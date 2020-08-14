Болгары майданят по всей Европе

Уже целый месяц в Болгарии продолжаются антиправительственные митинги с требованиями отставки правительства Бойко Борисова, генерального прокурора страны Ивана Гешева и досрочных выборов. 29 июля протест в болгарской столице Софии достиг самого высокого показателя по массовости — по разным оценкам в акции приняли участие от 20 до 40 тысяч человек.

В первых числах августа в Софии продолжается круглосуточная блокада ключевых перекрестков в центре города. Около Софийского Университета остановили автобус с матерями инвалидов, которые решили присоединиться к протестующим. В Варне было протестное автошествие, которое продолжалось более трех часов.

Протестующие заблокировали дорогу на Грецию — Е-79 в районе выезда из Благоевграда. В результате там образовалась километровая пробка. Продолжается блокада дороги Стара Загора — Хасково. Там стоит палаточный лагерь. Вчера им не дали заблокировать магистраль "Тракия", но уходить они не собираются. Чем недовольны граждане?

Почему парламент проголосовал против инициативы Болгарской социалистической партии о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова? Какова Реакция ЕС и США на события в Болгарии? Найден ли "русский след" в протестах? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" рассказал председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.

— Христо, что происходит у вас в стране? Уже месяц продолжаются протесты в Софии, Варне, Пловдиве, Стара-Загора… Люди блокируют главные перекрестки столицы, палаточные городки там уже располагаются.

— Видимо, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) уже изжила себя. После всех антикоррупционных скандалов, которые недавно прошли, она окончательно провалилась и потеряла всякое доверие. Появились фотографии премьер-министра Бойко Борисова, спящего возле денег, с пистолетом возле головы, это сильно раздразнило население. Люди уже просто не могут выдерживать такую коррупцию, которая идет у нас. Конечно, коррупция везде в мире есть, но нигде — так демонстративно, как у нас.

Чем болгары недовольны

Мы также не можем примириться с тем, что население у нас уменьшается каждый год. За последние 10 лет оно уменьшилось приблизительно на 3 миллиона. Мы стоим на пред-предпоследнем месте по уменьшению населения, перед нами только Сирия и Ирак, где есть война. Потом — Болгария.

Практически мы потеряли все умы — они уже работают на Запад. Болгары протестуют не только в Болгарии. Если раньше Борисова и его партию ГЕРБ поддерживали те, кто живет за границей, сейчас они тоже протестуют против него. На сегодняшний день Болгария — самая бедная страна Европейского союза. По отношениям с Россией недавно было уже четвертое обещание, что мы заканчиваем так называемый "Балканский поток", на котором Болгария зарабатывает неплохие деньги. Последняя встреча была, когда запускался "Турецкий поток", Борисов тоже присутствовал. Он тогда сказал, что в мае будет завершен "Балканский поток". Сейчас — уже на улице август, но он даже наполовину не завершен. А его ждет Сербия и другие страны.

Вдруг случился беспрецедентный скандал с объявлением персонами нон грата двух ваших дипломатов, которые ничего вообще не имели с разведкой и всем остальным. Но их просто выбросили, чтобы мы могли прогнуться перед так называемыми партнерами из-за океана.

— Дипломаты-то в чем виноваты были? За что их выслали?

— Один из них был, насколько мне память не изменяет, вообще нотариусом русского посольства. Что общего он имел с разведкой, я не знаю. Шесть месяцев не прошло от этого всего, а сейчас уже даже президента Болгарии обвиняют, что он прорусски настроен. Я не могу сказать, что он прорусски настроен. У него — два образования Соединенных Штатов.

Но единственное, за что мы ему благодарны — через 10 лет фактически разрыва отношений между Болгарией и Россией он был первым президентом, который посетил Россию. И уже через две недели после этого Бойко Борисов тоже поехал в Россию.

— У вас был еще газовый скандал.

— Это скандал, связанный с тем, чтобы продолжить строить "Балканский поток".

Дорогой американский газ очень дорог

Потому что в то же самое время строится газопровод из Александрополя и Стара-Загора (конечно, там диаметр в два раза меньше)В в Александрополе строят регазификатор, который должен принимать американский сжиженный газ. Но при таких ценах на нефть и этот газ он уже совершенно невыгоден. И зачем тогда его строят?…

Поэтому такая ситуация, все это вместе довели болгар до больших протестов. Только плохо, что перекрыли все перекрестки и создается неудобство для граждан. Но если власти так себя ведут, они не оставляют нам выбора. В Болгарии недавно уволили пять министров. Это — якобы реконструкция правительства. Но народ не успокоит такая декоративная реконструкция, потому что все равно на сегодняшний день у нас — одноправие. ГЕРБ имеет, скажем так, свои сателлитные партии, и поэтому — большинство в парламенте. А так как Болгария — парламентское государство, они могут протолкнуть любой закон.

Что им требовалась сейчас отставка правительства в парламенте, это было ничто другое, кроме как реклама председателя социалистической партии Корнелии Ниновой, потому что она заранее знала, что этот год не выдержит парламент. Этим она не только сделала себе рекламу, но и дала возможность Борисову задержаться еще немного. Потому что он теперь говорит: народ не хочет, чтобы я ушел. Но то, чего хочет Нинова, это — ничего не значит. Это — только маленькая часть народа.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев