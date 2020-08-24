Болгария — п﻿ротив ЕС или своей власти?

В Болгарии продолжаются протесты, проходят шествия и митинги с требованием отставки правительства Бойко Борисова. Чем недовольны граждане? Чего хотят? Как живёт страна? Есть ли примеры удачного вхождения в ЕС после социализма? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" ответил председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

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— Христо, существует серьезный конфликт между премьер-министром Бойко Борисовым и президентом Руменом Радевым?

— Да.

— Партия Борисова называется "Граждане за европейское развитие Болгарии". Если граждане протестуют, значит, они протестуют против европейского развития? Или они протестуют против того, что Борисов неправильно их ведет в Европу? Что именно не нравится болгарам?

— На Болгарию европейское руководство обращает внимание только, когда что-то нужно от неё, а помощи практически нет. Соразмерная с Болгарией Греция (в Греции — 10 миллионов, в Болгарии — 7 миллионов) получает сейчас, во время пандемии, почти в 10 раз больше средств, чем Болгария.

— Но Борисов недавно хвалился, что привез 29 миллиардов евро на 7 лет.

— Из этих 29-ти 23 — кредиты. Просто надо всё договаривать, как есть. И та же Греция получает в то же самое время по другим программам уже почти в 20 раз больше.

— Там — просто заоблачные какие-то суммы.

— Да. Что он привез?… Просто сказку привез, ничего больше.

— Сколько можно рассчитывать на помощь Евросоюза? Самим-то тоже надо что-то делать? Что предпринимает ваше правительство?

— Они, если что и делают, то лучше бы ничего не делали. Был такой случай, что его переводчица отказалась переводить то, что европейские руководители говорят про него, потому что ей было стыдно! Что дальше говорить? Дальше куда? Значит, нам всем должно быть стыдно за то, что у нас такой человек управляет.

— То есть — претензия именно к Борисову?

— Да, именно к Борисову. Я часто смотрю ваше телевидение, европейских стран. Меркель, Владимир Путин, все остальные говорят примерно так: мы, наше управление сделало то-то, то-то, приняли такое-то решение и так далее.

А Борисов говорит: "Я построил вам магистраль. Я даю такие деньги". Не может быть! Он сам всё это делает?… Один?! Это "я" уже надоело народу. Не может он управлять деньгами народа, он может только говорить "я".

К тому же значит, что это — единоличное управление. Кому нравится единоличное управление? Поэтому, конечно, все больше людей голосуют за отставку нашего правительства, отставку парламента.

Даёшь временное правительство!

Именно сейчас все это происходит, потому что у нас выборы должны быть в марте. Если останется это правительство до марта, то выборы никак не могут быть честными. Они по-любому будут фальшивыми. А если сейчас правительство подаст в отставку, значит, Радев должен будет составить служебное правительство.

Это временное правительство не сможет принимать решения по серьезным международным вопросам. Сейчас, в момент кризиса, в котором мы находимся, принимать международные решения — очень сложно и опасно.

Мое мнение — лучше всего будет всем нам и им, если они уйдут отставку. Потому что каждый день они теряют свой электорат. Это видно и по постоянным протестам.

Народ — против

Конечно, протестующие сделали большую ошибку в том, что они пытались остановить движение по трассе, которая ведет из Софии к морю. И не дай Бог, это случится, тогда они просто настроят многих людей против себя.

— Вы разделяете народ и протестующих?

— Нет-нет, нет. Я думаю, что почти весь народ за отставку правительства. Большинство — точно за отставку. Но имейте в виду, что за 10 лет правления уже везде — во всех органах власти — находятся члены партии ГЕРБ. А потерять работу никто не хочет. Поэтому они, конечно, не скажут ничего против того, кто их назначил.

Поэтому я не могу сказать, что весь народ, но те, которые не от ГЕРБа, конечно, против. Все нормальные люди протестуют. Есть, конечно, многие, которые выражают свой протест по-тихому, например, просто не голосуют, потому что каждый боится за своё жильё или работу.

— Христо, есть ли какие-то восточноевропейские страны, которые влились в Европейский союз удачно? Например, Польша чувствует себя очень хорошо. Почему, как вы думаете?

— Потому что, во-первых, поляк Дональд Туск одно время находился во главе ЕС. И если у тебя руки в бочке меда, ты их не оближешь?…

— Да, Польша всегда был приоритетна для финансирования. Почему?

— В конце концов Польша трубит больше всего против России. Она беспрерывно требует деньги, чтобы защититься от России. Огромные средства вливает в Польшу и Америка за антироссийскую риторику.

Сребреники за ненависть к России

Посмотрите на Косово, которое было самое нищее государство в Европе вообще, новосозданное, недосозданное и непризнанное государство. Но посмотрите — за то, что они пошли против Сербии, какие деньги влились туда из Америки, как они живут, какое строительство там идет.

Также финансируются и все другие, кто разыгрывает карту на недовольство к России. — "Давайте перекроем русский газ, Россия — угроза для нас". Именно та же самая карта сейчас играет и на Украине, вы это видите сами.

А у нас нет такого. Был один единственный президент Плевнелиев, прежний, у которого каждое слово было про то, что во всем виновата Россия. Но это тоже сильно ему не помогло — не попал в струю, в эту очередь.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев