Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну

Президентские выборы в Белоруссии в буквальном смысле отгремели 9 и утром 10-го августа. Уже днем 9 августа, когда на участках в Белоруссии и в других странах проголосовало 54% граждан этого государства, выборы были технически состоявшимися.

Однако, к вечеру явка только возросла — эксперты называют ее нереальной и "нарисованной", а досрочное голосование — фальсификацией выборов. В итоге, по данным ЦИК РБ она составила 84,23%.

При этом по последним данным предварительного подсчета голосов, который еще продолжается, за действующего президента Республики, Александра Лукашенко проголосовало 80,23% всех явившихся на участки избирателей, за ближайшего конкурента главы Республики, Светлану Тихановскую — 9,9%.

Однако, кардинальным образом противоположны оказались данные "независимых", или, точнее сказать, "оппозиционных экзит-поллов. По этим данным, как раз Тихановская набрала более 70% голосов избирателей, тогда как за Лукашенко проголосовало 12-13% граждан Республики.

Оппозиция уже вчера вечером категорически не согласилась с итогами выборов, её лидеры призывали выходить своих сторонников на несанкционированные протестные массовые мероприятия в белорусских городах. В Минске такое мероприятие было назначено на 22-00, у памятника "Минск — город герой". Довольно скоро массовые акции из просто несанкционированных переросли в насильственные со столкновениями с белорусской милицией и позже, по некоторым данным, с представителями белорусских внутренних войск.

При этом в столице Белоруссии милиция применила против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули, а позже водомёты, в Витебске — слезоточивый газ, в других городах, где прошли акции протеста — иные спецсредства.

Что касается Минска, то вначале появилась информация, что один из протестующих погиб в результате наезда на него спецтехники — а после он вышел на связь и сообщил, что жив.

По сообщениям ряда белорусских СМИ протестующие в ряде городов разбирали дорожную плитку, использовали зажигательные смеси и устраивали столкновения с полицией.

Впрочем, подобные попытки были в новейшей белорусской истории и ранее. И, как и раньше, нынешние беспорядки к утру 10-го числа были по большей части подавлены. Правда, белорусам предлагают снова "собраться вечером", а 11 августа — начать общенациональную забастовку.

Как сообщают СМИ, не обошлось в "ночь выборов" без блокировки дорог и площадей, ряда интернет-ресурсов, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним белорусским властям, применения специальных средств и оцепления милицией мест потенциального скопления народа. По последним данным, в отношении зачинщиков беспорядков возбуждены уголовные дела. Естественно, что имели место и массовые задержания.

Что касается состава протестующих в плане политических воззрений, то "движущим массы ядром", как и на Украине, в массе своей это были либо националисты и сторонники тотальной независимости Беларуси(в частности от России), самостоятельности белорусского языка, культуры и истории от России же, а также сторонники "европейского пути". Ну и противники концепции не только "союзного государства", но и в принципе "слишком тесных" на их взгляд взаимоотношений России и Белоруссии.

В общем, все те, на кого в последние несколько месяцев в своей предвыборной риторике делал ставку Александр Лукашенко. Характерно, что эти электоральные группы "хитрых манёвров", например, с задержанием российских граждан, якобы сотрудников ЧВК, не оценили и все равно остались в оппозиции к Лукашенко. Более того, при первой же удобной возможности они стали ядром потенциального политического переворота.

Здесь уместен вопрос, а где же были в этот момент пророссийски настроенные белорусы, которым претит сама идея любого рода "майдана"? Но дело в том, что в ходе избирательной кампании белорусские власти оперативно и административно "зачистили" всех пророссийских кандидатов вокруг которых могли бы сплотиться эти люди.

Кого-то не зарегистрировали в качестве кандидата, кто-то попросту был вынужден уехать из страны, или, проще говоря, депортирован. Что не прибавило лояльности к Лукашенко и со стороны сторонников более тесного союза России и Белоруссии.

В итоге Лукашенко и его режим вчера был спасен в силу лояльности милиции, и, судя по всему, внутренних войск.

Но как показывает практика, на таких основаниях политические режимы либо живут крайне недолго, либо крайне "интересно" для населения в плане репрессий и все равно в итоге заканчивают переворотами и большой кровью.

В этом контексте ситуацию на своей странице в сети "Facebook" прокомментировал русский консерватор, политолог и журналист Борис Межуев: "Что касается Белоруссии, то, думаю, в длительной перспективе режим Лукашенко обречен. Может быть, еще год-два и все.

У него, собственно, два варианта — либо присоединяться к Европе, а это значит допустить собственную сменяемость рано или поздно, причем без гарантий безопасности, либо присоединяться к России, что означает передачу власти российскому руководству, но с гарантиями безопасности себе и семье. Лимитрофную диктатуру, играющую на противоречиях уже не только России и Запада, а еще и третьей силы — Китая, ни Россия, ни Запад терпеть не будут" .

Вообще же, логику происходящих событий со столкновениями активистов оппозиции и милиции достаточно четко прокомментировали эксперты:

"Не успел закончиться день выборов, как в Минске и других городах братской республики началось ровно то, что в этой кампании было изначально запрограммировано. Когда кукольная кандидатка заявляет, что на самом деле 80% набрал не Лукашенко, а она, — понятно же, что цифры никого не колышут.

Это не "протест". И, там более, не "всенародный". Это заготовленное по шаблону мероприятие по сносу государственности и ориентации.

Это не "майдан вследствие выборов". Это "выборы как календарный повод для майдана". По-другому и не бывает". Редакция канала, при этом, отмечает, "Да, Батька очень результативно приложил к этому заранее готовому сценарию свои кривые ручонки. А истерикозом предшествующих недель и вовсе загнал себя в тупик.

Впрочем, он и так к нему последовательно шёл долгие годы. И истерика у него оттого, что на финишной прямой увидел: да, и впрямь, если двигаться в тупик, в тупик и попадёшь, кто бы мог подумать".

Здесь снова стоит напомнить, что весь этот протестный и "майданный" электорат возник не из вакуума, а при непосредственном даже не попустительстве, а определенной поддержке самого Лукашенко, который решил сыграть в "многовекторность", и в последние годы начал активно сближаться со странами Запада.

То провода совместные с британцами военные учения, то заявляя о поддержке развития американских НКО на территории своей страны, то отдавая на откуп разного рода националистам сферу общественной культуры страны.

Опыт Украины, кажется, ничему особо Александра Григорьевича не научил. Есть все же вероятность, что массовые беспорядки в центре собственной столицы, хоть и оперативно подавленные, все же донесут до белорусского лидера простую мысль — если он желает сохранить власть, а также стабильность в стране, то многовекторность — это действительно не тот метод.

Но Александр Григорьевич уже нашел виноватых. По словам президента Белоруссии: "по одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я про Польшу не говорю. Я не говорю про Украину. Там хватает этих майданутых. В том числе из России определенный приток людей".

К слову, в блокировках интернета в Республике по мнению Лукашенко тоже виновата "заграница". В общем, виноваты все, только не политика государства Белоруссия последних лет.

Что касается легитимности выборов, то в силу пандемии и карантинных мероприятий, ряд организаций не смогли или не захотели прислать своих международных наблюдателей.

Тем не менее, эксперты утверждают, что международное сообщество в целом не признает итоги выборов в Белоруссии, как признает их и Россия.

К слову, глава Китая и президенты Путин уже поздравили Лукашенко с переизбранием- хотя Путин и сделал это без традиционных слов о "получении доверия народа".

Кстати, стоит отметить — несмотря на то, что Германия и часть ЕС заявили, что не могут признать итоги "выборов" Лукашенко и потребовали прекратить насилие, выяснилось — ОМОН Белоруссии обучали бороться с протестующими как раз в Германии, а Чехия продала Минску те светошумовые гранаты, которые были использованы при разгоне протестов.

"В нормальных и даже полунормальных странах, как вы могли заметить, с массово вышедшими на улицы людьми обычно не поступают так, как вчера поступили с жителями Белоруссии. В нормальной России, если даже вспоминать самый многочисленный и беспорядочный митинг на Болотной силы правопорядка использовали исключительно дубинки. Хотя СМИ пишут, что правоохранители, разумеется, заготовили на тот день куда более серьёзный арсенал. Но массовые волнения с десятками тысяч протестующих завершились бескровно", - пишут авторы проекта "Орда".

"Теперь возьмём полунормальные страны, например, Францию или США, где местная полиция и федералы имеют огромный арсенал спецсредств и даже периодически к ним прибегают. Но случается это обычно, когда толпа протестующих начинает переворачивать и жечь автомобили, забрасывать здания коктейлями молотова или уже совсем без палева по леворадикальной методичке строиться "свиньёй" с щитами, зонтиками, лазерами, замороженными бутылками с водой, оторванной брусчаткой и этим вот всем. При таком раскладе, никто не спорит, нужно закатывать в асфальт, потому что речь очевидно идёт о спланированных и скоординированных боевых действиях в городской черте",- добавили они.

"В Белоруссии мы нигде не увидели ни лазеров, ни какой-то особой координации в перемещении протестующих, ни непосредственной угрозы зданиям и офисам федеральной власти, ни даже угрозы частной собственности. Никто не жёг машины и витрины не бил. Люди как бы начали выходить на улицы, чтобы не согласиться с результатом выборов - и их сходу разметало светошумовыми и слезоточивыми гранатами, резиновыми пулями, а потом всё полирнули водомётами",- рассуждают эксперты.

"Мы с вами наблюдали не охрану прав граждан, а силовое подавление прав граждан. И в этом плюс подхода нормальных и даже полунормальных режимов, дорогие друзья. В конечном итоге ты всегда можешь сказать: посмотрите, да эти черти полгорода мне разнесли, малый бизнес в округе харассили, машины жгли, а этот чёрт, вон, в американское посольство ходил, вот видео. А здесь чем объяснишь? "Они сказали, что я не президэнць" - этим?",- заключили специалисты.