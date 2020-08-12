Арман Бошян: западная демократия постсоветским странам противопоказана

Почему российская дипломатия выигрывает в дальнем зарубежье и "волшебным образом" проигрывает в постсоветских странах, рассказывает армянский политолог Арман Бошян.

Армения ведет государственную антироссийскую политику

Антироссийские настроения в элитах Армении укрепились еще при предыдущем президенте Серже Саргсяне, сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" армянский политолог Арман Бошян.

Именно он попустительствовал распространению в Армении западных НКО, под видом которых ведется информационная война против России. С приходом к власти премьера Никола Пашиняна в 2018 году, этот вектор только укрепился и стал поддерживаться на госуровне, отметил политолог.

По его словам, внутренняя повестка дня новых лидеров не интересует.

"Повысить уровень жизни — такой задачи и не ставилось, главное для них — ослабить зону российского влияния. Команда Пашиняна — это адепты и работники западных НКО. Эти люди не знают, что такое построить завод, открыть институт, но они знают, как настроить армян друг против друга и против России", — сказал Арман Бошян.

Западная модель демократии вредит Армении

А между тем, продолжил он, безопасность Армении напрямую зависит от России, не только по энергоносителям, но и как христианской страны в мусульманском враждебном окружении (недавно только учения Гюмри предотвратили нападение Турции), а также и в культурном плане. В этом контексте отмена бесплатного вещания российских телеканалов в Армении ("Культуры", в том числе) — это продолжение антироссийской политики.

"Русский язык — это мировой язык, теряя его, бывшие союзные республики теряют пласт своей культуры, мировой культуры, знания. Молодые армяне уже плохо владеют русским языком, это делается для того, чтобы они не понимали, что происходит", — сказал Арман Бошян.

"Западная модель демократии, которая навязывается нашим странам, им противопоказана, потому что в госуправление выбираются люди которые в нем ничего не понимают. Этот институт западной демократии — это институт манипуляции толпой с помощью ненависти к тому, кто не поклоняется этой самой власти", — добавил он.

Насаждать ненависть к России в Армении трудно

По словам политолога, в случае Армении насаждать ненависть к России очень трудно, потому что между странами есть тесная цивилизационная связь на уровне семейных связей, поэтому предпринимаются "мелкие пакости" — запретить российское вещание на телеканалах. Это, как и арест генсека ОДКБ ( Юрий Хачатуров- Ред.), нападки на российский бизнес в Армении — "некий элемент игры для отчетности хозяевам", сказал Арман Бошян.

Россия проиграла на постсоветском пространстве

Он констатировал, что Россия выигрывает дипломатическую борьбу на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Арктике, Азии, но "волшебным образом" проигрывает ее на постсоветском пространстве. Между тем уровень угроз несопоставим — на постсоветских странах отрабатывается модель развала России.

"Стоит задача вернуть Россию в 90-е годы", — сказал политолог.

Россия проиграла в своем окружении, потому что игнорировала оппозицию, продолжил Арман Бошян. Если бы при Серже Саргсяне, была бы проведена "работа", то люди в новом правительстве знали бы Россию, имели бы контакты на семейном уровне.

"У России нет стратегии по восстановлению своего "культурного влияния". Дело не только в финансировании, которое надо увеличивать, но и в том, чтобы находить нужных людей, нужную прослойку тех, кто связан с Россией родственными связями. Не только читать стихи Пушкина, но и пропагандировать достижения российской науки. Например, в Ереване был космический городок, почему бы его не реконструировать, и третье направление — надо работать с молодежью", — сказал Арман Бошян. А между тем, в филиалах МГУ, Самарского университета преподаватели ведут антироссийскую агитацию, и никто за этим не следит, — добавил политолог.

По его словам, надежда России, что страны постсоветского пространства уйдут на Запад, там "перебесятся" и вернутся — неконструктивна, потому что народ легко управляем с помощью ненависти, "если у него рядом враг, он будет голодать и терпеть", сказал Арман Бошян.

Украина, Армения, Белоруссия, далее — Россия

По мнению политолога, то, что происходит в Белоруссии, повторяет сценарий в Армении 2018 года. Причина — Лукашенко "очень задержался во власти, которая должна иметь сменяемые лица".

"Белоруссия — индустриальная страна, там ничего не разворовали, там бесплатная медицина. Лукашенко там действительно популярен, но от него эмоционально устали, и эти эмоции правильно подогреваются. Майдан там рассосется, если будут выявлены организаторы и пути их финансирования. От кровопролития Белоруссию надо спасти любой ценой, иначе при прозападной власти страну разворуют, будет деиндустриализация, потеря социальных завоеваний", — отметил политолог.

Он уверен, что "майданы" возможны в тех странах, где лидер — слабый и есть предательство силовых структур, так было в Армении и на Украине.

"В 2024 году в России будут применяться такие же технологии, поэтому Владимиру Путину надо подготовить преемника, и не надо подкупать олигархов, а надо работать с молодежью", — сделал вывод Арман Бошян.

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