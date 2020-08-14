Депутат Рады Наталья Витренко: Украина – внеблоковое государство

Почему "Люблинский треугольник" не сможет включить Украину в НАТО и в чем сложности избирательной кампании на Украине, рассказала ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой народный депутат Рады II, III созывов, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Михайловна Витренко.

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Замок на песке

— Одной из задач "Люблинского треугольника" — закрытие "Северного потока — 2". Это согласовано с Брюсселем или их собственная инициатива?

— В Европе очень сложная ситуация. Я уверена, что с Брюсселем это согласовано. Но кроме Брюсселя, есть интересы конкретных стран ЕС. Интересы Германии как главной страны Евросоюза не могут быть сброшены со счетов. Германия открыто себя позиционирует как союзника создания "Северного потока", ведь она будет выгодополучателем от проекта. Так просто она от него не откажется, поэтому Европе предстоят еще разборки. Не исключаю, что "Северный поток" будет достроен, будет поставлять газ в Европу. Это обострит конкуренцию с американским сжиженным газом.

— Меня настораживают инициативы, которые противоречат интересам тяжеловеса Евросоюза — Германии. Наверное, Германия как-то ответит на это?

— Я тоже так думаю. Потому что если Германия это проглотит, то давление на нее возрастет, ее будут растаптывать дальше и больше. Ей надо думать о защите собственных национальных интересов.

— Я читала, что "Люблинский треугольник" поддержит стремление Украины к вступлению в НАТО и желание расширять военное сотрудничество. Это вразрез идет с заявлениями Брюсселя о том, что никто Украину в НАТО не приглашает. А как тогда они собираются поддерживать стремление Украины в НАТО?

— Пригласить Украину в НАТО они не могут как из-за их основополагающих документов, так и из-за позиции России. Они не настолько дураки, чтобы идти на разворачивание масштабной войны. С другой стороны, важность Украины для них настолько велика, что им нужно Украину к себе подтягивать. Отсюда разные формы:

приобщение к НАТО,

переходы на стандарты НАТО,

учения натовские,

"Sea Breeze — 2020".

Для них очень важно, чтобы Польша как проводник транслировала Украине: в вас заинтересованы, вы когда-нибудь будете в НАТО, ведь вы уже в свою Конституцию это включили. Они уже создали бригаду из трех стран, которая пятый год функционирует, ничего нового тут нет. Они подтягивают Украину, но понимают, что строят дом на песке.

Почему на песке? Декларация о государственном суверенитете Украины была принята 16 июля 1990 года Верховным Советом Украинской Советской Социалистической Республики. Отличие нашей декларации от российской, белорусской, любой другой в том, что она дважды была вынесена на референдум: 17 марта 1991 года и 1 декабря 1991 года. Референдумом 1 декабря 1991 года была провозглашена независимая Украина, в акте четко написано: "осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Украина торжественно провозглашает себя независимым государством". В основе нашего государства лежит эта декларация. А в ней девятый раздел о том, что Украина — внеблоковое государство, и за это люди проголосовали на референдуме, 90%-ная поддержка была!

Любая нормальная власть на Украине скажет: "Ребята, что же вы тут нагородили: изменения в Конституцию, какие-то соглашения, договоренности. Это все ничтожно, потому что противоречит референдуму — высшему волеизъявлению граждан Украины". Украина — внеблоковая страна. Я глубоко убеждена, что в Вашингтоне, Варшаве и Вильнюсе не могут этого не понимать, поэтому они строят дом на песке. Мое желание, чтобы он был разрушен.

Выборы без права выбора

— Наталья Михайловна, 25 октября на Украине будут выбирать мэров городов и так далее. Сейчас развернулась предвыборная кампания. Как вы думаете, по итогам избирательной кампании партия "Слуга народа" сложит свои полномочия? Если да, то какие силы придут на смену ей на местах?

— Я уже давно в большой политике, но ничего подобного никогда не видела. Я была кандидатом в президенты Украины в 1999 и в 2004 годах, фракция нашей партии была представлена в парламенте в 1998 году.

1. Избирательную кампанию начали с территориально-административной реформы. Из 490 районов стало 136. Никто не знает:

какие это районы,

какие у них границы,

в какие советы будут избирать людей.

Сказали, что 10 августа на сайте Центральной избирательной комиссии вывесят карту административно-территориального деления. А ведь 15 августа уже стартует официальная кампания!

2. Чудовищные залоговые суммы. Ввели такие залоги для тех, кто идет мажоритару, а это для населенных пунктов менее 10 тысяч населения, для тех, кто идет по партийным спискам от партий выше 10 тысяч, честным партиям не потянуть. Я никогда не воровала, не брала взяток, у меня нет счетов в банках. Как провести мне социалистическую партию?

3. Все СМИ в руках олигархов, то есть меня на телевидение ни на один канал не пускают на Украине, ни в одну передачу. Вроде нет нашей партии, нет и денег.

4. В условиях фашизации страны как проводить избирательную кампанию, выводить людей на митинги, на акции, если идет спайка Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины со всеми праворадикалами? Мы должны уведомлять, что проводим акцию, а те сразу информируют праворадикалов. Они приходят с битами, зеленкой, кефиром, кирпичами, чуть ли не с винтовками. Разве я могу мирных граждан вывести на такие акции?

Что это за избирательная кампания? Что будет на Украине в августе, сентябре, октябре? Что за выборы будут?

— Мы пытались выйти на связь с вашими политическими деятелями, и многие отказываются. Люди боятся общаться с российскими СМИ. У вас террор по отношению к партиям?

— Террор идет по всей стране, по всем направлениям, и в отношении меня лично. Против меня в 2014 году возбуждено уголовное дело, которое не закрыто. СБУ мучительно пытается найти факты, что я работаю на развал страны. Они ничего найти не могут, потому что наша партия никогда этим не занималась.

Правоохранительные органы и праворадикалы, которыми они управляют, запугивают все население страны и политических деятелей. С российскими СМИ у нас очень многие боятся иметь любые контакты.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова