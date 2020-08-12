"Дайте денег и стройте себе". Как изменилось мнение Польши о "Северном потоке-2"

Дания не только выдала разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток -2", но и смягчила свои требования к подрядчику. Теперь при строительстве можно использовать суда с якорем, а не только с системой динамического позиционирования. Почему? Почему даже ярый противник СП-2 Польша не обратилась в апелляционную инстанцию? Своим мнением с "Правдой.Ру" поделилась доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина.

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ЕС не включил Россию в список для открытия границ

— Евроскептицизм только обостряется. Противоречия между старой и молодой Европой тоже обостряются. Как это отразится на отношениях между Россией и Евросоюзом? Если мы вошли в коронавирус на этапе русофобии не ментальной, а политической, то мы, получается, выйдем на волне еще более серьезной русофобии?

— Нельзя исключать, потому что коронавирус — не отдельный фактор, он выступает усилителем, "тестирующим" все системы, усиливая определенные тенденции. Просто встраивается в имеющуюся картину, усиливает все тенденции и может усилить русофобские настроения. Ведь США и Евросоюз стали активно выходить на внешние рынки, евразийские, постсоветские, и там конкурентом становятся Россия и Китай.

Самое интересное, что в отношении России и США ЕС границы не открывает, а с Китаем обещает это сделать, когда там откроют границы европейцам. Уже показывает, куда устремляется, что с Китаем ему перспективнее. С другими азиатскими государствами тоже открыл границы. С Россией не открыли, а с Тунисом — да, потому что там сказали, что первые в мире победили коронавирус, и в ЕС поверили.

— Даже в Бейрут прилетел французский президент, занялся внешней политикой. Не Дональд Трамп. Но вот Дания дала разрешение на строительство "Северного потока-2". Значит, не так антироссийски настроен Евросоюз? Даже Дания разрешила отсталым корабельным проектам там работать. И теперь можно сказать, что газопровод достроят, чуть ли не в этом году. А почему же успокоилась Дания?

— Думаю, тут сильное влияние ФРГ, это их позиция. Более того, Германия по этому вопросу очень жёстко общается с Вашингтоном, чего обычно не позволяет себе в других аспектах.

— А может, это какая-то консолидированная антиамериканская политика Евросоюза?

— Да, именно по этой причине выстраивают осторожно отношения с Китаем. С Россией не братаются, но и с США тоже. Немецкое общество по соцопросам отвечает, что сейчас мировым, глобальным лидером является Китай, а не США. Немецкий бизнес начал выделять Китай. Но если мы противостоим США, мы должны реализовывать свои основные задачи, а потребность в дешевых энергоносителях была, есть и будет.

— И решить ее поможет только Россия.

— Без российского газа никуда не денешься, потому что Россия имеет крупнейшие запасы газа в мире.

— Интересны перемены и на восточном фланге Евросоюза. Польша вместо апелляций пошла по пути вытрясания денег: дайте нам 50 млн евро штрафа и стройте что хотите. С худой овцы хоть шерсти клок. Конечно, для "Газпрома" это немного, и это не худая овца. Получается, что Польша понимает, что суды и апелляции "новым" Евросоюзом не будут восприняты и идет по простому пути: дайте денег и стройте. Это тоже свидетельство перемен?

— Польша давно такую позицию выстраивает: в отношении России как наследницы СССР, в отношении ФРГ как наследника Третьего рейха.

— Но она усилилась?

— Да, сейчас усилилась, потому что везде становится меньше денег. Евросоюз тоже в рецессии. Длительный цикл, в который мы вступили в 2008 году. Но Евросоюз включал печатный станок, как и в США, и там развит внутренний рынок, поддерживавший производство. И вот стали выходить на внешние рынки, чтобы сбывать свои товары. Все ассоциации, в том числе с Украиной, были исключительно в интересах ЕС, и партнеры соглашались играть в одни ворота.

Сейчас эта тенденция стала более мягкой, но и более явно обозначенной. Закрывать производства Европейский союз явно не хочет, решать не хочет за свой счет эти задачи. А вот за счет ассоциированных членов вполне возможно какую-то часть задач решить. Поэтому, например, такие программы как "Восточное партнерство" не только не закрываются, но и получат дополнительное финансирование.

За кого играет Польша

— Но ведь Польша участвовала в антироссийских выступлениях по "Северному потоку-2" еще и политически, противостоя Берлину. Она разве стала ему более лояльна, не очень рассчитывает на Вашингтон?

— Она играет сразу и за себя, и за ЕС, и за НАТО-США. Если логичнее именно свои интересы ставить в приоритет, она это делает уверенно и без смущений. Если выгодно идти в связке с США — тоже, и если выгодно позиционироваться как страна Евросоюза. Возможно, проект "Северный поток" — тот самый, где они опробовали все сценарии.

"Мы не решаем проблему, мы не будем, так сказать, ослаблять энергетический потенциал ФРГ и Европейского союза, но, тем не менее, хотим свои интересы тоже соблюсти".

— Заработать на этом.

— Так что поляки используют все сценарии.

— Мне кажется, какую-то они другую игру затевают, предложив и получив одобрение на перевод войск из Германии в Польшу. И готовы платить США — Трампу остается радостно сказать: "Вот, смотрите, какой пример-то, видите?! Европейцы не хотят вкладываться в бюджет НАТО, а Польша чуть ли там не инфраструктуру за свои деньги готова строить". То есть идет другая игра, не мелкие разборки по поводу газопровода. Польша почувствовала свою силу, готова стать форпостом НАТО.

— И получается, что в этой связке с ЕС и НАТО они все же склоняются в сторону Альянса.

80% они с НАТО и оставшиеся 20% с ЕЭС. Реализацию своих интересов сама Польша осуществить не может, потому она ложится прицепом. То, что делали британцы всегда.

— Британцы при этом качали ресурсы из всего мира. А откуда деньги возьмет Польша, если краник Евросоюза закроется, а в НАТО она сама намерена вкладываться? Что там будет с поставками сжиженного газа через польские порты — тоже еще бабушка там вилами на воде писала.

— На эту семилетку они пока спокойны, потому что смогли добиться наибольшей финансовой помощи от ЕС. Так как Польша получала раньше по программе региональной политики большой объем помощи…

— Она получать будет больше.

— Тогда она получила больший объем помощи и в этот раз тоже. И более того, они даже консолидированную позицию с Вишеградской группой осуществили, когда добились все-таки больших выплат именно в отношении своих бюджетов на здравоохранение и на какие-то другие программы.

Понятно, почему, премьер-министр Нидерландов сказал, что он ненавидит Виктора Орбана, и Венгрию, и Польшу, потому что на самом деле они просто из всех, так сказать, сыграли в свою игру. В то время как отдельные страны, которые отыграли за себя, не смогли свою повестку реализовать и ее нужно теперь оплачивать — вот то, что смогли сделать эти страны-новички.

— Восточно-европейские страны, по крайней мере те, кто претендует на лидерство (Польша) — они от этой коронавирусной истерии по большому счету получили какие-то дивиденды, выигрыши, и даже решили свои проблемы, которые еще год назад не было понятно, как они будут решать, поэтому надо было перекрывать этот "Северный поток-2", требовать поставок газа.

— Да, абсолютно верно. Ситуация сложилась более благоприятно для них. Кроме того, там же и уровень смертности, заражения был ниже. То есть количество людей, поддающихся этому вирусу в Польше, почему-то меньше, чем в той же самой Германии или во Франции.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Михаил Закурдаев