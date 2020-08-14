Скажет ли Россия псевдо-союзникам "До свидания"?

Лукашенко опять предал. На этот раз — по-крупному. В Минске задержали более 30 российских граждан якобы планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Как и сколько можно терпеть и кормить таких псевдо-союзников? Будет ли у России адекватный ответ и внятная политика в целом? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Коротченко: "Лукашенко "врубил" Вагнера. Путин не простит"

— Игорь, в Белоруссии и раньше была какая-то статья, что участие в боевых действиях на востоке Украины приравнивалось, считалось, что это преступление. Здесь он действует в рамках белорусского законодательства или вы считаете, что нет?

— С учетом наших отношений с Белоруссией происходящее — политический спектакль, мягко говоря, это — недружественная акция в отношении России.

— Это — даже не нож, а вилы в спину.

— Вилы в спину. Это — совершенно не по-пацански. Мы все-таки воспринимали Лукашенко как батьку — бывший председатель колхоза, который свой в доску, бьется за союз, за наше общее будущее. Он всегда говорил слова, которые мы комплементарно воспринимали, и авторитет был у него.

Батькины надежды

При Ельцине Лукашенко серьезно претендовал на то, чтобы возглавить Союзное государство, такое мини-СССР. В 2000 году, когда Путин пришел к власти, стало понятно, что возглавить этот союз Лукашенко Александру Григорьевичу уже не получится.

Но все равно мы его воспринимали положительно, я всегда топил за Лукашенко. Во всех эфирах, в том числе белорусских телеканалов, я всегда поддерживал Лукашенко двумя руками: свой, надежный, простой, советский хороший руководитель, уважаемый. Но когда я послушал его выступления по поводу задержанных россиян, осадок остался очень тяжелый.

Вся эта игра, очевидно, идет не на отношения с России, а на отход от России и разыгрывание антироссийской карты. Да, пусть политически, пусть ситуативно, но такие вещи выглядят, мягко говоря, как политическое предательство.

Я уже не говорю о том, что белорусский МИД передал данные наших граждан на Украину и всерьез начал некие консультации с украинской стороной. Это — уже ни в какие ворота. Прощать такое нельзя. Разумеется, мы не будем чем-то угрожать. И российское руководство по-прежнему считает Республику Белоруссию братским и дружественным государством.

— Как так можно? — Нам плюют на голову, в спину, а мы считаем их друзьями.

— Да, непонятно. Кстати, недавно Армения отключила российские телеканалы из сетки свободного вещания. Поэтому в отношении Белоруссии, Армении, да и в отношении любых других стран должен действовать принцип теперь и навсегда: нет вечных союзников, есть вечные российские интересы.

Российские интересы — прежде всего

Формулируя российские интересы, надо оценивать и понимать, кто для нас будет теперь союзником. Может быть, союзник сегодня для нас — Азербайджан, а Армения пусть постоит в стороне?…

Если мы помогаем экономике Армении, если мы своими военными базами страхуем Армению от нападения Турции, если мы делаем все для развития отношений с Арменией, а российские телеканалы выключают из сетки вещания, то это — уже не дружественное отношение. Для России первичны национальные интересы. Исходя из этого, наш союзник сегодня, может быть, Азербайджан, а не Армения.

— Азербайджан или Армения — это одна тема.

— Точно так же мы задаем вопрос и в отношении Белоруссии. Хватит кормить там, как говорится, всех и вся за счет российского газа, нефти, за счет дешевых российских кредитов, дешевого российского оружия и всего остального, что мы остальным прекрасно продаем по мировым ценам.

Хватит этих пустых слов о братских, дружественных народах. Да, народ дружественный, а вот политики — под большим вопросом. Пусть народы этих стран задумаются. Если хотят получать дешевые газ и нефть, другие бонусы от России, пусть выбирают тех политиков, которые будут говорить, что для нас Россия — это приоритет №1, и реально исходить из этого.

А если хотят задницей сидеть на двух табуретках, мы им просто скажем: досвидос, мы будем преследовать свои национальные интересы, а интересы Армении, Белоруссии и любых других стран будут на втором-третьем или еще более дальних местах.

— Мария Захарова сказала, что мы не дадим россиян в обиду. На этом видимой помощи им вроде бы до сих пор нет. У нас — масса договоров с Белоруссией. Есть очень реальные инструменты воздействия, можно применить санкции, которые будут очень болезненны для Белоруссии, прежде всего элиты.

Или наши власти опять скажут, что бедный белорусский народ будет страдать. Но простой разговор о том, что мы защитим своих граждан — это такое 1101 китайское предупреждение, получается?…

— Главное, чтобы российский народ не страдал. Я думаю, для наших политиков, для Кремля это должно быть №1. А все остальные народы даже дружественные и братские пусть подождут, пока российский народ перестанет страдать. Улучшим жизнь российского народа, потом можно улучшать жизнь других народов. Но если эти народы хотят газ и нефть, пусть вступают в состав Российской Федерации. Тогда получат.

Насколько я понимаю, Кремль сейчас занял такую политику — подождать до выборов. Пройдут выборы, очевидно, ситуация будет стремительно меняться. Как — мы не знаем. Возможно, Лукашенко победит с триумфом и дальше, извините, включит дурака и скажет: Ой, меня дезинформировали, пусть эти россияне едут назад в Россию, либо куда они хотели.

Может быть, не будет такого. Может быть, он начнет реальный торг с Украиной о том, что этих людей надо отдать. А мы, чтобы этого не допустить, должны будем предложить некие бонусы экономического характера. Может быть, так. Может быть, возникнет, не дай Бог, майдан в Минске. Посмотрим на развитие ситуации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев