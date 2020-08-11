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Автор Антон Куликов

О героях и антигероях: в Киеве пообещали Крыму "комиссию правды"

Мир

Вот в чем, а недостатка разного рода прожектов относительно Крыма в Киеве дефицита явно нет. Очередной из этой серии — "комиссия правды".

Новая инициатива, в которой ничего нового

О планах создать таковую объявил так называемый "постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым" Антон Кориневич. По его словам, "комиссия правды" будет создана после "деоккупации" Крыма и республик Донбасса. "Комиссия" будет заниматься "восстановлением исторической справедливости", цитирует Кориневича "РБК-Украина".

"Постоянный представитель" Зеленского в Крыму сообщил, что планируемая структура будет собирать информацию о событиях крымского референдума и войны в Донбассе, а также выявлять "героев и антигероев".

Есть правда один важный нюанс — пан Кориневич уже сейчас сомневается, что у государства будут деньги на новую структуру. То ли из-за грандиозности замысла и масштабов работ, то ли просто в силу отсутствия средств… Но в общем, "комиссия правды" может быть создана на основании уже существующих ведомств.

А еще в Киеве задумали пригласить в "комиссию правды" представителей Крыма и республик. Но не из числа тех людей, что ныне находятся у власти.

Но не только комиссия

Планами поделился и "прокурор АР Крым" Игорь Поночовный. Он сообщил, что Украина не признает российское гражданство жителей полуострова. Не признает сейчас и не будет признавать после "деоккупации".

"Если мы сейчас скажем, что признаем документы или решения, связанные с правом собственности, то начнется просто бардак, поскольку многие объекты недвижимости в Крыму были незаконно присвоены оккупантами, но при этом юридически они принадлежат гражданам Украины. Именно непризнание любых юридических документов и решений, выданных оккупационными властями, является залогом того, что процесс аннексии Крыма Россией никогда не закончится", — обрисовал видение ситуации прокурор.

Конечно, все эти планы призваны продемонстрировать, что в Киеве по-прежнему считают Крым украинским. Какого-либо влияние на реальное положение дел такие заявления не оказывают. Но тем не менее, власти Украины считают нужным постоянно представлять инициативы, касающиеся Крыма и Донбасса.

Правда, в данном случае есть и определенная "новация", если ее можно таковой назвать. Речь о приглашении представителей Крыма и республик в "комиссию правды". Впрочем, вряд ли крымчане этот "реверанс" оценят.

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