадамесе общеливийской конференции, под чутким руководством Организации Объединенных Наций. Консенсусная конференция, которая должна была выработать дорожную карту для создания нормально функционирующего государства. Это было очень серьезное мероприятие. Впервые генеральный секретарь ООН прилетел в Триполи специально для того, чтобы лично поддержать инициативу Саламе. В день, когда прилетает генеральный секретарь ООН в Триполи, Халифа Хафтар начинает наступление на Триполи, тем самым срывая конференцию.

Халифа Хафтар, который с 2014 года почти ежемесячно выступал с воинственными заявлениями о том, что он скоро начнет поход на Триполи, его так и не начинал. Все эксперты пришли к единодушному мнению, что на самом деле он вменяемый человек, который понимает, что не сможет выдержать подобного наступления, поэтому все его заявления носят чисто политический характер. Это приглашение к танцу Сараджа через определенное давление. И вдруг он пошел войной и очень быстро дошел до окраин Триполи. Начался новый виток тяжелой гражданской войны.

Иностранные акторы

Возникает вопрос. Он сам так решил или его кто-то подтолкнул. Начиная примерно с 2015 года после Схиратских договоренностей в Ливии достаточно активно стал повышаться уровень присутствия иностранных акторов. Интересы иностранных государств стали все ярче и ярче отражаться на военно-политической арене в Ливии. До этого мы слышали, Катар якобы какие-то деньги туда отправлял для "Братьев-мусульман", Объединенные Арабские Эмираты, судя по всему, с Саудовской Аравией поддерживали Хафтара.

К тому времени ОАЭ плюс еще саудиты и Израиль достаточно серьезно спонсировали Хафтара вооружением, боеприпасами, советниками.

Египет стал вмешиваться, совершая боевые вылеты. При такой поддержке Хафтар пошел завоевывать Триполи. В переговорах между спонсорами и Хафтаром, мы не участвовали, но можем предположить две основные причины похода Хафтара на Триполи.

Первое. Срыв консенсусной конференции в Гадамесе.

Хафтар понимал, что консенсусная конференция в Гадамесе лишит его какой-либо возможности претендовать на позицию №1 в стране.

Здесь я должен оговориться, что 2/3 населения в Ливии живет в Триполитании, то есть в западном регионе за столицей Триполи. Эти 2/3 населения (об этом знают все в Ливии) отрицательно относятся к личности Халифа Хафтара.

Второе. Спонсоры Хафтара (я уже не говорю про Объединенные Арабские Эмираты — титульного спонсора), начали все активнее стал поддерживать Хафтара.

Египет имеет жизненные интересы в Ливии:

длинная граница — вопрос национальной безопасности; экономика — египтяне исторически и экономически тесно связаны особенно с восточными областями Ливии: миграция рабочей силы, энергетические проекты (основная часть месторождений нефтегаза находится на Востоке и Египту выгодно это дело контролировать).

Некоторые политики в Каире иногда позволяют себе заявлять, что Ливия на самом деле один большой Египет.

Такие соображения, сложившись вместе, привели к противостоянию. Мало того, что поход Хафтара на Триполи окончательно обострил внутреннюю ситуацию в Ливии, он еще и стал триггером роста участия иностранных акторов в судьбе этой страны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер