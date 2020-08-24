Батька динамично перестраивается, как и Ковид

Ситуация с Лукашенко остается непонятной, поскольку он имеет свойство динамично перестраиваться. Ковид тоже. Вторая волна уже накрывает весь мир. Множатся слухи про закрытие Москвы и всей страны осенью. Будет ли в России вторая волна коронавируса сильной? Будет ли опять жесткий карантин? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы пяти созывов, депутат Астраханской областной думы, вице-президент Конфедерации Труда России Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: "Лукашенко находится в поиске новых смыслов"

Хабаровск, 10 миллионов долларов от Госдепа и мифы о бомбежке Хиросимы

— Олег Васильевич, что вы думаете о дальнейших отношениях Белоруссии и России после ареста наших граждан и последующих заявлений Лукашенко? Мы же, действительно, традиционно действительно большие, добрые, щедрые. Мы обычно делаем предупреждение, а потом прощаем.

В данной ситуации Россия опять все проглотит и по-прежнему будет кормить Батьку?… Но мы же теперь — просто партнеры. Он назвал нас партнерами наряду с другими. С партнерами можно сотрудничать, но только для своей пользы, а без всякого меценатства-спонсорства.

— Слово "партнеры" к тому же было в оскорбительной коннотации. Поначалу мы его воспринимали как позитивное, а потом в нем возник двойной смысл. Очевидно, отношения Лукашенко и России являются сегодня крайне напряженными.

Лукашенко — мастер политической игры. Лукашенко — человек, который умеет очень быстро, динамично перестраиваться. Но декабрьские переговоры не дали никакого результата, они закончились ничем, фиаско. Главная тема переговоров — это экономическая плоскость.

Мы же понимаем, что крупный капитал заходит в белорусскую экономику (ведь об этом идет разговор на самом деле), а не то, что мы формируем таможенный союз, убираем где-то границы, где-то выстраиваем единое законодательство.

Белорусские страхи

Белорусы реально опасаются, что к ним придут все наши Михельсоны и на этом белорусская экономика просто закончится — она будет скуплена.

Кстати, абхазцы тоже этого опасаются. Мы же это видим. Поэтому Абхазия, которая абсолютно зависимая от России, в своем законодательстве по-прежнему запрещает приобретение абхазской земли и недвижимости иностранцами, в первую очередь, понятно, русскими.

В этих условиях, конечно, стоит вопрос о российских предложениях. Эти предложения должны отталкиваться не от интересов российской олигархии, не от интересов приватизации белорусской экономики, а от глубокой экономической интеграции двух стран, которая сработала бы на то, чтобы мы имели большее движение друг к другу, убирали бы те ограничения в законодательстве, которые мешают нормально работать.

Но это не может быть игра в одни ворота, когда мы просто миллиардами деньги дарим, миллиарды долларов отдаем соседней стране ежегодно, отрывая их от нас самих — от России и людей.

— Если бы мы только соседней стране дарили миллиарды долларов. Мы дарим даже африканским и другим странам, а потом прощаем. Но это, конечно, уже другая тема. Важная история, которая непосредственно касается каждого из нас, опять продолжает разворачиваться на наших глазах.

Весь год ужасно проходит, много всяких гадостей случается. Видимо, он войдет в историю все-таки, как год Ковид или коронавирусный год. Люди опасаются (летом не так страшно, но скоро осень), все ждут второй волны коронавируса. И есть предположения, что и сейчас не все так хорошо, как пишут государственные СМИ с точки зрения эпидемии коронавируса.

— Начну с того, что вторая волна идет уже сегодня по всему миру. И очевидно, если бы мы имели чистую статистику, она была бы заметна и в России.

Если мы посмотрим международные графики, то увидим, что количество болеющих и заболевающих в европейских странах сегодня выше раза в два, чем это было по весне. В Израиле идет стремительное развитие заболевания. А ведь одно время все фактически ушло на нуль. Почему так произошло?

Во-первых, интересы бизнеса. Потому что бизнес во всем мире говорит, какой карантин, вы мешаете нормально жить, зарабатывать, убирайте все это. Во-вторых, психологическая усталость людей тоже имеет место. Люди говорят, что не так уж много померло. Болеем, да, неприятно, но нет большого риска смерти, медицина вроде бы не захлебывается. В-третьих, конечно, государство не желает тратить деньги на то, чтобы помогать малообеспеченным слоям населения, для государства это — очень затратно, а страны Европы, Штаты, Канада, Австралия — в долгах как в шелках.

Кому и Ковид — мать родна

В долгах, понятно, они не перед Африкой, а перед крупными корпорациями и монополиями. Потому что модель неолиберальная известная: уменьшая налоги с большого бизнеса, берем у большого бизнеса в долг. В этом — причина этих ошеломительных долгов США, Великобритании, Франции и других стран.

Теперь — о коронавирусе в России. Очевидно, что российская статистика не является достоверной. В моей родной Астраханкой области местный минздрав отсчитывался, что коронавирусом заболело за период эпидемии 4600 человек, из них 4800 выздоровели, 49 умерло. Это — полный сюрреализм. У любого нормального человека это вызывает иронию.

Конечно, надо смотреть еще параллельно статистику по внебольничной пневмонии. Она, к сожалению, недоступна. Ее приходится истребовать по итогам месяца отдельными депутатскими запросами у Роспотребнадзора. А объем внебольничной пневмонии выше в разы, чем было в прошлом году. Поэтому вторая волна фактически идет сегодня без карантина, потому что государство не стало финансировать ни людей, ни бизнес.

Осень, осень…

Поздней осенью добавится еще ослабление иммунитета, связанный с обычными респираторными заболеваниями. Холодно, легкая одежда, простудился, уже нет фруктов, овощей. Естественно, более уязвимый организм людей, больше проблем.

Дистанционное образование заканчивается, или его надо заканчивать. Но при этом не приобретаются ультрафиолетовые лампы. В местных бюджетах на это денег нет. А самое главное — нет объемов у заводов-изготовителей. Я написал письмо Мишустину несколько недель назад с просьбой, чтобы была федеральная программа.

Обеззараживающие лампы в классах обязательно, должны быть. Санитайзеры, маски, респираторы надо просто раздавать детям. Масок не напасешься, а респираторы можно носить несколько месяцев. Но этого же ничего не делается, хотя мы находимся в крайне сложной эпидемиологической ситуации.

Конечно, надо быть очень аккуратными по отношению к своему здоровью и к здоровью своих близких.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев