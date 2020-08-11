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Автор Василий Амирджанов

Лукашенко празднует победу резиновыми пулями

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Праздник пенитенциарной суверенной демократии, который в некоторых странах называют выборами, в Белоруссии завершился массовыми беспорядками.

Альтернативный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов. Оппозиция призывает к общенациональной забастовке. Белорусы настойчиво требуют перемен.

Автозак-фест

Александр Лукашенко назвал президентские выборы в Белоруссии праздником. Действующий глава государства рад объявленным ЦИК результатам и рекордной явке избирателей. Александра Григорьевича поздравили с победой на выборах лидеры ключевых мировых демократий:

  • Си Цзиньпин (Китай);
  • Владимир Путин (Россия);
  • Касым-Жомарт Токаев (Казахстан);
  • Ильхам Алиев (Азербайджан);
  • Шавкат Мирзиеев (Узбекистан).

Поздравил ли действующего президента Белоруссии лидер КНДР Ким Чен Ын, пока не сообщалось.

Александра Лукашенко огорчило, что "кому-то захотелось испортить этот праздник". С вечера 9 августа 2020 года в ряде городов Белоруссии начались акции протеста. Диалог государства и граждан традиционно включал в себя:

  • применение силовиками спецсредств, включая и резиновые пули;
  • задержания протестующих и катания в автозаках;
  • разбитые лица участников электорального процесса со стороны альтернативного кандидата;
  • травмированные силовики.

О чем рассказало российское ТВ

Российские федеральные телеканалы рассказали своим зрителям, что Александр Лукашенко уверенно победил на выборах. На фоне того, что за весь период избирательной кампании в Белоруссии ими не было сказано практически ни слова об арестах конкурентов действующего главы государства, о задержаниях единомышленников кандидатов от оппозиции, картина и вправду предстала идиллической.

Отечественному зрителю скупо сообщили, что в ночь случились протесты граждан, но тут же смягчили новость фундаментальным словосочетанием "контролируемая ситуация". Белорусские силовики контролировали ситуацию довольно жестко, судя по кадрам видео, размещенных в социальных сетях. В классике жанра суверенно-демократического реализма.

Только днем, 10 августа, на федеральных телеканалах появились сюжеты о протестах в Минске. О том, что протесты охватили не только белорусскую столицу, пока молчок. Ни слова и про призывы оппозиции к общенациональной политической забастовке.

Про то, что часть трудового коллектива Белорусского металлургического завода в городе Жлобин, как сообщают местные журналисты, уже бастует — тоже тишина. Разумеется, комментарии к репортажам шли строго в рамках редакционной политики федеральных масс-медиа:

  • ситуация под контролем;
  • майдана власти не допустят;
  • протесты в Белоруссии организовали ЦРУ, британцы, украинцы и чехи;
  • специально обученные провокаторы бросались на ОМОН, который мирно призывал граждан не шалить.

Любопытное замечание сделал один из постоянных шоу-экспертов в одной из программ телеканала "Россия-1". Он уверен, что протестов бы не случилось, если бы Александр Лукашенко не пытался усидеть на двух стульях, как в свое время Виктор Янукович, а стал бы полноценным союзником России. Герой федерального телеэкрана даже сделал комплимент Александру Лукашенко:

"Либо ты с нами, либо тебя повезут в Гаагу!"

Заугольные овцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил красок в описание своих протестующих соотечественников:

"Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять… Мы их увидели — они засветились еще ярче этой (с 9 на 10 августа 2020 года — ред.) ночью… Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас".

Получается, что те возмущенные граждане, которые на протяжении всей избирательной кампании следили за хрониками избавления от альтернативных кандидатов:

  • марионетки западных кукловодов;
  • пьяницы;
  • наркоманы.

Наверняка и проститутки, если исходить из оценочных суждений бабушек, ровесниц Александра Лукашенко, сканирующих пространство у подъездов своих домов.

Прекрасный результат

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов искренне порадовался за действующего белорусского президента Александра Лукашенко:

"По результатам выборов в Белоруссии нужно поздравить белорусский народ и Лукашенко с прекрасным результатом, а также всех нас, потому что стабильность Белоруссии — это одновременное укрепление стабильности и в Российской Федерации".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский категорически несогласен с оценками своего коллеги по Государственной думе. Более того, отважный политик вышел протестовать к посольству Белоруссии в Москве, чтобы выказать свое возмущение объявленными итогами выборов. По его словам, Александр Лукашенко "выпустил собак" на своих соотечественников, "нарисовав себе 80 процентов":

"Многих людей даже не пускали на избирательные участки. Зато досрочное голосование 42 процента. Это что за математика? Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Все зависит от нас: сколько еще мы согласны содержать дармоеда?"

Владимир Вольфович написал в своем Telegram-канале, что "это дикость и позор — сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих":

"Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!".

Смелые, практически революционные тезисы Владимира Жириновского еще раз заставили ощутить, насколько у нас братские государства. Правда, резкие оценки Владимира Вольфовича в адрес Александра Лукашенко напомнили анекдот советских времен, когда американец с нашим соотечественником дискутировали о свободе слова в своих странах. Американец нашему:

— А я вот могу смело и без последствий для себя выйти к Белому дому и закричать "Рейган — дурак!"

— Ну и что? Я тоже могу свободно выйти на Красную площадь и прокричать, что Рейган — дурак!

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Темы беспорядки выборы в белоруссии александр лукашенко
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