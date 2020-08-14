Что мы выигрываем в гибридной войне против Запада

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин разъясняет роль России в армяно-азербайджанском конфликте, по чьим методичкам работают политические силы в постсоветских республиках для раскачивания ситуации вдоль наших границ. Что мы выигрываем в гибридной войне против Запада и как аукнулись санкции самим Штатам.

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Очередной конфликт на армяно-азербайджанской границе

Этому конфликту уже сто лет. Взаимное выяснение отношений, которые носят криминальный оттенок, наблюдались и в 1990-х, и в нулевых годах. Кто прав и виноват здесь разбираться совершенно не хочется. С обеих сторон были инициаторы конфликтов. По понятным причинам Азербайджан и Армения заинтересованы в том, чтобы Россия определилась, за кого она. Россия не хочет определяться, потому что обе страны нам по-своему дороги.

Особенность России в этом конфликте заключается в том, что она является третейским судьей. Она над схваткой. Как только она обозначит себя на одной или другой стороне, ситуация перейдет к вооруженной эскалации. Наши британские и американские коллеги очень внимательно наблюдают и даже немножко провоцируют, разогревая страсти.

Интерес британцев в том, чтобы победил Азербайджан. У них там достаточно серьезные позиции. Интерес США состоит в том, чтобы победила Армения. Потому что там у американцев очень серьезные амбиции. При этом британцы и американцы действуют согласованно. Они дружат против России. Их интересует вытеснение России из региона напрочь. Это их сверхзадача.

— С приходом Пашиняна закрывают российские кабельные каналы. Идет ограничение по школам. Армения не признала Крым российской территорией. И масса примеров подобной политики.

— Модели такого поведения наблюдаются практически во всех постсоветских странах, исключая Россию.

ЦРУшные методички и методички их коллег из Британии, хоть тушкой, хоть чучелом, через НКО проводятся и инсталлируются как модельное поведение в азербайджанское и армянское общество, либо в молдавское, украинское или теперь в белорусское. Модели поведения везде приблизительно одинаковые, что выявляет общий источник этих моделей и методичек, на базе которых они разрабатываются и инсталлируются в общество.

Мы можем сейчас посокрушаться относительно того, что в Азербайджане закрываются российские каналы или Армения ведет себя подчеркнуто вызывающе по отношению к России, но мы должны учитывать, что эти и другие страны находятся в очень серьезной зависимости от России. Тот комплекс обид, который эти страны и народы предъявляют России, возможно, полагая, что ей нужно более углубленно и более активно работать с ними, можно сравнить с поведением женщины, которая обделена вниманием своего мужчины. Я не делаю сейчас никаких намеков. Это просто образ, который позволяет понять, что же происходит.

Тайны наших соседей

Я приблизительно знаю, что за человек Никола Пашинян. Я вживую наблюдал специфику общения Ильхама Алиева с Владимиром Путиным. Здесь очень много личного в этих отношениях и в перспективах этих отношений. Здесь есть и личные обиды.

Я вам не могу сейчас рассказать все "тайны мадридского двора", потому что я просто не обладаю разрешением это делать, но, поверьте, там личного гораздо больше, чем геополитического либо просто политического. Мы на территории бывшего Советского Союза, по сути, одна семья, которая на данный момент находится в полном раздрае. Я имею в виду республики бывшего СССР. Нам бы договориться, но нам этого не дадут упомянутые силы, которые я уже обозначил здесь.

Если вы выставляете России счет, будьте готовы к тому, что она выставит вам ответный. Эти восточные отношения, где тебя отводят куда-то в уголок и начинают что-то говорить, потом выдавая на публику, что ты договорился с кем-то, и используют это в публичной политике — все это не про Россию. Россия четко формулирует, в рамках ОДКБ в том числе, в рамках Таможенного союза, правила игры, которые она предложила для всех. По ним Россия тоже играет. В отличие от некоторых стран, тех же США и Великобритании, мы придерживаемся того свода правил, который предложили для всех.

— Мы стараемся вести себя цивилизованно, но с нами ведут себя неблагородно и нецивилизованно.

— А мы в ответ покажем свои ядерные мускулы. И сейчас, по сути, Россия может сказать, что она вполне конкурентоспособна даже с НАТО. Вместе с нашими союзниками по объему вооружений, по разрушительной способности этих вооружений мы вполне коррелируем. Другое дело, что те же страны НАТО, США, на мой взгляд, не умеют воевать. Скажите мне, где они победили. Даже Вторая мировая война очень хорошо показала, что эти ребята просто не умеют воевать.

Разрушение — это не ведение войны. Разрушить страну можно, обладая определенным военным потенциалом. Это можно сделать издалека, но это не война.

Гибридная война

Мы должны четко понимать, что в этом смысле Россия, обладая тысячелетним опытом ведения войн, очень креативна в этом плане.

Гибридная война — это то, что придумали мы. У нас, например, не было оружия воевать с Соединенными Штатами Америки, и мы используем их оружие, информационное, в частности. Мы используем их соцсети. И теперь они кричат, что мы повлияли на их выбор. Может быть. Но, ребята, вы нас вынудили.

— Мы повлияли на их выбор?

— Все-таки сетецентрические войны мы ведем просто великолепно. Это признается на самом высоком экспертном уровне.

— Они тоже, если взять дело Скрипалей или сбитый "Боинг". Они тоже очень хорошо выстраивают все свои системы. При этом не для того чтобы просто испортить наш имидж, а для того чтобы решать какие-то конкретные задачи по давлению на нас. Но они эти задачи решили? Нет. Испугать можно того, кто готов испугаться. А если страна не боится, то испугать ее невозможно. Санкции не сработали. Это тоже не мое мнение.

— Такая санкционная истерия царит сейчас в США. Они санкции разбрасывают в разные стороны, не понимая, что это уже не работает. Это уже прошлый век. И чем больше они будут это делать, тем больше они увязнут во фронтах информационных войн. Теперь это не только Россия, а еще Китай, Иран и так далее. Они сделали ту же ошибку, которую сделал Гитлер: открыли фронты и стали легкомысленно полагать, что побеждают.

Одно из первых правил информационных войн: не надо просвещать своего оппонента и делать так, чтобы он видел реальное положение вещей. Наоборот, надо усугублять его заблуждение. Он будет сам с собой воевать, что, собственно, США и делают. Сейчас они воюют сами с собой. Конечно, мы должны контролировать этот процесс, потому что США — это ядерная держава. И если они решат, давайте обнулимся, всем будет плохо. Поэтому мы сейчас должны быть внимательны и следить за тем, чтобы наш глобальный цивилизационный уклад не пострадал в результате этой очень интересной, с нашей стороны, игры.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер